Νέα Αριστερά: Οι 5 προτάσεις Χαρίτση για το Ισραήλ

Νέα Αριστερά: Οι 5 προτάσεις Χαρίτση για το Ισραήλ Φωτογραφία: Dimitris Kapantais / SOOC
⁠Πάγωμα της έκδοσης νέων αδειών Golden Visa σε Ισραηλινούς πολίτες και εμπάργκο σε εισαγωγές προτείνει ο Αλέξης Χαρίτσης, μεταξύ άλλων.

Αντικυβερνητικές αιχμές άφησε ο Αλέξης Χαρίτσης σε ανάρτησή του, ο οποίος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «δεν έχει βρει ούτε λέξη για να καταδικάσει τη νέα φάση της ισραηλινής επιθετικότητας. Ούτε βεβαίως ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης, ούτε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δένδιας».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς συνέχισε λέγοντας πως «η κυβέρνηση (…) ψελλίζει ό,τι στηρίζει τη λύση των δυο κρατών. Την ίδια στιγμή, όμως, σιωπά στην εισβολή, στην κατοχή και στον εποικισμό που de facto την ακυρώνουν».

Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης Χαρίτσης καλώντας για την επιβολή κυρώσεων στο κράτος του Ισραήλ προχώρησε σε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις:

Πολιτική

- ⁠Άμεση διακοπή όλων των στρατιωτικών και αμυντικών συνεργασιών με το Ισραήλ.
- ⁠Εμπάργκο εισαγωγών σε εμπορικά και αγροτικά προϊόντα από το Ισραήλ.
- ⁠Πάγωμα της έκδοσης νέων αδειών Golden Visa σε Ισραηλινούς πολίτες.
- ⁠Πίεση για άμεση αναστολή της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ.
- ⁠Πίεση για διακοπή της συμμετοχής του Ισραήλ σε αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις.

xaritsis-israil_e97ce.jpg

Ωστόσο αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αλέξης Χαρίτσης αναλαμβάνει δράση για το συγκεκριμένο ζήτημα.Ήταν ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που έκανε λόγο για την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ από το βήμα της Βουλής και στη συνέχεια επέμενε στη συμπερίληψή τους στο κοινό κείμενο των 4 κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ-Πλεύση Ελευθερίας και Νέα Αριστερά) τον Μάιο του 2025.

«Οι κυρώσεις είναι ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή να μπει φρένο στην ισοπέδωση της Γάζας» τονίζουν πηγές της Νέας Αριστεράς «και η ελληνική κυβέρνηση οφείλει από τώρα να ξεκαθαρίσει τη στάση της χώρας μας στην κρίσιμη σύνοδο του ΟΗΕ».

Στο ερώτημα ποια είναι τα επόμενα βήματα, συνεργάτης του Αλέξη Χαρίτση ξεκαθάρισε ότι η Νέα Αριστερά «θα βρεθεί ολόψυχα στις διαδηλώσεις της Κυριακής 24 Αυγούστου, συμμετέχει ενεργά στο εγχείρημα Global Sumud Flotilla για το σπάσιμο του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, και προφανώς θα συνεργαστεί εντός και εκτός βουλής σε κάθε πρωτοβουλία που έχει ως στόχο τη σωτηρία της Γάζας και την επιβολή κυρώσεων στο κράτος του Ισραήλ».

