Νέα Αριστερά για την ανάκληση βίζας του Αμπάς: Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Σε ανακοίνωσή της, μεταξύ άλλων, καλεί την ελληνική κυβέρνηση να πάρει θέση.

Με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά καταγγέλλει την ανάκληση της βίζας του Μαχμούντ Αμπάς από τις ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η απόφαση των ΗΠΑ να απαγορεύσουν στον Μαχμούντ Αμπάς την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της Συμφωνίας για την Έδρα. Αποτελεί απόπειρα φίμωσης ενός λαού που αγωνίζεται για την ανεξαρτησία του, τη στιγμή που ολοένα και περισσότερα κράτη της Ευρώπης ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη.

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει αυτή την προκλητική ενέργεια και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να πάρει σαφή θέση.

Η φωνή της Παλαιστίνης πρέπει να ακουστεί στον ΟΗΕ».