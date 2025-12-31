Κλείνουμε τη χρονιά όπως τη ζήσαμε, διαβάζοντας, προσπαθώντας και μαθαίνοντας. Με άγχος, με κούραση, αλλά και με μικρές νίκες που μόνο εμείς ξέρουμε. Και συνεχίζουμε σήμερα με επαγωγικούς, βήμα-βήμα, με καθαρό μυαλό. Γιατί κάθε χρονιά που κλείνει μας φέρνει λίγο πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε πραγματικά!

Πριν προχωρήσουμε με το παρακάτω τεστ, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τη μορφή και τους τύπους των ερωτήσεων που περιλαμβάνονται. Η εξοικείωση με τη δομή τους βοηθά όχι μόνο στη σωστή προετοιμασία, αλλά και στη καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου.

Μπορεί ακόμα να «τρέχουν» παράλληλα ο 1ος και ο 2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ και να συνεχίζονται οι διορισμοί, όμως όσοι. Θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στον 3ο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ χρειάζεται να εξασκούνται σταθερά και συστηματικά σε συλλογισμούς.

Ο 3ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ δεν θα κριθεί μόνο στις γνώσεις. Θα κριθεί κυρίως στον τρόπο σκέψης, στη διαχείριση του χρόνου και στην εξοικείωση με τύπους ερωτήσεων που απαιτούν εξάσκηση. Και εδώ ισχύει κάτι απλό, όσο νωρίτερα ξεκινήσει κανείς, τόσο περισσότερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση θα έχει όταν θα έρθει η ώρα.

Όταν κάνετε τα τεστ, αφιερώστε χρόνο για να αναλύσετε τα μοτίβα στα σχήματα και τα σύμβολα που παρουσιάζονται. Προσπαθήστε να εντοπίσετε τα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των σχημάτων και των συμβόλων και αναζητήστε επαναλαμβανόμενα μοτίβα.

Για παράδειγμα, αναζητήστε μοτίβα στην κατεύθυνση των γραμμών, τον αριθμό των σχημάτων, στο μέγεθος των σχημάτων, τη θέση των σχημάτων κ.λπ. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε τους υποκείμενους κανόνες και τις σχέσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των σχημάτων και των συμβόλων.

Επίσης, η οπτικοποίηση των σχημάτων και των συμβόλων στο μυαλό σας μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τις σχέσεις μεταξύ τους. Προσπαθήστε να φανταστείτε πώς τα σχήματα και τα σύμβολα αλλάζουν και εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου και πώς σχετίζονται μεταξύ τους. Αυτό θα σας βοηθήσει προκειμένου να οδηγηθείτε στη σωστή απάντηση.

Εάν δεν είστε σίγουροι για την σωστή απάντηση, προσπαθήστε να εξαλείψετε τις απαντήσεις που προφανώς είναι λανθασμένες. Αυτό μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες σας να μαντέψετε τη σωστή απάντηση και μπορεί επίσης να σα βοηθήσει να αποφύγετε τις συνηθισμένες παγίδες και περισπασμούς που έχουν σχεδιαστεί για να σας μπερδέψουν.

Ο καλύτερος τρόπος επομένως για να βελτιώσετε την απόδοσή σας στο τεστ επαγωγικής συλλογιστικής είναι να εξασκηθείτε. Τα τεστ εξάσκησης που παρέχονται από τις αναρτήσεις μας μπορούν να σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε με τους τύπους ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο τεστ και να αναπτύξετε την ικανότητά σας να αναγνωρίσετε μοτίβα και σχέσεις μεταξύ αφηρημένων σχημάτων και συμβόλων.

Ας ξεκινήσουμε το τεστ:

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Παρατηρούμε σε κάθε σχήμα τρεις κανόνες. Ένα ρόμβο που κινείται αριστερόστροφα, στο πρώτο σχήμα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά, στο δεύτερο σχήμα βρίσκεται κάτω, μετά βρίσκεται στο τέταρτο σχήμα βρίσκεται πάνω και στο πέμπτο σχήμα βρίσκεται στα αριστερά πάλι. Επομένως, ψάχνουμε τον ρόμβο να βρίσκεται στα δεξιά του σχήματος. Με αυτόν τον τρόπο απορρίπτουμε τα σχήματα που βρίσκονται στο κάτω μέρος, β και δ.

Συνεχίζουμε με το βελάκι, το οποίο κινείται δεξιόστροφα. Στο πρώτο σχήμα βλέπει πάνω, στο δεύτερο σχήμα βλέπει δεξιά, στο τέταρτο σχήμα βλέπει αριστερά, ενώ στο πέμπτο σχήμα βλέπει ξανά πάνω. Οπότε, ψάχνουμε εκείνο το σχήμα που θα έχει το βελάκι να δείχνει προς τα κάτω. Από τις επιλογές που μας έμειναν απορρίπτουμε την ε που δείχνει προς τα αριστερά.

Πάμε στον τρίτο και τελευταίο κανόνα του επαγωγικού συλλογισμού μας, όπου παρατηρούμε ένα δοχείο το οποίο κινείται δεξιόστροφα. Στο πρώτο σχήμα έχει το άνοιγμα προς τα πάνω, κατόπιν το άνοιγμα το έχει προς τα δεξιά, στο σχήμα που ψάχνουμε θα πρέπει το άνοιγμα να το έχει προς τα κάτω οπότε απορρίπτουμε και την επιλογή γ και η σωστή μας απάντηση είναι η επιλογή α.

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Στα πάνω μέρος των σχημάτων παρατηρούμε ότι περιέχονται ένα τρίγωνο το οποίο με τη σειρά του περιέχει καρδούλες, επίσης παρατηρούμε ένα αστέρι και ένα βέλος, αλλά όχι σε κάθε σχήμα. Πάμε να δούμε ποια είναι η λογική αυτού του επαγωγικού συλλογισμού. Αρχικά, βλέπουμε ότι το τρίγωνο αποτελεί μια σταθερά δηλαδή υπάρχει σε κάθε σχήμα, αυτό που αλλάζει είναι το περιεχόμενό του. Στο πρώτο σχήμα έχουμε δύο καρδούλες, στο δεύτερο σχήμα έχουμε μία καρδούλα, στο τέταρτο σχήμα έχουμε μία καρδούλα και στο πέμπτο δύο καρδούλες. Αυτό σημαίνει ότι στο σχήμα που ψάχνουμε το τρίγωνο δεν πρέπει να περιέχει καρδούλες. Σαν να μηδενίζεται το κοντέρ και να αρχινά ξανά. Έτσι, απορρίπτουμε τις επιλογές α, β και δ.

Πάμε τώρα να εξηγήσουμε το δεύτερο μοτίβο του σχήματος. Παρατηρούμε στο πρώτο σχήμα ένα ρόμβο στα δεξιά. Στο δεύτερο σχήμα έχει χαθεί ο ρόμβος και έχει παρουσιαστεί ένα βέλος που δείχνει προς τα κάτω. Στο τέταρτο σχήμα πάλι δεν υπάρχει ρόμβος και υπάρχει ένα βέλος που δείχνει προς τα αριστερά και τέλος, ερχόμαστε στο πέμπτο σχήμα όπου εκεί που έδειχνε το βέλος έχει εμφανιστεί ένας ρόμβος. Αυτό σημαίνει ότι το βέλος όταν εμφανίζεται δείχνει το σημείο όπου θα εμφανιστεί στο επόμενο σχήμα ένας ρόμβος ο οποίος στο μεθεπόμενο σχήμα εξαφανίζεται. Συνεπώς, στο σχήμα που ψάχνουμε θέλουμε μόνο να έχουμε έναν ρόμβο που να βρίσκεται στα αριστερά. Οπότε απορρίπτουμε και την επιλογή γ καθώς ενώ περιέχει τον ρόμβο που θέλουμε στα αριστερά περιέχει παράλληλα και ένα βέλος που δείχνει προς τα πάνω το οποίο είναι ανακόλουθο, οπότε, απορρίπτουμε την επιλογή γ και η σωστή απάντηση είναι η επιλογή ε.

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Εδώ παιδιά ένα είναι το μοτίβο, αλλά ποιο είναι ακριβώς δεν μπορούμε να το βρούμε με την πρώτη. Στο πρώτο σχήμα παρατηρούμε ένα τρίγωνο, στο δεύτερο σχήμα ένα κύκλο, ψάχνουμε το τρίτο σχήμα, στο τέταρτο σχήμα ένα ρόμβο και στο πέμπτο σχήμα παρατηρούμε ένα πεντάγωνο. Ψάχνουμε αρχικά αν υπάρχει κάποιος κανόνας με τις πλευρές των σχημάτων. Έχουμε ένα τρία, μετά ένα, μετά ?, κατόπιν τέσσερα και στο τέλος ένα πέντε. Οπότε, δεν υπάρχει κάτι εδώ. Σε τέτοιους συλλογισμούς να θυμάστε ότι σίγουρα υπάρχει μια λύση και αυτή θα βρίσκεται στη σχέση μεταξύ των συμβόλων που βρίσκονται μέσα σε κάθε σχήμα. Ας οραματιστούμε ότι κάθε σχήμα είναι ένα ρολόι και ότι το βέλος είναι ο μεγάλος δείκτης. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι όταν στο τρίγωνο δείχνει το βέλος στις τρεις η ώρα, τόσες είναι και οι πλευρές του. Όταν έχουμε κύκλο, το βέλος δείχνει μία. Όταν έχουμε ρόμβο το βέλος δείχνει τέσσερα και όταν έχουμε πεντάγωνο το βέλος δείχνει πέντε η ώρα. Πάμε λοιπόν στις απαντήσεις μας, αν το έχουμε σκεφτεί σωστά τότε θα βρούμε με αυτή την λογική και τη σωστή απάντηση. Η επιλογή α περιέχει ένα τρίγωνο και δείχνει έξι οπότε δεν εξαλείφεται αυτή η επιλογή.

Με τον ίδιο τρόπο εξαλείφουμε και την επιλογή β καθώς περιέχει τέσσερις πλευρές ο ρόμβος αλλά το βέλος δείχνει εννέα. Εξαλείφουμε και την επιλογή γ καθώς πάλι έχουμε τρεις πλευρές και η ώρα δείχνει μία.

Μας έχουν μείνει δύο απαντήσεις. Προφανώς, η επιλογή ε δεν είναι η σωστή απάντηση καθώς έχουμε ένα κύκλο και το βέλος δείχνει πέντε η ώρα. Οπότε, η σωστή απάντηση κρύβεται στην επιλογή δ όπου πράγματι έχουμε εξάγωνο και το βέλος δείχνει έξι η ώρα.

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Εδώ να σας δω πόσο έχετε πονηρέψει και βρίσκετε την απάντηση αμέσως. Και εδώ παρατηρούμε ότι κάθε σχήμα περιέχει ένα σχήμα ακόμα όπου μέσα σε αυτό περιέχονται μαύρες βούλες. Αυτό που προέχει πάλι είναι να βρούμε το μοτίβο που επαναλαμβάνεται. Πάλι και εδώ ψάχνουμε τη σχέση με τις πλευρές του κάθε σχήματος. Στο πρώτο σχήμα έχουμε ένα τετράγωνο με δύο βούλες, στο δεύτερο σχήμα έχουμε μόνο ένα κύκλο, το τρίτο σχήμα το ψάχνουμε, το τέταρτο σχήμα περιέχει ένα πεντάγωνο και τρεις βούλες ενώ το τελευταίο περιέχει ένα οκτάγωνο και έξι βούλες. Τι παρατηρούμε λοιπόν; Ότι οι βούλες είναι όσες και οι πλευρές των εσωτερικών σχημάτων μείον δύο. Επομένως, πάμε να δούμε τις απαντήσεις για να δούμε αν αυτή η σχέση επαναλαμβάνεται. Το πρώτο σχήμα είναι ένας κύκλος και περιέχει τρεις βούλες οπότε είναι λάθος. Στο δεύτερο σχήμα έχουμε ένα τετράγωνο με τέσσερις πλευρές αλλά περιέχονται τρείς βούλες οπότε και αυτή η απάντηση είναι λάθος.

Κάνουμε το ίδιο και στις υπόλοιπες απαντήσεις και παρατηρούμε ότι στην επιλογή γ έχουμε ένα πεντάπλευρο με δύο βούλες, οπότε δεν μας κάνει. Στο τέλος έχουμε επίσης ένα οκτάγωνο δίχως καμία βούλα οπότε απορρίπτεται και αυτή η επιλογή. Σωστή επιλογή αποτελεί η επιλογή δ η οποία περιέχει ένα εξάπλευρο και τέσσερις βούλες.

Στο σημείο αυτό σταματάω, εύχομαι να σας προβλημάτισα λίγο με τους συλλογισμούς που δημιούργησα παραπάνω για το συγκεκριμένο άρθρο και η νέα χρονιά να σας φέρει πιο κοντά σε όσα παλεύετε να επιτύχετε.