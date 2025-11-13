Προς άμεση απέλαση όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια.

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει την στιγμή της προσπάθειας μεταναστών να αποδράσουν από τη δομή Σιντικής στις Σέρρες. Όπως φαίνεται στο βίντεο του ThessPost.gr, μετανάστες συγκρούονται με δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, που προσπαθούν με κάθε τρόπο να απωθήσουν το συγκεντρωμένο πλήθος στην εσωτερική ζώνη ασφαλείας.

Ακολουθεί κυνηγητό εντός της δομής, με τις αστυνομικές δυνάμεις να περνάνε χειροπέδες σε όσους επιχείρησαν να αποδράσουν από τη δομή.

Το βίντεο καταγράφηκε από μετανάστη της δομής, με καταγωγή από την Αίγυπτο, ο οποίος μίλησε σε δημοσιογράφους και εξήγησε ότι η εξέγερση ξεκίνησε λόγω των απορριπτικών αποφάσεων στις αιτήσεις ασύλου.

Συνελήφθησαν 30 μετανάστες οι οποίοι το πρωί της Παρασκευής θα δικαστούν στο αυτόφωρο.

{https://www.youtube.com/watch?v=6F7QcaEuY3c&t}