Αλέξης Χαρίτσης για εργασιακό νομοσχέδιο: «Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό, πρέπει να φύγει»

«Η Νέα Δημοκρατία ενδιαφέρεται για το δίκιο των εργοδοτών» τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Με αιχμηρό σχόλιο, ο Αλέξης Χαρίτσης επικρίνει το εργασιακό νομοσχέδιο που έχει θέσει σε διαβούλευση η κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προωθεί πολιτικές που ευνοούν αποκλειστικά τους εργοδότες, σε βάρος των δικαιωμάτων και της προστασίας των εργαζομένων.

Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς « 13 ώρες στη δουλειά. Απλήρωτες υπερωρίες. Σπαστές άδειες. Εξτρατζήδες για 300 ευρώ το μήνα. Κι ο εργαζόμενος ανίσχυρος και μόνος απέναντι στο αφεντικό. Αυτή είναι η «δίκαιη εργασία»της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο δίκιο που την ενδιαφέρει είναι το δίκιο των εργοδοτών. Οι εργαζόμενοι όμως είναι άνθρωποι, δεν είναι ρομπότ.

Δικαιούνται σταθερές σχέσεις εργασίας, μεγαλύτερους μισθούς, πληρωμένες υπερωρίες. Και δικαιούνται ελεύθερο χρόνο. Χρόνο για τους δικούς τους ανθρώπους. Χρόνο για να σχεδιάσουν το μέλλον τους.»

Καταλήγοντας τονίζει ότι «Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό. Και γι' αυτό πρέπει να φύγει. Για να γίνει νόμος του κράτους το δίκιο των εργαζομένων. Για το δικαίωμά τους στη συλλογική οργάνωση και διαπραγμάτευση. Για το δικαίωμα των νέων ανθρώπων και του κόσμου της επισφάλειας στη δουλειά και στη ζωή.»