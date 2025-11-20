Ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε «ακολουθεί πιστά την αρχή του κ. Μητσοτάκη ότι κάνουμε αναδιανομή μόνο αν δεν επηρεάζονται οι πλούσιοι» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Σαφείς αντιρρήσεις για τον προϋπολογισμό για το 2026, που κατατέθηκε σήμερα έχει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Σε ανάρτησή του ο πρώην υπουργός Οικονομικών και βουλευτής της Νέας Αριστεράς, σημειώνει πως πρόκειται για «έναν προϋπολογισμό που είναι καλός μόνο αν πιστεύεις οτι τα πράγματα πηγαίνουν καλά μέχρι τώρα.

»Ένας προϋπολογισμός που ακολουθεί πιστά την αρχή του κ. Μητσοτάκη ότι κάνουμε αναδιανομή μόνο αν δεν επηρεάζονται οι πλούσιοι. Ένας προϋπολογισμός που δεν κάνει τίποτα για τις ανισότητες. Ένας προϋπολογισμός υψηλών αμυντικών δαπανών εις βάρος του κοινωνικού κράτους. Ένα προϋπολογισμός που δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου».

Κλείνοντας ο Ευκλείδης Τσακαλώτος παρατηρεί πως «δεν είναι ότι η ΝΔ δεν μπορεί. Μπορεί για αυτούς που στηρίζει».

