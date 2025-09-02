Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Οι «αιχμές» Καιρίδη για το μεταναστευτικό

Οι «αιχμές» Καιρίδη για το μεταναστευτικό Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
«Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για το μισό εκατομμύριο νόμιμων μεταναστών που χρειάζονται άδεια διαμονής κάθε τρία χρόνια».

«Καμπανάκι» για την πρόβλεψη που προωθείται με το νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό να καταργείται η δυνατότητα νομιμοποίησης ακόμα και μετά από παραμονή 7 χρόνων, ώστε να μην βρεθούν οι νομίμως διαμένοντες στη χώρα μας σε κενό δικαίου, χτύπησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης.

Ειδικότερα, απευθυνόμενος στον Θάνο Πλεύρη κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, λέγοντας πως «η νομιμοποίηση μετά από επταετή παραμονή δεν είναι επιβράβευση του παράνομου. Επιβραβεύσατε το παράνομο το 2014 όταν το ψηφίσατε; Δε θέλω να πιστέψω οτι ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο φίλος μου ο Μάκης Βορίδης και προπαντός ο Αντώνης Σαμαράς ψήφισαν τη διάταξη για να επιβραβεύσουν την παρανομία».

Εν συνεχεία, αφού παραδέχτηκε πως όντως χρειάζεται αυστηροποίηση, τόνισε ότι πρέπει να εξασφαλιστούν οι νόμιμοι μετανάστες. «Δεν μπορούμε εκείνου που βρίσκεται εδώ 12 χρόνια να του πούμε “σήκω φύγε”. Αποφασίσαμε να στείλουμε μήνυμα για το από εδώ και πέρα. Όμως για το μισό εκατομμύριο νόμιμων μεταναστών που χρειάζονται άδεια διαμονής κάθε τρία χρόνια, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη. Να εξασφαλίσουμε πως δεν θα βρεθούν αύριο το πρωί σε κενό ασφάλειας και δικαίου», σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε τη ψήφιση του νομοσχεδίου για την νόμιμη μετανάστευση, λέγοντας ότι «ξεκινήσαμε με το νομοσχέδιο Βορίδη, ελπίζω να φέρετε και το... νομοσχέδιο Καιρίδη για τη νόμιμη μετανάστευση το οποίο έχει περάσει από το υπουργικό συμβούλιο».

«Δεν είμαστε ούτε αφελείς ούτε ξενόφοβοι ρατσιστές. Δεν θέλουμε τη χώρα “μπάτε σκύλοι αλέστε”, αλλά δεν τη θέλουμε και μικρή, αλλά ισχυρή. Χρειάζεται λελογισμένη νόμιμη, επιλεκτική, καλή μετανάστευση», πρόσθεσε.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

Μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού – Νέα στρατηγική προλαμβάνει την υποτροπή

Μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού – Νέα στρατηγική προλαμβάνει την υποτροπή

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

Μεταναστευτικό: Όχι στην περαιτέρω αυστηροποίηση και καταστολή λένε οι Διοικητικοί Δικαστές

Μεταναστευτικό: Όχι στην περαιτέρω αυστηροποίηση και καταστολή λένε οι Διοικητικοί Δικαστές

Ελλάδα
Σε επικίνδυνα μονοπάτια η Ευρώπη - Το νέο κύμα των «τιμωρών» τροφοδοτεί την ακροδεξιά

Σε επικίνδυνα μονοπάτια η Ευρώπη - Το νέο κύμα των «τιμωρών» τροφοδοτεί την ακροδεξιά

Διεθνή
Σκάφος με δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκε στη Γαύδο - Δύο νεκροί στη Ρόδο

Σκάφος με δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκε στη Γαύδο - Δύο νεκροί στη Ρόδο

Ελλάδα
Βουλή: Αντιδράσεις από φορείς και οργανώσεις για το νομοσχέδιο Πλεύρη

Βουλή: Αντιδράσεις από φορείς και οργανώσεις για το νομοσχέδιο Πλεύρη

Πολιτική

NETWORK

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ienergeia.gr
Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

ienergeia.gr
Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

ienergeia.gr
Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

healthstat.gr
Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

ienergeia.gr
Επίσκεψη Γεωργιάδη στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης – Η ανάρτηση στο «X»

Επίσκεψη Γεωργιάδη στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης – Η ανάρτηση στο «X»

healthstat.gr
Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;

Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;

healthstat.gr