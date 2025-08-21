Games
Αλέξης Χαρίτσης: Ζητά κυρώσεις στο Ισραήλ, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση

Αλέξης Χαρίτσης: Ζητά κυρώσεις στο Ισραήλ, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση
Άμεση επιβολή κυρώσεων ζητά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης ζητά άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ για την εξαφάνιση της Γάζας ενώ δεν παραλείπει να επικρίνει την κυβέρνηση τονίζοντας ότι «συνεχίζει στον δρόμο της υποκρισίας. Ψελλίζει ότι στηρίζει τη λύση των δυο κρατών. Την ίδια στιγμή, όμως, σιωπά στην εισβολή, στην κατοχή και στον εποικισμό που de facto την ακυρώνουν.».

Αναλυτικά η ανάρτηση

Επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ: η μόνη απάντηση στην εξαφάνιση της Γάζας.

Έχει περάσει σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο από την ανακοίνωση της ανατριχιαστικής απόφασης Νετανιάχου να προχωρήσει στο σχέδιό του για πλήρη κατάληψη και ισοπέδωση της πόλης της Γάζας. Με στόχο την εξαφάνισή της από τον χάρτη. Η εγκληματική αυτή στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ τινάζει στον αέρα την όποια προοπτική ειρήνευσης και κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου.

Μέσα σε αυτό το κρίσιμο εικοσιτετράωρο όμως, ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης δεν έχει βρει ούτε λέξη για να καταδικάσει τη νέα φάση της ισραηλινής επιθετικότητας.

Ούτε βεβαίως ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης, ούτε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δένδιας.
Η κυβέρνηση συνεχίζει στον δρόμο της υποκρισίας. Ψελλίζει ότι στηρίζει τη λύση των δυο κρατών.

Την ίδια στιγμή, όμως, σιωπά στην εισβολή, στην κατοχή και στον εποικισμό που de facto την ακυρώνουν.
Θα το ξαναπώ. Μόνο η αποφασιστική επιβολή σκληρών κυρώσεων σε βάρος του Ισραήλ μπορεί να σταματήσει τη γενοκτονία:

•⁠ ⁠Άμεση διακοπή όλων των στρατιωτικών και αμυντικών συνεργασιών με το Ισραήλ.
•⁠ ⁠Εμπάργκο εισαγωγών σε εμπορικά και αγροτικά προϊόντα από το Ισραήλ.
•⁠ ⁠Πάγωμα της έκδοσης νέων αδειών Golden Visa σε Ισραηλινούς πολίτες.
•⁠ ⁠Πίεση για άμεση αναστολή της εμπορικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ.
•⁠ ⁠Πίεση για διακοπή της συμμετοχής του Ισραήλ σε αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις.

Ενόψει της επικείμενης Συνόδου του ΟΗΕ, η Ελλάδα πρέπει να έχει ξεκάθαρη θέση:
Αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, καταδικαστικό ψήφισμα για το Ισραήλ και εισήγηση για επιβολή στρατιωτικών και οικονομικών κυρώσεων.

Σε αυτές τις κρίσιμες για την ίδια την αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας στιγμές, ζητώ την άμεση ενημέρωση της Βουλής από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών.
Απαιτούμε, έστω και τώρα, την ελάχιστη καταδικαστική αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμένει ο πιο πρόθυμος και άβουλος σύμμαχος ενός ακροδεξιού δολοφόνου.
Όχι στο όνομά μας!

