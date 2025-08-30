Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Νέα Αριστερά για τη ΔΕΘ: «Ούτε πάρκο, ούτε έκθεση - Ο Μητσοτάκης υποβαθμίζει την Θεσσαλονίκη»

Νέα Αριστερά για τη ΔΕΘ: «Ούτε πάρκο, ούτε έκθεση - Ο Μητσοτάκης υποβαθμίζει την Θεσσαλονίκη» Φωτογραφία: Eurokinissi
Η Νέα Αριστερά προτείνει «ολοκληρωμένη λύση: Σίνδος για νέο εκθεσιακό κέντρο, σε συνδυασμό με ανάπλαση των υφιστάμενων κτιρίων και δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου».

Η Νέα Αριστερά, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της για τη ΔΕΘ, πως «ο κ. Μητσοτάκης, αφού είδε ότι τα αρχικά σχέδια να πνίξει με μπετόν το κέντρο της πόλης δεν είχαν υποστήριξη, αποφάσισε να τιμωρήσει τη Θεσσαλονίκη. Όσα ανακοίνωσε ουσιαστικά υποβαθμίζουν την πόλη.

Ανακοίνωσε την «αναβάθμιση» της ΔΕΘ με ένα μόνο ανακαινισμένο κτίριο αντί για τρία, 120 εκατ. ευρώ δημόσιων πόρων για να παραμείνει το ίδιο αποτύπωμα, ανακαίνιση του Βελλίδειου και 600 θέσεις πάρκινγκ ως… μεγάλα επιτεύγματα. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει παρουσιάζοντας την υποβάθμιση της ιστορικής έκθεσης ως επιτυχία, ενώ η πόλη μένει με περιορισμένη εκθεσιακή δραστηριότητα, χωρίς νέο συνεδριακό κέντρο, χωρίς χρονοδιάγραμμα και χωρίς κανένα απολύτως όραμα.

Η Νέα Αριστερά προτείνει ολοκληρωμένη λύση: Σίνδος για νέο εκθεσιακό κέντρο, σε συνδυασμό με ανάπλαση των υφιστάμενων κτιρίων και δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου. Καλούμε τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να συμμετέχουν στο ψήφισμα parkodeth.gr και να επιλέξουν αυτοί και αυτές πώς θέλουν να είναι η πόλη που θα ζήσουν, ώστε να μην αφήσουν το μέλλον τους στα χέρια όσων βλέπουν μόνο αριθμούς, τσιμέντο και προσωπικά συμφέροντα».

