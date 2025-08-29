ΣΥΡΙΖΑ για βασιλίσσης Όλγας: Πρωτόγνωρες μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, να αποδεχθούν την εκλογική ήττα

«Άλλος ένας στραγγαλισμός της αυτοδιοίκησης», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέμβαση των υπουργείων για τη βασιλίσσης Όλγας.

Η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κώστας Μπακογιάννης πρέπει να αποδεχθούν την εκλογική ήττα, έστω δύο χρόνια μετά, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέμβαση τριών υπουργείων για τις πρωτοβουλίες του δήμου Αθηναίων σχετικά με τη λεωφόρο βασιλίσσης Όλγας.

«Οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη που βάζει τρία υπουργεία να παρέμβουν στην υπόθεση του ανοίγματος της βασιλίσσης Όλγας παρά την αντίθετη άποψη του δήμου Αθηναίων είναι πρωτόγνωρες για ευρωπαϊκή χώρα και συνιστά άλλο έναν στραγγαλισμό της αυτοδιοίκησης», τονίζει η Κουμουνδούρου, μετά την ανακοίνωση που εξέδωσαν τα υπουργεία Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών.

«Δε σέβονται ούτε τη βούληση ων δημοτών της Αθήνας να υπερψηφίσουν μια δημοτική Αρχή που δεσμεύτηκε προεκλογικά και ανέτρεψε τους σχεδιασμούς του κ. Μπακογιάννη για τη βασιλίσσης Όλγας, ούτε τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνονται με ευρύτερη συναίνεση και όχι μόνο από την παράταξη του δημάρχου», αναφέρει ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη βασιλίσσης Όλγας

«Η ΝΔ να αποδεχτεί την εκλογική της ήττα στο Δήμο Αθηναίων έστω δύο χρόνια μετά.

Ξεκάθαρα δίπλα στη δημοτική Αρχή της Αθήνας και σε όλους τους δημάρχους που αγωνίζονται για ακηδεμόνευτη αυτοδιοίκηση».