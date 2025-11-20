Πλησιάζει η ημερομηνία πληρωμής: Τι μπορείτε να κάνετε αν δεν λάβετε την επιστροφή ενοικίου.

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί εφάπαξ η επιστροφή ενοικίου που αφορά τις μισθώσεις του 2024.

Ωφελούμενοι θα είναι περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, με το ποσό της ενίσχυσης να φθάνει έως και τα 800 ευρώ - προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος.

Η ενίσχυση αφορά όσους κατέβαλαν ενοίκιο μέσα στο 2024, είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, για την καταβολή της ενίσχυσης δεν απαιτείται αίτηση ή η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τις δηλώσεις μίσθωσης και τις φορολογικές δηλώσεις ενοικιαστών και εκμισθωτών.

Προϋποθέσεις για επιστροφή ενοικίου

Για την επιστροφή ενοικίου, η κυβέρνηση έχει θέσει εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ως εξής:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εισοδηματικά κριτήρια

Άγαμος: έως 20.000 ευρώ

Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 ευρώ

Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 ευρώ

Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 ευρώ

Για κάθε επιπλέον ανήλικο προστίθενται 4.000 ευρώ

Περιουσιακά κριτήρια

Άγαμος: έως 120.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας

Έγγαμος χωρίς παιδιά: έως 140.000 ευρώ

Με 1 παιδί: έως 160.000 ευρώ

Με 2 παιδιά: έως 180.000 ευρώ

«Κλειδί» για την πληρωμή το μισθωτήριο στην ΑΑΔΕ

Για την ομαλή πληρωμή της ενίσχυσης, θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («μισθωτήριο»), ενώ ο αριθμός της δήλωσης πρέπει να έχει δηλωθεί και στη φορολογική δήλωση έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6).

Αν ο αριθμός του μισθωτηρίου δεν έχει δηλωθεί στο Ε1, η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί διασταυρώσεις.

Εφόσον τα στοιχεία ταυτοποιηθούν μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβληθεί κανονικά.

Πότε και πού κατατίθενται δικαιολογητικά

Εφόσον δεν λάβουν την επιστροφή ενοικίου, οι δικαιούχοι μπορούν έως τις 31/12/2025 να υποβάλουν ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πύλη myAADE (myaade.gov.gr) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αυτά είναι:

μισθωτήριο,

βεβαίωση σπουδών,

αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του ενοικίου.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία παραλαβής της φορολογικής δήλωσης, ώστε η ενίσχυση να καταβληθεί μεταγενέστερα.

Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία my1521 της ΑΑΔΕ: