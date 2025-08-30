Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Νέα Αριστερά για την ανάκληση βίζας του Αμπάς: Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Νέα Αριστερά για την ανάκληση βίζας του Αμπάς: Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου Φωτογραφία: Eurokinissi
Σε ανακοίνωσή της, μεταξύ άλλων, καλεί την ελληνική κυβέρνηση να πάρει θέση.

Με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά καταγγέλλει την ανάκληση της βίζας του Μαχμούντ Αμπάς από τις ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η απόφαση των ΗΠΑ να απαγορεύσουν στον Μαχμούντ Αμπάς την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της Συμφωνίας για την Έδρα. Αποτελεί απόπειρα φίμωσης ενός λαού που αγωνίζεται για την ανεξαρτησία του, τη στιγμή που ολοένα και περισσότερα κράτη της Ευρώπης ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη βίζα του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη βίζα του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς

Διεθνή

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει αυτή την προκλητική ενέργεια και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να πάρει σαφή θέση.

Η φωνή της Παλαιστίνης πρέπει να ακουστεί στον ΟΗΕ».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Μάντζος: Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης και ελεύθερης συμμετοχής όλων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Μάντζος: Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης και ελεύθερης συμμετοχής όλων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Πολιτική
Το ΚΚΕ καταγγέλλει «την κατάπτυστη απόφαση των ΗΠΑ» για απαγόρευση εισόδου στην Παλαιστινιακή Αρχή

Το ΚΚΕ καταγγέλλει «την κατάπτυστη απόφαση των ΗΠΑ» για απαγόρευση εισόδου στην Παλαιστινιακή Αρχή

Πολιτική
Νέα Αριστερά: Αυταρχική παρέμβαση της κυβέρνησης στη Βασιλίσσης Όλγας

Νέα Αριστερά: Αυταρχική παρέμβαση της κυβέρνησης στη Βασιλίσσης Όλγας

Πολιτική
Νέα Αριστερά για τη ΔΕΘ: «Ούτε πάρκο, ούτε έκθεση - Ο Μητσοτάκης υποβαθμίζει την Θεσσαλονίκη»

Νέα Αριστερά για τη ΔΕΘ: «Ούτε πάρκο, ούτε έκθεση - Ο Μητσοτάκης υποβαθμίζει την Θεσσαλονίκη»

Πολιτική

NETWORK

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

healthstat.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

healthstat.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

healthstat.gr