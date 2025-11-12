Επτά πλέον οι προφυλακισθέντες για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια, άλλοι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών αλλά και μεταναστών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προφυλακισθέντων για τη δικογραφία αυτή στους επτά.

Πριν από λίγο κρίθηκαν προφυλακιστέοι η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός του κυκλώματος, ένας 50χρονος, καθώς και ένας 42χρονος που κατηγορούνται ότι είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Παρά την προσπάθειά της να πείσει πως και η ίδια ήταν εξαρτημένη από τα ναρκωτικά, αρνούμενη τα περί εμπορίας και διακίνησης που της αποδίδονται, η 52χρονη δεν τα κατάφερε, αφού, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα προφυλακίστηκε.

Απολογούμενη πάντως 52χρονη επιχείρησε να δικαιολογήσει τις συνομιλίες της με τους κληρικούς που περιέχονται στη δικογραφία, λέγοντας πως όλα αυτά ειπώθηκαν λόγω της βαθιάς της πίστης.

Τις κατηγορίες αρνήθηκε και ο 50χρονος, υποστηρίζοντας: «Πουθενά δεν αναφέρεται ότι στην κατοχή μου βρέθηκε η οποιαδήποτε ναρκωτική ουσία, κανείς δεν καταθέτει να με είδε ή να πληροφορήθηκε ότι κατέχω ή διακινώ ή αγοράζω και πουλάω ναρκωτικά ή ότι είμαι μέλος της οποιασδήποτε οργάνωσης. Μάλιστα, από την έρευνα και έκθεση κατάσχεσης στο σπίτι μου, αλλά και στο αυτοκίνητό μου, τα οποία δεσμεύτηκαν και ερευνήθηκαν, δεν βρέθηκε ούτε ίχνος οποιασδήποτε ναρκωτικής ουσίας, πράγμα που δεν θα συνέβαινε εάν εγώ ασχολιόμουν, αγόραζα, κατείχα, μετέφερα, πουλούσα ή χρησιμοποιούσα τις οποιεσδήποτε ναρκωτικές ουσίες, όπως αυτό συμβαίνει στους συγκατηγορούμενούς μου. Κανένας από τους συγκατηγορούμενούς μου δεν αναφέρθηκε σε μένα και δεν λέει ότι ήρθε σε επαφή μαζί μου ή ότι χωρίς να έχει έρθει σε επαφή μαζί μου πληροφορήθηκε ότι είχα ναρκωτικά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κατηγορούμενος, απαντώντας σε ερωτήσεις της ανακρίτριας, είπε επίσης: «Είναι τελείως αστεία η σκέψη ότι εγώ ενδιαφερόμουν και επιμελούμουν την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε άγνωστο τόπο, σε άγνωστο μέρος, που δεν βρέθηκε το οποιοδήποτε δενδρύλλιο και ποτέ κανένας άνθρωπος δεν αναφέρθηκε σε εμένα για τέτοια πράξη ή και για οποιαδήποτε από αυτές για τις οποίες κατηγορούμαι».