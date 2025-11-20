Από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) έως τις Αστικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ), το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ), οι νέες προκηρύξεις προσφέρουν δεκάδες έως εκατοντάδες θέσεις εργασίας.

Αναλυτική εικόνα των προκηρύξεων

ΕΑΒ (Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία)

Η ΕΑΒ έχει ανακοινώσει 145 θέσεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Οι ειδικότητες καλύπτουν ευρύ φάσμα: μηχανικοί (αεροναυπηγοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι), τεχνίτες (π.χ. χειριστές εργαλειομηχανών), μηχανοτεχνίτες και υποστήριξη παραγωγής.

Η διάρκεια των συμβάσεων είναι 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 25 Νοεμβρίου 2025, 23:59.

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΑΒ.

ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας)

Υπάρχει προκήρυξη ΣΑΧ 2/2025 για 141 μόνιμες θέσεις στον ΑΔΜΗΕ.

Οι θέσεις καλύπτουν υψηλού επιπέδου ειδικότητες: Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Πολιτικοί μηχανικοί και μηχανικοί περιβάλλοντος.

ΤΕΚΑ (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης)

Επίσης, η προκήρυξη 2/2025 προβλέπει 7 θέσεις ΠΕ με τριετή σύμβαση, με δυνατότητα ανανέωσης.

ΕΣΥ (Εθνικό Σύστημα Υγείας)

Ξεκινούν την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου ώρα 12:00 το μεσημέρι οι αιτήσεις στην προκήρυξη που δημοσίευσε το υπουργείο Υγείας, για πλήρωση 55 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

Οι θέσεις επί θητεία αφορούν την για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

Το ΑΣΕΠ επεξεργάζεται μεγάλη προκήρυξη για 510 μόνιμες θέσεις νοσοκομειακού προσωπικού (διαφόρων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών επιπέδων).

ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες)

Η ΟΣΥ προκήρυξε 290 μόνιμες θέσεις οδηγών λεωφορείων.

Οι θέσεις είναι τύπου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) και από αυτές οι 145 θέσεις αφορούν οδηγούς με εμπειρία και οι επόμενες 145 χωρίς εμπειρία.

Αν και η προκήρυξη καλύπτει κατά προτεραιότητα υποψήφιους με απολυτήριο Λυκείου (ΔΕ), υπάρχει δυνατότητα κάλυψης κενών και από υποψήφιους κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω της πλατφόρμας της ΟΣΥ.

Προθεσμία αιτήσεων έως και 12 Δεκεμβρίου 2025.

ΕΡΤ (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση)

Η προκήρυξη 6Κ/2025 του ΑΣΕΠ για 25 μόνιμες θέσεις στην ΕΡΤ, αφορά υποψήφιους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πρόκειται για ειδικότητες τεχνικού χαρακτήρα, όπως ΤΕ Ηλεκτρονικοί και ΔΕ Ηλεκτρονικοί, που συνδέονται με την τεχνική υποδομή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.