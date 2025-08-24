Αλέξης Χαρίτσης: Η Ελλάδα να είναι μια χώρα που οι πολίτες θα απολαμβάνουν αυτά που δικαιούνται

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, αναφέρεται σε μείζονα ζητήματα και μεταξύ αυτών και στις τέσσερις προτεραιότητες στη ΔΕΘ.

Πιο συγκεκριμένα:

Το κυριακάτικο σημείωμα του Αλέξη Χαρίτση, προέδρου της Νέας Αριστεράς, δίνει ένα σαφές στίγμα της στροφής του κόμματος στα θέματα της οικονομίας και το κεντρικό πολιτικό ζήτημα της περιόδου: ποια μπορεί να είναι η απάντηση στο καθεστώς Μητσοτάκη;

Για να τονίσει αυτή τη διάσταση, ο Αλέξης Χαρίτσης σημειώνει το διάλογό του με έναν πολίτη που του έδειξε τον τιμοκατάλογο για το πόσο κάνει ένα σουβλάκι (4.5 ευρώ) με την ερώτηση «πρόεδρε, τι θα κάνουμε για αυτό;»

Και σημειώνει εμφατικά: «Δεν χρειάζεται πια κανείς να επιχειρηματολογεί για το καθεστώς Μητσοτάκη: όλοι και όλες ξέρουν τη διαφθορά, ζουν την προκλητική ακρίβεια και υποβάθμιση της ζωής, βλέπουν την υπονόμευση του μέλλοντος της χώρας (…) Κανέναν δεν απασχολεί το χτες. Το χτες τελείωσε. Το ίδιο και το «επιτελικό κράτος» που ξεχαρβάλωσε πλήρως τη χώρα και την έκανε ουραγό σε όλους τους κρίσιμους δείκτες.

Η πρόκληση είναι άλλη. Η Ελλάδα να είναι μια χώρα που οι πολίτες θα απολαμβάνουν αυτά που δικαιούνται».

Σε άρθρο του στα Νέα του Σαββατοκύριακου και στο κυριακάτικο σημείωμα ο Αλέξης Χαρίτσης περιέγραψε την προγραμματική πρόταση της Νέας Αριστεράς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτές τις μέρες στην Πατησίων πραγματοποιούνται διαδοχικές συσκέψεις για την αποσαφήνιση των προτάσεων που συνδέονται και με το προγραμματικό συνέδριο του κόμματος (το οποίο είναι προγραμματισμένο για τον Οκτώβριο).

Από όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, κεντρικό ρόλο στην πρόταση της Νέας Αριστεράς θα έχει το δίπολο «το επιτελικό κράτος της Δεξιάς μας τελείωσε-η Αριστερά βάζει τη δική της ατζέντα». Το κλίμα αυτό απηχεί και η συνέντευξη της Σίας Αναγνωστοπούλου που καταγράφει τις εμπειρίες της για τις πυρκαγιές στην Αχαΐα και υπογραμμίζει: «η Δεξιά είναι στο «φεύγα»-καθήκον της Αριστεράς είναι να γίνει επιταχυντής».

Εδώ, οι 4 προτεραιότητες από το σημείωμα του Αλέξη Χαρίτση:

⁠Πρώτον, οι πόροι που σήμερα κατευθύνονται στους υπέρογκους στρατιωτικούς υπερεξοπλισμούς και σε αδιαφανείς απευθείας αναθέσεις να πάνε εκεί που χρειάζεται: στο κοινωνικό κράτος, στις υποδομές και στην πραγματική οικονομία.

⁠Δεύτερον, να ξηλωθεί το καθεστώς των προκλητικών φοροαπαλλαγών για τις τράπεζες, τα μεγάλα εισοδήματα και τις κάθε είδους επενδύσεις της «φούσκας». Μόνο η φορολόγηση του πλούτου μπορεί να εγγυηθεί την κοινωνική δικαιοσύνη, τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, τη μείωση της έμμεσης φορολογίας.

Τρίτον, ο στόχος της ενεργειακής μετάβασης σταματά να σημαίνει κερδοσκοπία πέντε ομίλων. Στροφή στην ενεργειακή δημοκρατία, στον έλεγχο των καρτέλ, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και στην απαγόρευση των εξορύξεων.

⁠Τέταρτον, εξαιρετικά κρίσιμο: τέλος στη φτηνή «ανάπτυξη» της αρπαχτής. Αύξηση στον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, νέο εργατικό δίκαιο με αυστηρά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων.

Ο Αλέξης Χαρίτσης ήταν ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που στη Βουλή έθεσε την ανάγκη η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους να συνοδευτεί από την επιβολή κυρώσεων στο κράτος του Ισραήλ. Στο σημείωμά του μάλιστα τις κατονομάζει και προσθέτει και μια πρόταση που θα συζητηθεί: το πάγωμα της Golden Visa για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα από το Ισραήλ.

Θυμίζουμε, ότι η Νέα Αριστερά είχε θέσει το ζήτημα των κυρώσεων και στην κοινή πρωτοβουλία του Μαΐου του 2025 των 4 κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ-Πλεύση Ελευθερίας-Νέα Αριστερά).

«Το ζήτημα της Γάζας δεν προσφέρεται για παιχνίδια» δηλώνει συνεργάτης του προέδρου της Νέας Αριστεράς με αφορμή την είδηση ότι το ΠΑΣΟΚ προτίθεται -μόνο του- να καταθέσει πρόταση για την «επικαιροποίηση» της απόφασης του 2015. «Πρώτον, τι σημαίνει «επικαιροποίηση»; Η απόφαση υπάρχει. Το θέμα είναι η δέσμευση της Δεξιάς ότι θα προχωρήσει στην άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και στη θετική ψήφο της χώρας μας στη σύνοδο του ΟΗΕ για επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ. Δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ απείχε τον Μάιο από την κοινή πρωτοβουλία των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θετικό ότι μετατοπίστηκε, αλλά οφείλει να εξηγήσει την αλλαγή της στάσης του και γιατί δεν επιδιώκει τον μέγιστο δυνατό συντονισμό. Τρίτον, αυτή τη στιγμή το κρίσιμο είναι η επιβολή κυρώσεων. Και το κείμενο του ΠΑΣΟΚ δεν λέει λέξη για το μόνο τρόπο που μπορεί να πιεστεί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι πρόβλημα».

Η Νέα Αριστερά θα επιμείνει στη μέγιστη δυνατή συνεργασία για την άσκηση πίεσης στην ελληνική κυβέρνηση με στόχο να ψηφίσει στην επικείμενη διάσκεψη του ΟΗΕ την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και να συνταχθεί με το διεθνές ρεύμα για την επιβολή ουσιαστικών κυρώσεων.

Και οι κυρώσεις είναι πολύ συγκεκριμένες:

•⁠ ⁠Άμεση διακοπή όλων των στρατιωτικών συνεργασιών με το Ισραήλ.

•⁠ ⁠Εμπάργκο εισαγωγών σε εμπορικά και αγροτικά προϊόντα από το Ισραήλ.

•⁠ ⁠Πάγωμα της έκδοσης νέων αδειών Golden Visa σε Ισραηλινούς πολίτες και εταιρείες.

•⁠ ⁠Πίεση για άμεση αναστολή της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ.

•⁠ ⁠Πίεση για διακοπή της συμμετοχής του Ισραήλ σε αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις.