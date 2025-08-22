Θερμό φθινόπωρο για τα ελληνοτουρκικά;

Η επανέναρξη του έργου ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να συμπέσει με τουρκικές έρευνες στη Μεσόγειο. Και σε περίπτωση ελληνοτουρκικής έντασης, ο Μακρόν δεν θα είναι σύμμαχος. Στηρίζει, απροκάλυπτα πια, τον Ερντογάν.

Η πόντιση του καλωδίου θα γίνει, παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, σύμφωνα με την πρωθυπουργική δέσμευση που αν αθετηθεί θα σηματοδοτεί σοβαρή διπλωματική υποχώρηση. Ημερομηνία δεν έχει καθοριστεί αλλά ο προγραμματισμός είναι για το φθινόπωρο. Την ίδια περίοδο, η Αγκυρα μπορεί να δρομολογήσει δικές της έρευνες για την εξόρυξη υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές που περιλαμβάνονται στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η προοπτική αυτή έγινε γνωστή μέσω Bloomberg που προανήγγειλε ότι ο Χαφτάρ δίνει το πράσινο φως και σύντομα θα ανακοινωθεί και επίσημα μια τέτοια απόφαση από την Ανατολική Λιβύη. Στο μεταξύ, η Αγκυρα προχωρά σε συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με την Αίγυπτο, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, κάτι που δείχνει ότι ξεδιπλώνει μια ευρύτερη στρατηγική συμμαχιών στην ευρύτερη περιοχή.

Δεν μπορεί να προβλεφθεί με ποιον τρόπο θα αντιδράσει η τουρκική πλευρά στην επανέναρξη της ενεργειακής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Το βέβαιο είναι ότι θα αντιδράσει και δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να την σταματήσει. Ο Τραμπ είναι απορροφημένος με το ουκρανικό και το παλαιστινιακό και είναι αμφίβολο αν ξέρει πού βρίσκεται η Κάσος και η ΕΕ έχει εγκαταλείψει ακόμη και τις συλλογικές διαδικασίες και κινείται πλέον με ετερόκλητες συμμαχίες προθύμων.

Η μεγάλη απώλεια για την ελληνική πλευρά είναι η εγκατάλειψη από τη Γαλλία. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμ. Μακρόν μετά τις συζητήσεις στον Λευκό Οίκο δήλωσε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει στις πολυμερείς συνομιλίες για το ουκρανικό και να στείλει στρατό στο πλαίσιο της ειρηνευτικής δύναμης που συζητείται να αναπτυχθεί στην Ουκρανία. Χθες είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρ.Τ.Ερντογάν, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι προωθεί την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας.

Ο προφανής λόγος για τη στροφή του Μακρόν είναι ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι απρόθυμες να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία, αν χρειαστεί, με το φόβο του πολιτικού κόστους, σε αντίθεση με τον Ερντογάν που δεν έχει τέτοιους δισταγμούς. Και ο Γάλλος πρόεδρος, που βρίσκεται στο στόχαστρο της Μόσχας, θέλει να πρωταγωνιστήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, έχοντας τις δικές του αγωνίες υστεροφημίας.

Το τι θα σημαίνει για την Κύπρο η συμμετοχή μιας κατοχικής δύναμης σε μια ειρηνευτική αποστολή με απόφαση της ΕΕ είναι κάτι που, προφανώς, δεν ενδιαφέρει τον Μακρόν, ο οποίος, άλλωστε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει ενοχληθεί ούτε από την Αθήνα ούτε από τη Λευκωσία.

Είναι εντυπωσιακή η απάθεια της κυβέρνησης που είχε επενδύσει τόσο πολλά στη συμμαχία με τη Γαλλία, που έγινε βασικός προμηθευτής εξοπλισμών για τη χώρα μας. Ο πρωθυπουργός είχε αναπτύξει πολύ στενή σχέση με τον Εμμ. Μακρόν, κάτι που δεν φαίνεται χρήσιμο στην παρούσα φάση. Το ΥΠΕΞ σιωπά, το ΥΠΑΜ δεν έχει ακυρώσει την προμήθεια τέταρτης φρεγάτας, ενημέρωση των κομμάτων δεν έχει προγραμματιστεί και τίποτα δεν δείχνει ότι προετοιμάζεται μια ελληνική απάντηση.