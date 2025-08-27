Αχτσιόγλου για 13ωρο: Απλά παραδείγματα της ζοφερής πραγματικότητας

Στη δήλωσή της 'Εφη Αχτσιόγλου καταλήγει διερωτώμενη «Ποιος αξίζει αυτό το μέλλον;».

Με απλά παραδείγματα η Έφη Αχτσιόγλου παρουσιάζει την ζοφερή πραγματικότητα που προδιαγράφει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Στο πρώτο παράδειγμα η Έφη Αχτσιόγου αναφέρει πως «εργαζόμενος θα ξεκινάει να δουλεύει στις 7 πμ και θα σχολάει στις 8 μμ, 13 ώρες εργασία, χωρίς να συνυπολογίζεται ο χρόνος για να πάει και να γυρίσει από τη δουλειά του. Σε όσο χρόνο του απομένει θα πρέπει να ξεκουραστεί, να φροντίσει τα παιδιά του, να καλύψει ανάγκες και υποχρεώσεις του σπιτιού του. Πραγματικά εξαιρετική ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής!».

Συνεχίζει με το δεύτερο παράδειγμα που αφορά σε «εργαζόμενη που θα δουλεύει 10ωρα, χωρίς να πληρώνεται υπερωρίες, για τις οποίες θα παίρνει ως αντάλλαγμα ρεπό μέσα σε έναν χρόνο».

»Μια καφετέρια θα μπορεί με fast track διαδικασίες να προσλαμβάνει έναν εργαζόμενο μόνο για την Παρασκευή και το Σάββατο, που έχει πολλή δουλειά. Και μετά να τον απολύει. Οχτώ ημέρες εργασία τον μήνα δηλαδή. Στην καλύτερη 300 ευρώ. Καλά είναι» προσθέτει η Έφη Αχτσιόγλου και σε άλλο παράδειγμα σημειώνει πως «όσοι εργαζόμενοι γύρισαν μόλις από δύο εβδομάδες συνεχόμενης καλοκαιρινής άδειας, ας γνωρίζουν ότι αυτό ήταν για τελευταία φορά. Από του χρόνου η άδεια αυτή θα λαμβάνεται σπασμένη και θα την παίρνουν όποτε θέλει ο εργοδότης».

Το τελευταίο παράδειγμα που παραθέτει αναφέρει πως «μια εργαζόμενη θα υποχρεώνεται να δουλεύει Πέμπτες - Παρασκευές - Σάββατα, 13 ώρες την ημέρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία της και τη ζωή της, χωρίς υπερωριακή αμοιβή και όλα αυτά μη τυχόν και γίνει καμία σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Αλήθεια, αν είναι μητέρα τι ακριβώς θα κάνει με τα παιδιά της αυτές τις 13 ώρες;».

Στη δήλωσή της 'Εφη Αχτσιόγλου καταλήγει διερωτώμενη «Ποιος αξίζει αυτό το μέλλον;»

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1297699028388580&id=100044454848778&mibextid=wwXIfr&rdid=cU66x2XPZ9QB2JMQ}