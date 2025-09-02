Οι «αιχμές» Καιρίδη για το μεταναστευτικό

«Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για το μισό εκατομμύριο νόμιμων μεταναστών που χρειάζονται άδεια διαμονής κάθε τρία χρόνια».

«Καμπανάκι» για την πρόβλεψη που προωθείται με το νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό να καταργείται η δυνατότητα νομιμοποίησης ακόμα και μετά από παραμονή 7 χρόνων, ώστε να μην βρεθούν οι νομίμως διαμένοντες στη χώρα μας σε κενό δικαίου, χτύπησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης.

Ειδικότερα, απευθυνόμενος στον Θάνο Πλεύρη κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, λέγοντας πως «η νομιμοποίηση μετά από επταετή παραμονή δεν είναι επιβράβευση του παράνομου. Επιβραβεύσατε το παράνομο το 2014 όταν το ψηφίσατε; Δε θέλω να πιστέψω οτι ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο φίλος μου ο Μάκης Βορίδης και προπαντός ο Αντώνης Σαμαράς ψήφισαν τη διάταξη για να επιβραβεύσουν την παρανομία».

Εν συνεχεία, αφού παραδέχτηκε πως όντως χρειάζεται αυστηροποίηση, τόνισε ότι πρέπει να εξασφαλιστούν οι νόμιμοι μετανάστες. «Δεν μπορούμε εκείνου που βρίσκεται εδώ 12 χρόνια να του πούμε “σήκω φύγε”. Αποφασίσαμε να στείλουμε μήνυμα για το από εδώ και πέρα. Όμως για το μισό εκατομμύριο νόμιμων μεταναστών που χρειάζονται άδεια διαμονής κάθε τρία χρόνια, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη. Να εξασφαλίσουμε πως δεν θα βρεθούν αύριο το πρωί σε κενό ασφάλειας και δικαίου», σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε τη ψήφιση του νομοσχεδίου για την νόμιμη μετανάστευση, λέγοντας ότι «ξεκινήσαμε με το νομοσχέδιο Βορίδη, ελπίζω να φέρετε και το... νομοσχέδιο Καιρίδη για τη νόμιμη μετανάστευση το οποίο έχει περάσει από το υπουργικό συμβούλιο».

«Δεν είμαστε ούτε αφελείς ούτε ξενόφοβοι ρατσιστές. Δεν θέλουμε τη χώρα “μπάτε σκύλοι αλέστε”, αλλά δεν τη θέλουμε και μικρή, αλλά ισχυρή. Χρειάζεται λελογισμένη νόμιμη, επιλεκτική, καλή μετανάστευση», πρόσθεσε.