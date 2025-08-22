Η ανάρτηση Τσακαλώτου και η απάντηση Πολάκη: Δύο φωνήεντα θα στα πω

Η ανάρτηση Τσακαλώτου και η απάντηση Πολάκη.

Τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη «Le Monde» σχολίασε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκαλώντας την αντίδραση του Παύλου Πολάκη.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μου γεννήθηκαν κάποιες απορίες.

Ο Αλέξης Τσίπρας που εκθειάζει την οικονομική πολιτική 2015-2019 είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που στην αντιπολίτευση μετά το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαμόρφωσή της; Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ);

Μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε παράλληλες αλήθειες;».

Η απάντηση Πολάκη δεν άργησε:

«Ευκλειδη προκαλείς αλλά δεν έχω πολλή όρεξη σήμερα. Όμως δύο φωνήεντα θα στα πω:

Πρώτον, όσον αφορά το «Αντισυριζα που μπηκε μες στο Συριζα» εσύ δεν ήσουν που έλεγες να μην λεμε απατεώνα το Μητσοτάκη και ταυτόχρονα έκανες κριτική σε Ακριβοπούλου - Καψώχα την ίδια στιγμή που ο Μητσοτάκης διόριζε το διευθυντή του το Ζούλα πρόεδρο στην ΕΡΤ;;;

Δευτερον: Αλίμονο να υπερασπίζαμε μνημονιακές πολιτικές μετά την έξοδο από τα μνημόνια!! Σε εμάς το DNA δεν άλλαξε για να πάθουμε τέτοια ζημιά!

Τρίτον: Αλήθεια γιατί είχατε αποκρύψει ως οικονομικό επιτελείο μέχρι το Μάρτη του 2019 που το ξεφούρνισε ο Χουλιαράκης πως το πλεόνασμα είχε φτασει στα 37 δισ.;;;;;

Φοβόσασταν μην δεν αφήσουμε να μαζευτεί τόσο προχωρώντας σε ελαφρύνσεις από τον Οκτώβρη του 2018;;

Πού ήταν το πλεόνασμα όπως αποδείχτηκε μετά περίπου 30 δισ. και ΕΦΤΑΝΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕ.

Τέταρτον: Αλήθεια σήμερα συμφωνείς με 6,4 δισ. ΥΠΕΡ-πλεονασμα ή λες πως πρεπει ΑΜΕΣΑ να δοθεί 13ος-14ος μισθός και 13η σύνταξη;;;(4 δισ. πραγματικο κοστος)

Και τα υπόλοιπα 2,4 να δοθούν για απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στη ΔΕΗ και σε αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου στην Εθνική;;;(Με νομο εννοειται)

Για πες;

Πέμπτον γιατί έχουμε και δουλειές: Συμφωνείς να καταργηθεί η ΑΑΔΕ και να επανέλθει ο έλεγχος των φόρων στο Υπουργειο Οικονομικων, στο ΣΔΟΕ και στις εφορείες;;;

Αντε γιατι η αριστεροσύνη σας στα πραγματικα ΕΠΙΔΙΚΑ είναι τύπου «σφυρίξτε κλέφτικα» ενώ στα ακίνδυνα τύπου «δικαιωματικά» κάνετε σαν τζιτζίκια τον Αύγουστο!!»