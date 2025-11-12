Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις.

Ένταση επικράτησε νωρίτερα σήμερα σε κλειστή δομή μεταναστών στις Σέρρες, από όπου προσπάθησαν να διαφύγουν κάποιοι μετανάστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, στην συγκεκριμένη δομή υπάρχουν 780 άτομα κυρίως ποινικοί από την Αίγυπτο, την Συρία, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές.

Ειδικότερα, ομάδα ατόμων από τη Δ' Πτέρυγα έσπασε κάποια κιγκλιδώματα και προσπάθησε να αποδράσει όμως τους σταμάτησε η αστυνομία η οποία προχώρησε σε 29 προσαγωγές οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Επίσης δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ο ένας από πέτρα και ο δεύτερος από δαγκωματιά.