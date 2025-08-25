Games
Νέα Αριστερά: Οι κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη δείχνουν τον δρόμο - Νέο κάλεσμα για την Τρίτη

Νέα Αριστερά: Οι κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη δείχνουν τον δρόμο - Νέο κάλεσμα για την Τρίτη Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Η Νέα Αριστερά κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι «συνεχίζει να παρέχει υποστήριξη στο καθεστώς Νετανιάχου, διατηρώντας τις οικονομικές και στρατιωτικές συνεργασίες που μετατρέπουν την Ελλάδα σε παρία της Ε.Ε».

«Οι χθεσινές κινητοποιήσεις υποστήριξης του παλαιστινιακού λαού και καταδίκης του γενοκτονικού κράτους του Ισραήλ σε όλη την Ελλάδα απέδειξαν ότι πλέον κανείς και καμία δεν μπορεί να σιωπά απέναντι στις κτηνωδίες που πραγματοποιεί ο IDF με την ανοχή της Ε.Ε. και με τη συνέργεια της ελληνικής κυβέρνησης», σχολιάζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

Επισημαίνει πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να παρέχει υποστήριξη στο καθεστώς Νετανιάχου, διατηρώντας τις οικονομικές και στρατιωτικές συνεργασίες που μετατρέπουν την Ελλάδα σε παρία της Ε.Ε. Την ίδια στιγμή, χώρες όπως η Ισπανία προχωρούν σε μέτρα κυρώσεων κατά του Ισραήλ, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος, σύμφωνος με το διεθνές δίκαιο και τις αξίες της δικαιοσύνης, για τις οποίες δήθεν κόπτεται η ΝΔ, ενώ στην πράξη πράττει τα ακριβώς αντίθετα, με ολέθρια αποτελέσματα.

»Η Νέα Αριστερά παραμένει αμετακίνητη στα αιτήματά της και θα επιμείνει στη μέγιστη δυνατή συνεργασία με πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, στην Ελλάδα και διεθνώς, ώστε να ασκηθεί πίεση στην ελληνική κυβέρνηση να υπερψηφίσει στην επικείμενη Διάσκεψη του ΟΗΕ την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και να συνταχθεί με το παγκόσμιο ρεύμα που ζητά ουσιαστικές κυρώσεις κατά του Ισραήλ».

Η Νέα Αριστερά προσθέτει πως «οι κυρώσεις αυτές είναι σαφείς και άμεσες:

1) Διακοπή όλων των στρατιωτικών συνεργασιών με το Ισραήλ.
2) Εμπάργκο εισαγωγών σε εμπορικά και αγροτικά προϊόντα από το Ισραήλ.
3) Πάγωμα της έκδοσης νέων αδειών Golden Visa σε Ισραηλινούς πολίτες και εταιρείες.
4) Πίεση για αναστολή της εμπορικής συνεργασίας Ε.Ε. – Ισραήλ.

«Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη δίχως δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη σήμερα περνά μέσα από την αναγνώριση του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού να ζήσει ελεύθερος, σε ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, απαλλαγμένος από τον κατοχικό ζυγό και τη συνεχιζόμενη γενοκτονία».

Η Νέα Αριστερά καταλήγει με κάλεσμα «στη νέα διαδήλωση προς την ισραηλινή πρεσβεία, την Τρίτη 26/8, στις 19:30 (πλατεία Ελευθερίας, πλησίον του μετρό Μέγαρο Μουσικής)».

