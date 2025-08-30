Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη βίζα του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη βίζα του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς Φωτογραφία: AP
Η κίνηση θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς οι ΗΠΑ, ως έδρα του ΟΗΕ, υποχρεούνται βάσει της Συμφωνίας Έδρας του Οργανισμού να διευκολύνουν την πρόσβαση όλων των αξιωματούχων που μετέχουν στις συνεδριάσεις, ανεξαρτήτως των διμερών τους σχέσεων με την Ουάσινγκτον.

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη βίζα του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, δεν θα μπορέσει να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον επόμενο μήνα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν τη βίζα του ίδιου και περίπου 80 ακόμη Παλαιστίνιων αξιωματούχων.

Την απόφαση επιβεβαίωσε το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει ότι η παλαιστινιακή ηγεσία «υπονόμευσε τις ειρηνευτικές προσπάθειες» και επιδιώκει «μονομερή αναγνώριση ενός υποθετικού παλαιστινιακού κράτους».

Η κίνηση θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς οι ΗΠΑ, ως έδρα του ΟΗΕ, υποχρεούνται βάσει της Συμφωνίας Έδρας του Οργανισμού να διευκολύνουν την πρόσβαση όλων των αξιωματούχων που μετέχουν στις συνεδριάσεις, ανεξαρτήτως των διμερών τους σχέσεων με την Ουάσινγκτον. Το γεγονός ότι η απαγόρευση έρχεται σε μια περίοδο που η Γαλλία και άλλες χώρες –μεταξύ τους η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία– έχουν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, προσδίδει μεγαλύτερη πολιτική φόρτιση στην απόφαση.

Αντίδραση προκάλεσε η απόφαση και στην παλαιστινιακή πλευρά. Το γραφείο του Αμπάς χαρακτήρισε «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» την ανάκληση της βίζας, επισημαίνοντας ότι το κράτος της Παλαιστίνης είναι παρατηρητής-μέλος του ΟΗΕ από το 2012. Ο πρεσβευτής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, Ριγιάντ Μανσούρ, είχε ήδη ανακοινώσει ότι ο Αμπάς θα ηγείτο της αντιπροσωπείας στη Γενική Συνέλευση, κάτι που πλέον δεν είναι εφικτό.

Αντίθετα, το Ισραήλ χαιρέτισε την αμερικανική στάση. Ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντέον Σαάρ δήλωσε ότι «η απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι δικαιολογημένη», ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε την πάγια θέση του ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα ισοδυναμούσε με «επιβράβευση της τρομοκρατίας της Χαμάς».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ρούμπιο κατηγόρησε την Παλαιστινιακή Αρχή και τον Οργανισμό για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) ότι «δεν μπορούν να θεωρηθούν εταίροι ειρήνης» εφόσον δεν αποκηρύσσουν τρομοκρατικές επιθέσεις όπως η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, δεν τερματίζουν την «υποκίνηση σε τρομοκρατία στην εκπαίδευση» και συνεχίζουν να προσφεύγουν σε διεθνή δικαστήρια κατά του Ισραήλ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Τι προκαλεί τον καρκίνο, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

Τι προκαλεί τον καρκίνο, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Σύντομα διμερείς επαφές με τις ΗΠΑ, λέει ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών

Σύντομα διμερείς επαφές με τις ΗΠΑ, λέει ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών

Διεθνή
Οι ΗΠΑ αρνούνται τη χορήγηση βίζας σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Οι ΗΠΑ αρνούνται τη χορήγηση βίζας σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής ενόψει Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διεθνή
Η Βραζιλία εξετάζει την επιβολή ανταποδοτικών δασμών στις ΗΠΑ

Η Βραζιλία εξετάζει την επιβολή ανταποδοτικών δασμών στις ΗΠΑ

Διεθνή
Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση πυραύλων αξίας 825 εκατομμυρίων στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση πυραύλων αξίας 825 εκατομμυρίων στην Ουκρανία

Διεθνή

NETWORK

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

healthstat.gr
Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

healthstat.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου: Τι πρέπει να προσέξετε

Πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια εγκεφαλικού επεισοδίου: Τι πρέπει να προσέξετε

healthstat.gr