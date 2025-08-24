Αναρτήθηκε η ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας στον ΟΗΕ: «Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί της Λιβύης»

Η ρηματική διακοίνωση κατατέθηκε από την Αθήνα στις 5 Αυγούστου και ήρθε σε απάντηση της λιβυκής ρηματικής διακοίνωσης στα Ηνωμένα Εθνη, στην οποία γινόταν λόγος για παραβίαση της κυριαρχίας της Λιβύης.

Δημοσιεύθηκε από τον ΟΗΕ η ελληνική ρηματική διακοίνωση προς την Λιβύη σχετικά με τις άκυρες και ανυπόστατες αιτιάσεις της εις βάρος της χώρας μας.

Η ρηματική διακοίνωση κατατέθηκε από την Αθήνα στις 5 Αυγούστου και ήρθε σε απάντηση της λιβυκής ρηματικής διακοίνωσης στα Ηνωμένα Εθνη, στην οποία γινόταν λόγος για παραβίαση της κυριαρχίας της Λιβύης και για παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ αμφισβητείτο η ελληνική θέση για τη μέση γραμμή ανάμεσα στις δύο χώρες.

Οι ισχυρισμοί της λιβυκής κυβέρνησης στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάσης, αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Προς τις αιτιάσεις της Λιβύης και ειδικότερα της κυβέρνησης «εθνικής ενότητας», ότι δηλαδή η Ελλάδα παραβίασε εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της Λιβύης, η Αθήνα απαντά με νομικά επιχειρήματα επισημαίνοντας ότι τα οικόπεδα που έχουν προκηρυχθεί για έρευνες νοτίως της Κρήτης είναι εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και συνεπώς βρίσκονται αποκλειστικά εντός περιοχών της δικαιοδοσίας της, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και δεν παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Λιβύης.

Με βάση όλα αυτά, απορρίπτει στο σύνολό τους τους ισχυρισμούς που προβάλλει η πλευρά της Λιβύης, και επισημαίνει ότι «οι ισχυρισμοί της λιβυκής πλευράς, όπως αντανακλώνται στην προαναφερθείσα ρηματική διακοίνωση, σχετικά με τις ανωτέρω υπεράκτιες περιοχές είναι αβάσιμοι, στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάσης και αγνοούν το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ipso facto και ab initio κυριαρχικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας και των πόρων της στις εν λόγω περιοχές».

Τα εξωτερικά δε αυτά σύνορα έχουν καθοριστεί και μετά τη συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου, επισημαίνει η ΕΡΤ.