Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί εφάπαξ η επιστροφή ενοικίου που αφορά τις μισθώσεις του 2024.
Ωφελούμενοι θα είναι περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, με το ποσό της ενίσχυσης να φθάνει έως και τα 800 ευρώ - προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος.
Η ενίσχυση αφορά όσους κατέβαλαν ενοίκιο μέσα στο 2024, είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία.
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, για την καταβολή της ενίσχυσης δεν απαιτείται αίτηση ή η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τις δηλώσεις μίσθωσης και τις φορολογικές δηλώσεις ενοικιαστών και εκμισθωτών.
Προϋποθέσεις για επιστροφή ενοικίου
Για την επιστροφή ενοικίου, η κυβέρνηση έχει θέσει εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ως εξής:
Εισοδηματικά κριτήρια
- Άγαμος: έως 20.000 ευρώ
- Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 ευρώ
- Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 ευρώ
- Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 ευρώ
Για κάθε επιπλέον ανήλικο προστίθενται 4.000 ευρώ
Περιουσιακά κριτήρια
- Άγαμος: έως 120.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας
- Έγγαμος χωρίς παιδιά: έως 140.000 ευρώ
- Με 1 παιδί: έως 160.000 ευρώ
- Με 2 παιδιά: έως 180.000 ευρώ
«Κλειδί» για την πληρωμή το μισθωτήριο στην ΑΑΔΕ
Για την ομαλή πληρωμή της ενίσχυσης, θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («μισθωτήριο»), ενώ ο αριθμός της δήλωσης πρέπει να έχει δηλωθεί και στη φορολογική δήλωση έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6).
Αν ο αριθμός του μισθωτηρίου δεν έχει δηλωθεί στο Ε1, η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί διασταυρώσεις.
Εφόσον τα στοιχεία ταυτοποιηθούν μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβληθεί κανονικά.
Πότε και πού κατατίθενται δικαιολογητικά
Εφόσον δεν λάβουν την επιστροφή ενοικίου, οι δικαιούχοι μπορούν έως τις 31/12/2025 να υποβάλουν ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πύλη myAADE (myaade.gov.gr) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Αυτά είναι:
- μισθωτήριο,
- βεβαίωση σπουδών,
- αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του ενοικίου.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία παραλαβής της φορολογικής δήλωσης, ώστε η ενίσχυση να καταβληθεί μεταγενέστερα.
Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία my1521 της ΑΑΔΕ:
- Τηλεφωνικά στο 1521, καθημερινές 07:00–20:00
- Ψηφιακά μέσω my1521, με θέμα: Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή Ενοικίου, διαθέσιμο 24/7