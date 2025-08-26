Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Αχτσιόγλου για 13ωρη εργασία: Eίναι τόσο προκλητικοί που σοκάρουν

eurokinissi eurokinissi
«Το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί».

Στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο θεσπίζει 13ωρη τετραήμερη εργασία στον ίδιο εργοδότη αναφέρεται με ανάρτησή της στο facebook η βουλευτής και πολιτικός της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου.

Όπως τονίζει με τις νέες αυτές οι σύνθηκες οι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν κερδίζουν αλλά εξαντλούνται κιόλας δουλεύοντας τις μισές ημέρες.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται και στο νέο τοπίο των συμβάσεων σύμφωνα με το οποίο ο εργοδότης θα μπορεί να υπογράψει διήμερη σύμβαση με τον εργαζόμενο και μετά να τον απολύσει, κάτι το οποίο δεν θα δίνει τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να διαπραγματευτεί τις συνθήκες της εργασίας του.

Η ανάρτησή της

Είναι δίκαιη εργασία οι 13 ώρες δουλειά την ημέρα; Η οποία, μάλιστα, θα μπορεί με διευθέτηση του χρόνου εργασίας, δηλαδή με ρεπό ή μειωμένο ωράριο άλλες ημέρες, να μην έχει καν υπερωριακή αμοιβή.

Είναι δίκαιη εργασία η υπερωριακή απασχόληση σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας; Δηλαδή οι επιχειρήσεις να κόβουν ημέρες εργασίας και να προσθέτουν ώρες δουλειάς στις μειωμένες ημέρες, ενώ οι εργαζόμενοι θα χάνουν εισόδημα και θα εξαντλούνται δουλεύοντας τις μισές ημέρες.

Είναι δίκαιη εργασία οι fast track προσλήψεις και απολύσεις εντός δύο ημερών; Ουσιαστικά πρόκειται για συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, όπου ο εργαζόμενος θα είναι σε αναμονή για περιστασιακή, κακοπληρωμένη δουλειά, με όρους που δεν θα μπορεί να διαπραγματευτεί.

Είναι δίκαιη εργασία να μην ελέγχονται τα ωράρια των εργαζομένων και να παραβιάζονται χωρίς κυρώσεις;

Είναι δίκαιη εργασία η άδεια των εργαζομένων να δίνεται σπασμένη και όποτε θέλει ο εργοδότης;

Και όλα αυτά σε μια αγορά όπου ήδη 1 στους 2 δουλεύει απλήρωτες υπερωρίες, πάνω από 1 στους 3 δουλεύει Σαββατοκύριακα και οι μισθοί βρίσκονται στον πάτο της Ευρώπης.

Αυτή η κυβέρνηση δεν ορρωδεί προ ουδενός.

Δεν χωρά διαβούλευση σε τέτοια βάση.

Το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί.

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1296791125146037&id=100044454848778&mibextid=wwXIfr&rdid=wuvNA3MHQ8cFXBGD#}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Μελέτη: Η έκθεση στον καύσωνα μπορεί να σας γεράσει όσο το κάπνισμα ή το αλκοόλ

Μελέτη: Η έκθεση στον καύσωνα μπορεί να σας γεράσει όσο το κάπνισμα ή το αλκοόλ

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Τα συμπτώματα που φανερώνουν ότι έχετε κάποια διατροφική έλλειψη

Τα συμπτώματα που φανερώνουν ότι έχετε κάποια διατροφική έλλειψη

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

Σχολεία: Ποδαρικό με αλλαγές στο σχόλασμα στα Δημοτικά – Το νέο ωράριο

Σχολεία: Ποδαρικό με αλλαγές στο σχόλασμα στα Δημοτικά – Το νέο ωράριο

Παιδεία
Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Οικονομία
Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Οικονομία
KKE: Κυβερνητικές αθλιότητες τα περί «δίκαιης εργασίας για όλους»

KKE: Κυβερνητικές αθλιότητες τα περί «δίκαιης εργασίας για όλους»

Πολιτική

NETWORK

Μελέτη: Η έκθεση στον καύσωνα μπορεί να σας γεράσει όσο το κάπνισμα ή το αλκοόλ

Μελέτη: Η έκθεση στον καύσωνα μπορεί να σας γεράσει όσο το κάπνισμα ή το αλκοόλ

healthstat.gr
Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στο ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στο ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

healthstat.gr
Με ταχείς ρυθμούς οι εργασίες κατασκευής του αιολικού πάρκου του Ομίλου ΔΕΗ, στο Vaslui της Ρουμανίας

Με ταχείς ρυθμούς οι εργασίες κατασκευής του αιολικού πάρκου του Ομίλου ΔΕΗ, στο Vaslui της Ρουμανίας

ienergeia.gr
Γ. Μπρατάκος: Η Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα είναι ο εθνικός στόχος της επόμενης δεκαετίας

Γ. Μπρατάκος: Η Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα είναι ο εθνικός στόχος της επόμενης δεκαετίας

ienergeia.gr
Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

healthstat.gr
«Όχι» από το Δίκτυο Πολιτών Βόλου στις νέες μονάδες καύσης απορριμμάτων

«Όχι» από το Δίκτυο Πολιτών Βόλου στις νέες μονάδες καύσης απορριμμάτων

ienergeia.gr
Η ενεργειακή συνεργασία Κύπρου-Κατάρ στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Ενέργειας με τον ομόλογό του, στην Ντόχα

Η ενεργειακή συνεργασία Κύπρου-Κατάρ στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Ενέργειας με τον ομόλογό του, στην Ντόχα

ienergeia.gr
Γιατί το παιδί σας δεν τρώει – Πότε να ανησυχήσετε

Γιατί το παιδί σας δεν τρώει – Πότε να ανησυχήσετε

healthstat.gr