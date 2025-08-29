Games
Πολιτική

Χαρίτσης: Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Γάζας εκκενώνεται με εντολή IDF και ο Μητσοτάκης σιωπά

Χαρίτσης: Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Γάζας εκκενώνεται με εντολή IDF και ο Μητσοτάκης σιωπά Φωτογραφία: EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
«Γιατί για τον κ. Μητσοτάκη μοναδικό μέλημα είναι να μην δυσαρεστηθεί ο φίλος του, ο εγκληματίας πολέμου Μπενιαμίν Νετανιάχου» αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Στη Γάζα η Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου έλαβε εντολή εκκένωσης ενόψει της επίθεσης των IDF, αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «έγκλημα».

Στην ανακοίνωσή του, ο επικεφαλής της ΚΟ της Νέας Αριστεράς κάνει λόγο για «έγκλημα κατά μιας Ορθόδοξης Εκκλησίας που λειτουργεί ως καταφύγιο για πρόσφυγες και θύματα της γενοκτονικής πολιτικής του Ισραήλ» και κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι σιωπούν.

«Είναι αδιανόητη η υποκρισία τους. Μεγάλα, κούφια λόγια για την Ορθοδοξία σε τελετές και παρελάσεις. Σιωπή όταν πρέπει να υπερασπιστούν μια Εκκλησία που κρατά ψηλά τη σημαία του ανθρωπισμού και της ισότητας. Γιατί για τον κ. Μητσοτάκη μοναδικό μέλημα είναι να μην δυσαρεστηθεί ο φίλος του, ο εγκληματίας πολέμου Μπενιαμίν Νετανιάχου» αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Προσθέτει πως «Κάθε φορά που μιλάω για τη Γάζα, ακροδεξιά και κυβερνητικά τρολ με κατηγορούν οτι νοιάζομαι για τους «μουσουλμάνους». Τόσος είναι ο ανθρωπισμός τους. Σε όλους αυτούς τους κυνικούς και τους υποταγμένους στο δίκιο του ισχυρού, προτείνω να διαβάσουν την κοινή δήλωση του Ελληνορθόδοξου και του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων κατά της γενοκτονίας στη Γάζα. Παραθέτω και προσθέτω μόνο μια φράση: Μόνο οι κυρώσεις μπορούν να σταματήσουν αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

«Πολλοὶ ἀπὸ ὅσους ἔχουν ζητήσει καταφύγιο ἐντὸς τῶν τειχῶν τῶν [εκκλησιαστικών] συγκροτημάτων εἶναι ἐξασθενημένοι καὶ ὑποσιτισμένοι, λόγω τῶν δυσκολιῶν τῶν τελευταίων μηνῶν. Ἡ ἀναχώρηση ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Γάζας καὶ ἡ προσπάθεια διαφυγῆς πρὸς τὰ νότια ἰσοδυναμεῖ οὐσιαστικὰ μὲ καταδίκη σὲ θάνατο. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο, ὁ κλῆρος καὶ οἱ μοναχὲς ἀποφάσισαν νὰ παραμείνουν καὶ νὰ συνεχίσουν νὰ φροντίζουν ὅσους θὰ μείνουν στὰ συγκροτήματα.

Δὲν γνωρίζουμε ἀκριβῶς τί θὰ συμβεῖ ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ὄχι μόνο γιὰ τὴν Κοινότητά μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὁλόκληρο τὸν πληθυσμό. Μποροῦμε μόνο νὰ ἐπαναλάβουμε ὅ,τι ἤδη ἔχουμε πεῖ: Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μέλλον, ποὺ νὰ βασίζεται στὴν αἰχμαλωσία, στὸν ἐκτοπισμὸ τῶν Παλαιστινίων ἢ στὴν ἐκδίκηση. Ἀντηχοῦμε τὰ λόγια τοῦ Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες: «Ὅλοι οἱ λαοί, ἀκόμη καὶ οἱ μικρότεροι καὶ οἱ πιὸ ἀδύναμοι, πρέπει νὰ γίνονται σεβαστοὶ ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς στὴν ταυτότητα καὶ στὰ δικαιώματά τους, ἰδίως στὸ δικαίωμα νὰ ζοῦν στὴ γῆ τους· καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τοὺς ἐξαναγκάσει στὴν ἐξορία». (Ὁμιλία πρὸς τὴν ὁμάδα προσφύγων ἀπὸ τὸ Τσαγκός, 23.8.2025).» καταλήγει ο Αλέξης Χαρίτσης.

