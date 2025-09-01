ΠΑΣΟΚ - Η «Μαύρη Βίβλος» της διακυβέρνησης ΝΔ: Live η πρώτη συνέντευξη Τύπου

Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να σκιαγραφήσει τον απολογισμό της κυβερνητικής θητείας, αναδεικνύοντας τις αποτυχίες, τις καθυστερήσεις και τις στρεβλώσεις της περιόδου 2019-2025.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής παρουσιάζει τη «Μαύρη Βίβλο» της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μέσα από μία σειρά θεματικών συνεντεύξεων Τύπου οι οποίες ξεκινούν από σήμερα, Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου.

Καθ'ολη τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου, οι αρμόδιοι βουλευτές και τομεάρχες του κόμματος θα αναλύσουν και θα αποτιμήσουν την κυβερνητική πορεία της ΝΔ σε καίριους τομείς όπως: την οικονομία, την παραγωγική ανασυγκρότηση, το κόστος διαβίωσης, την πολιτική προστασία και τη λειτουργία των θεσμών.

Η πρώτη συνέντευξη Τύπου - με τίτλο «6 χρόνια ΝΔ | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ανάπτυξη» - πραγματοποιείται σήμερα με ομιλητές τον Παύλι Γερουλάνο, τον Πάρη Κουκουλόπουλο, τον Μανώλη Χνάρη, τον Γιώργο Παλαιοδήμο και τον Κωνσταντίνο Γάτσιο.

Παρακολουθήστε live εδώ:

{https://www.youtube.com/live/-HAeeVucSvQ}