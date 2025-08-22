Νέα Αριστερά για νέα γυναικοκτονία: Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό

Την έντονη αντίδρασή της εκφράζει η Νέα Αριστερά με αφορμή τη δολοφονία της 36χρονης γυναίκας στον Βόλο, η οποία διαπράχθηκε μπροστά στα μάτια των παιδιών της, σοκάροντας το πανελλήνιο.

Σε ανακοίνωσή της, η παράταξη κάνει λόγο για μια ακόμη στυγερή πράξη πατριαρχικής βίας και απαιτεί την άμεση νομική κατοχύρωση του όρου «γυναικοκτονία» στο ελληνικό νομικό πλαίσιο.

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό», τονίζεται χαρακτηριστικά. Αντιθέτως, όπως σημειώνεται, η επαναλαμβανόμενη δολοφονία γυναικών από συζύγους, συντρόφους ή πρώην συντρόφους αποτελεί συλλογικό κοινωνικό φαινόμενο που έχει τις ρίζες του στις έμφυλες ανισότητες και την πατριαρχική κουλτούρα.

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει τη διαχρονική πρακτική της Πολιτείας να χαρακτηρίζει τέτοιες υποθέσεις ως «οικογενειακές τραγωδίες» ή «ανθρωποκτονίες εν βρασμώ ψυχής», επισημαίνοντας ότι με αυτό τον τρόπο διαιωνίζεται η κανονικοποίηση της έμφυλης βίας, ενώ τα θύματα παραμένουν χωρίς ουσιαστική θεσμική προστασία.

Η παράταξη καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας, υπογραμμίζοντας ότι η μνήμη των θυμάτων δεν τιμάται με λόγια συμπόνιας, αλλά με πολιτική βούληση και ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις.