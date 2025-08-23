Games
Ζαχαριάδης: Ο Άδωνης κανονικοποιεί το τέρας του φασισμού

Ζαχαριάδης: Ο Άδωνης κανονικοποιεί το τέρας του φασισμού
«Με την ανοχή σε τέτοιες απόψεις και αναρτήσεις φτάσαμε η ακροδεξιά να είναι ανερχόμενη κυβερνώσα δύναμη στην Ευρώπη», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Με ανάρτησή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, αναφέρεται στον πρωταγωνιστικό το ρόλο του ΚΚΕ στην Εθνική Αντίσταση και στο ΕΑΜ, απαντώντας στον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ναζισμού και του Κομμουνισμού.

Η ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη:

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/1959193459673256394}

Η απάντηση του Κώστα Ζαχαριάδη

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιμένει. Σε μια χώρα με μαρτυρικά χωριά, με εκτελέσεις κομμουνιστών από τους ναζί και τους συνεργάτες τους, με πρωταγωνιστικό το ρόλο του ΚΚΕ στην Εθνική Αντίσταση είναι επικίνδυνο και ανιστόρητο να γίνονται τέτοιες αναρτήσεις. Το ΕΑΜ δεν ήταν ίδιο με τους ναζί κατακτητές, ο Κόκκινος Στρατός δεν ήταν ίδιος με τα SS, οι Παρτιζάνοι δεν ήταν ίδιοι με τους φασίστες. Στη μάχη του Στάλινγκραντ δεν αναμετρήθηκαν δύο ίδιοι, το Βερολίνο τον Μάιο του 1945 απελευθερώθηκε. Αυτά και άλλα πολλά για τον κ. Γεωργιάδη είναι ιστορικές ανθυπολεπτομέρειες.

Έτσι εξοικειώνεις και κανονικοποιείς το τέρας του φασισμού με αυτούς που έδωσαν την ζωή τους για την λευτεριά. Με την ανοχή σε τέτοιες απόψεις και αναρτήσεις φτάσαμε η ακροδεξιά να είναι ανερχόμενη κυβερνώσα δύναμη στην Ευρώπη, ισχυρή συνιστώσα ενός των δεξιών κομμάτων, πανίσχυρη στην Ευρωβουλή και να γεμίζει με ρατσισμό, ιστορικό αναθεωρητισμό και μίσος τα πολιτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη. Ο κ. Γεωργιάδης είναι φανατικός υποστηρικτής της ανιστόρητης και επικίνδυνης θεωρίας των δυο άκρων που στο τέλος ενισχύει και εξοικειώνει την κοινωνία με την ακροδεξιά και τον φασισμό.

Είναι αυτή η ισοπεδωτική θέση επίσημη θέση της ΝΔ ή προσωπική άποψη του Αντιπροέδρου της και Υπουργού Υγείας;

Μιας όμως και πιάσαμε την ιστορία να θυμίσουμε κάποια πράγματα γιατί η σημερινή μέρα είναι όντως σημαντική. Στις 23 Αύγουστο του 1982 με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου ψηφίζεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο νόμος «Για την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης του Ελληνικού Λαού εναντίον των στρατευμάτων κατοχής 1941-1944». Τότε η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Ευάγγελου Αβέρωφ αποχώρησε από την αίθουσα της Ολομέλειας».

{https://x.com/CZachariadis/status/1959300674971132173}

