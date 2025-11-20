«Ρεαλιστικός, κοινωνικός, εφαρμόσιμος και αναπτυξιακός ο προϋπολογισμός» δήλωσε ο Πιερρακάκης.

Κατατέθηκε στη Βουλή το οριστικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικού.

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, έκανε λόγο για έναν ρεαλιστικό, κοινωνικό, εφαρμόσιμο και αναπτυξιακό προϋπολογισμό, ενώ ανακοίνωσε πως πέρα από το καθιερωμένο usb stick θα αναρτηθεί το υλικό και σε πλήρως άυλη μορφή με qr code στο κυβερνητικό νέφος, προαναγγέλλοντας πως από του χρόνου θα καταργηθεί το στικάκι.

Ο Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε πως η επεξεργασία του θα γίνει σε 4 συνεχόμενες συνεδριάσεις στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου αρχής γενομένης από τις 27 Νοεμβρίου, θα εισαχθεί προς συζήτηση στην Ολομέλεια στις 13 Δεκεμβρίου και θα ψηφιστεί στις 17 του ίδιου μήνα.

«Ρεαλιστικός και αναπτυξιακός» δηλώνει ο Πιερρακάκης

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατέθεσε στη Βουλή τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2026, συνοδευόμενο από την Εισηγητική Έκθεση και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπει η διαδικασία.

Κατά τη δήλωσή του, ο υπουργός τόνισε ότι ο νέος Προϋπολογισμός αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο οικονομικής πολιτικής, το οποίο, όπως είπε, είναι «ρεαλιστικό, κοινωνικό, εφαρμόσιμο και αναπτυξιακό». ￼

Στο φάκελο που κατατέθηκε περιλαμβάνονται επίσης οι εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που αφορούν τη Φορολογία, τα Τελωνεία και τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, τη Δημόσια και Κοινωφελή Περιουσία, καθώς και η Ετήσια Έκθεση Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων. Προσκομίζονται ακόμη οι δηλώσεις που προβλέπει το άρθρο 58 του ν. 4270/2014, οι οποίες πιστοποιούν τη συμμόρφωση του Προϋπολογισμού με τις δημοσιονομικές αρχές.

Ο υπουργός ζήτησε από τον Πρόεδρο της Βουλής να ορίσει τις ημερομηνίες για τη συζήτηση του Προϋπολογισμού τόσο στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων όσο και στην Ολομέλεια, ώστε να ξεκινήσει σύντομα η κοινοβουλευτική διαδικασία που θα οδηγήσει στην ψήφισή του.

Ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε επίσης ότι μαζί με τον Προϋπολογισμό κατατίθεται και η ειδική έκδοση του Προϋπολογισμού Επιδόσεων για το 2026, η οποία παρουσιάζει αναλυτικά τους στόχους και τα αποτελέσματα που επιδιώκει κάθε φορέας της δημόσιας διοίκησης. Παράλληλα, στη Βουλή κατατέθηκαν ο Απολογισμός και ο Γενικός Ισολογισμός του Κράτους για το 2024, συνοδευόμενοι από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ένα έγγραφο που αποτυπώνει την εικόνα των δημοσίων οικονομικών της προηγούμενης χρονιάς.

Μιλώντας για μια «τεχνική λεπτομέρεια», ο υπουργός σημείωσε ότι, πέρα από το συνηθισμένο USB stick, ο Προϋπολογισμός διατίθεται πλέον και σε πλήρως άυλη μορφή μέσω QR code και αποθήκευσης στο cloud. Όπως είπε, αυτή η ψηφιακή καινοτομία θα οδηγήσει στην πλήρη κατάργηση του USB από την επόμενη χρονιά.

Η δήλωσή του ολοκληρώθηκε με ευχαριστίες προς το Σώμα, κλείνοντας έτσι την επίσημη διαδικασία κατάθεσης του οικονομικού σχεδίου της χώρας για το νέο έτος.