Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος: Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ, 13ος και 14ος μισθός για τους δημόσιους υπαλλήλους

Σωκράτης Φάμελλος: Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ, 13ος και 14ος μισθός για τους δημόσιους υπαλλήλους
Στην ανάγκη μόνιμης μείωσης του ΦΠΑ και στην επιστροφή του 13ου και 14ου μισθούς στους δημόσιους υπαλλήλους αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα είπε στο OPEN ο κ. Φάμελλος: «Μπορούμε άνετα να μειώσουμε τον ΦΠΑ μόνιμα, μετά το υπερπλεόνασμα των 6,5 δισεκατομμυρίων. Ξέρετε ότι επίκειται παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί δεν μειώνει τον ΦΠΑ; Ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται και δεν εφαρμόζει την ευρωπαϊκή οδηγία. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει στη Βουλή μόνιμη μείωση του ΦΠΑ και αναστολή του για ένα διάστημα σε κάποια βασικά προϊόντα».

Σημείωσε ακόμη ότι έχει προτείνει «13ο και 14ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, 13η σύνταξη, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους». Ρώτησε χαρακτηριστικά: «Είναι πανάκριβα τα 1,8 δισεκατομμύρια κέρδη της ΔΕΗ ή το αντίστοιχο ποσό για τη 13η σύνταξη;».

«’Ελεγε ψέματα για δήθεν 4ο μνημόνιο, για να γίνει πρωθυπουργός»

O κ. Φάμελλος θύμισε ότι σήμερα είναι η επέτειος των 7 χρόνων της Ελλάδας που βγήκε από τα μνημόνια και την οικονομική και κοινωνική χρεοκοπία και σημείωσε: «Μετά από πολύ δουλειά όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Και τώρα όλα αυτά αμφισβητούνται…

Το μεγάλο απόθεμα και ο καθαρός διάδρομος στον δανεισμό δεν αξιοποιήθηκαν.

Τραγικό το έλλειμμα συναλλαγών, τραγικό ότι είμαστε πρωταθλητές στον πληθωρισμό. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρωζώνη στον μισθό, με πάρα πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη. Για ποιους είναι η ανάπτυξη; Η παρακαταθήκη της Ιθάκης δεν αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο οποίος τότε έλεγε ψέματα για δήθεν 4ο μνημόνιο, για να γίνει πρωθυπουργός».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Οι Έλληνες επιλέγουν ολοένα και περισσότερο ταξίδια σε προορισμούς του εξωτερικού

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως το τέλος του έτους

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Καλός ο καιρός σήμερα, θα «χτυπήσει» 40άρια την Παρασκευή

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Ξέχνα τα 10.000 βήματα - Δοκίμασε τον κανόνα περπατήματος 2:2:1

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Το Νο1 φρούτο για υγιή εγκέφαλο, καρδιά και έντερο

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Ράλι στην τιμή στο σουβλάκι: Ακόμα και πάνω από 5 ευρώ η τιμή του

Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

Είναι, τελικά, η μείωση των γεννήσεων το τέλος του κόσμου;

Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

Προσοχή στο ζεστό καφέ: Ποια θερμοκρασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Οι 8 τροφές που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Η ενδυνάμωση των οστών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το γάλα

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Σχετικά Άρθρα

Αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης - Επικοινωνία Φάμελλου με αρχηγούς προοδευτικών κομμάτων

Αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης - Επικοινωνία Φάμελλου με αρχηγούς προοδευτικών κομμάτων

Πολιτική
Ζαχαριάδης καλεί Σδούκου σε debate

Ζαχαριάδης καλεί Σδούκου σε debate

Ο Πληροφοριοδότης
7 χρόνια μετά το Mνηνόνιο - Παναγιώτης Κορκολής: Η έξοδος και η «ανάποδη» αναδιανομή

7 χρόνια μετά το Mνηνόνιο - Παναγιώτης Κορκολής: Η έξοδος και η «ανάποδη» αναδιανομή

Πολιτική
Κόντρα Ζαχαριάδη - Σδούκου στο Χ για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια

Κόντρα Ζαχαριάδη - Σδούκου στο Χ για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια

Πολιτική

NETWORK

Κυρ. Μητσοτάκης: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, και το φυσικό μας περιβάλλον

Κυρ. Μητσοτάκης: Τέλος η ατιμωρησία - Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας, και το φυσικό μας περιβάλλον

ienergeia.gr
Πώς ο καύσωνας επηρεάζει τα αυτοάνοσα νοσήματα - Τι πρέπει να ξέρετε

Πώς ο καύσωνας επηρεάζει τα αυτοάνοσα νοσήματα - Τι πρέπει να ξέρετε

healthstat.gr
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι κίνδυνοι της απολέπισης προσώπου - Τι πρέπει να αποφεύγετε

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Οι κίνδυνοι της απολέπισης προσώπου - Τι πρέπει να αποφεύγετε

healthstat.gr
Οι 5 τροφές που μειώνουν το πρήξιμο στην κοιλιά

Οι 5 τροφές που μειώνουν το πρήξιμο στην κοιλιά

healthstat.gr
Ιράν-πυρηνικό πρόγραμμα: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων

Ιράν-πυρηνικό πρόγραμμα: Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία για την επαναφορά των κυρώσεων

ienergeia.gr
Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αμοργού για το «Αμοργόραμα» τις προστατευόμενες περιοχές και τα θαλάσσια πάρκα

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αμοργού για το «Αμοργόραμα» τις προστατευόμενες περιοχές και τα θαλάσσια πάρκα

ienergeia.gr
Ν. Παπαθανάσης: Στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση η αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στο Βόιο Κοζάνης

Ν. Παπαθανάσης: Στη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση η αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στο Βόιο Κοζάνης

ienergeia.gr
Τελικά το φοινικέλαιο είναι καλό ή κακό για την υγεία μας; - Τι λέει η επιστήμη

Τελικά το φοινικέλαιο είναι καλό ή κακό για την υγεία μας; - Τι λέει η επιστήμη

healthstat.gr