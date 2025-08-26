Games
Πολιτική

Αλέξης Χαρίτσης για εργασιακό νομοσχέδιο: «Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό, πρέπει να φύγει»

Αλέξης Χαρίτσης για εργασιακό νομοσχέδιο: «Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό, πρέπει να φύγει»
«Η Νέα Δημοκρατία ενδιαφέρεται για το δίκιο των εργοδοτών» τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Με αιχμηρό σχόλιο, ο Αλέξης Χαρίτσης επικρίνει το εργασιακό νομοσχέδιο που έχει θέσει σε διαβούλευση η κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία προωθεί πολιτικές που ευνοούν αποκλειστικά τους εργοδότες, σε βάρος των δικαιωμάτων και της προστασίας των εργαζομένων.

Όπως σημειώνει στην ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς « 13 ώρες στη δουλειά. Απλήρωτες υπερωρίες. Σπαστές άδειες. Εξτρατζήδες για 300 ευρώ το μήνα. Κι ο εργαζόμενος ανίσχυρος και μόνος απέναντι στο αφεντικό. Αυτή είναι η «δίκαιη εργασία»της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο δίκιο που την ενδιαφέρει είναι το δίκιο των εργοδοτών. Οι εργαζόμενοι όμως είναι άνθρωποι, δεν είναι ρομπότ.
Δικαιούνται σταθερές σχέσεις εργασίας, μεγαλύτερους μισθούς, πληρωμένες υπερωρίες. Και δικαιούνται ελεύθερο χρόνο. Χρόνο για τους δικούς τους ανθρώπους. Χρόνο για να σχεδιάσουν το μέλλον τους.»

Καταλήγοντας τονίζει ότι «Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό. Και γι' αυτό πρέπει να φύγει. Για να γίνει νόμος του κράτους το δίκιο των εργαζομένων. Για το δικαίωμά τους στη συλλογική οργάνωση και διαπραγμάτευση. Για το δικαίωμα των νέων ανθρώπων και του κόσμου της επισφάλειας στη δουλειά και στη ζωή.»

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Μεσογειακή διατροφή: 3 τρόποι για να την ενισχύσετε και να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Τα Zara ανακαλούν επικίνδυνα προϊόντα από την ελληνική αγορά – Προσφέρεται αποζημίωση

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

