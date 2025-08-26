Αχτσιόγλου για 13ωρη εργασία: Eίναι τόσο προκλητικοί που σοκάρουν

«Το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί».

Στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο θεσπίζει 13ωρη τετραήμερη εργασία στον ίδιο εργοδότη αναφέρεται με ανάρτησή της στο facebook η βουλευτής και πολιτικός της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου.

Όπως τονίζει με τις νέες αυτές οι σύνθηκες οι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν κερδίζουν αλλά εξαντλούνται κιόλας δουλεύοντας τις μισές ημέρες.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται και στο νέο τοπίο των συμβάσεων σύμφωνα με το οποίο ο εργοδότης θα μπορεί να υπογράψει διήμερη σύμβαση με τον εργαζόμενο και μετά να τον απολύσει, κάτι το οποίο δεν θα δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να διαπραγματευτεί τις συνθήκες της εργασίας του.

Η ανάρτησή της

Είναι δίκαιη εργασία οι 13 ώρες δουλειά την ημέρα; Η οποία, μάλιστα, θα μπορεί με διευθέτηση του χρόνου εργασίας, δηλαδή με ρεπό ή μειωμένο ωράριο άλλες ημέρες, να μην έχει καν υπερωριακή αμοιβή.

Είναι δίκαιη εργασία η υπερωριακή απασχόληση σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας; Δηλαδή οι επιχειρήσεις να κόβουν ημέρες εργασίας και να προσθέτουν ώρες δουλειάς στις μειωμένες ημέρες, ενώ οι εργαζόμενοι θα χάνουν εισόδημα και θα εξαντλούνται δουλεύοντας τις μισές ημέρες.

Είναι δίκαιη εργασία οι fast track προσλήψεις και απολύσεις εντός δύο ημερών; Ουσιαστικά πρόκειται για συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, όπου ο εργαζόμενος θα είναι σε αναμονή για περιστασιακή, κακοπληρωμένη δουλειά, με όρους που δεν θα μπορεί να διαπραγματευτεί.

Είναι δίκαιη εργασία να μην ελέγχονται τα ωράρια των εργαζομένων και να παραβιάζονται χωρίς κυρώσεις;

Είναι δίκαιη εργασία η άδεια των εργαζομένων να δίνεται σπασμένη και όποτε θέλει ο εργοδότης;

Και όλα αυτά σε μια αγορά όπου ήδη 1 στους 2 δουλεύει απλήρωτες υπερωρίες, πάνω από 1 στους 3 δουλεύει Σαββατοκύριακα και οι μισθοί βρίσκονται στον πάτο της Ευρώπης.

Αυτή η κυβέρνηση δεν ορρωδεί προ ουδενός.

Δεν χωρά διαβούλευση σε τέτοια βάση.

Το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί.

