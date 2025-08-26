Ζαχαριάδης: «Η αμετροέπεια και η αλαζονεία δεν έχει όρια»

«Μέχρι τώρα πάντως το κλάμα πέφτει από την κοινωνία όταν οι πολίτες πηγαίνουν στο super market, όταν έρχεται ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος».

Στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, που είπε πως προβλέπει «πολύ κλάμα στην αντιπολίτευση από την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ», σχολίασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης.

Η ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αιχμές κατά της κυβέρνησης και του Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τις δηλώσεις για τη ΔΕΘ.

«Η αμετροέπεια και η αλαζονεία δεν έχει όρια…

Και συνεχίζει λέγοντας πως «Μέχρι τώρα πάντως το κλάμα πέφτει από την κοινωνία, όταν οι πολίτες πηγαίνουν στο super market, όταν έρχεται ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, όταν ένα νέο παιδί που πέρασε στο πανεπιστήμιο εκτός της πόλης διαμονής του ψάχνει φοιτητική στέγη. Τόσο μακριά βρίσκεται η ηγεσία της ΝΔ από τις ανάγκες. Το βασικό πρόβλημα με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στις ΔΕΘ από το 2019 ως σήμερα είναι ότι πριν προλάβουν να στεγνώσουν τα δάκρυα χαράς από τις εξαγγελίες, έρχεται η πραγματικότητα».

