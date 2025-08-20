Κουτσούμπας από Πάτρα: Είναι απαράδεκτο σε μια ΒΙΠΕ, να μην υπάρχει πυρασφάλεια

Στην παρέμβασή του από τις πυρόπληκτες περιοχές, ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανέδειξε τις σοβαρές πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης, του αστικού κράτους υπογραμμίζοντας τη δραματική έλλειψη σχεδιασμού.

Στα Ροϊτικα, στον χώρο των παιδικών κατασκηνώσεων του δήμου Πατρέων, βρέθηκε ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την επίσκεψή στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαϊας.

Εκεί συγκεντρώθηκαν κάτοικοι από τις γύρω περιοχές των Βραχνέικων (Καμίνια, Τσουκαλέικα, Ροϊτικα, Μοιρέικα, Θεριανού) του Δήμου Πατρέων, αλλά και από τη Δυτική Αχαΐα, περιοχές που δοκιμάστηκαν από την πύρινη λαίλαπα που ξέσπασε την προηγούμενη Τρίτη από τα Φλογερέϊκα του Δήμου Ερυμάνθου. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν και εργαζόμενοι από τη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) στην οποία επεκτάθηκε η φωτιά. Μόνο στις δυτικές, παράλιες περιοχές του Δήμου Πατρέων, υπολογίζεται ότι κάηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές περίπου 60 σπίτια, επιχειρήσεις άλλα κτίρια και υποδομές, όπως του δικτύου ύδρευσης.

Στην παρέμβασή του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανέδειξε τις σοβαρές πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης, του αστικού κράτους αναφερόμενος στη δραματική έλλειψη σχεδιασμού, ενώ ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε στη ΒΙΠΕ, σημειώνοντας πως «είναι απαράδεκτο το γεγονός σε μια ΒΙΠΕ, που είναι οριοθετημένη, συγκεκριμένη, όπου εκεί εκτός των άλλων υπάρχουν και οι φυλακές του Αγ. Στεφάνου, να μην υπάρχει πυρασφάλεια με ευθύνη των μεγαλοεργοδοτών, οι οποίοι ξεζουμίζουν τους εργάτες και βγάζουν τεράστια κέρδη.

»Να μην έχει επαρκής πυροσβεστική υπηρεσία - παρά μια μικρή με λίγους πυροσβέστες και τεράστιες ελλείψεις. Να μην έχει ένα κέντρο υγείας αυτή η περιοχή. Να αρνείται η μεγαλοεργοδοσία να κλείσει έστω για μια μέρα, έστω για οκτώ ώρες τα εργοστάσια, για να μη χάσει τα κέρδη, το ξεζούμισμα από την υπεραξία του εργάτη, ενώ η φωτιά μαινόταν γύρω γύρω. Κι ενώ ξέρουν ότι ειδικά στις ΒΙΠΕ υπάρχει κίνδυνος μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος με συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή, και περιβαλλοντικές και στην υγεία των κατοίκων, πολύ περισσότερο για τις ζωές των ίδιων των εργαζομένων, που δουλεύουν εκεί μέσα και κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν γιατί δεν υπάρχουν έξοδοι διαφυγής».

Στη συγκέντρωση, παρέμβαση πραγματοποίησε η Αναστασία Τογιοπούλου, αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενοτήτων Παραλίας, Βραχενίκων, Μεσάτιδας. Ακόμα, τον λόγο πήραν ο Αργύρης Φιλιππόπουλος, πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ροϊτίκων. ο Γιάννης Πανίτσας, πρόεδρος της ΤΚ Καμινίων, ο Άγγελος Γκουντάνης πρόεδρος της ΤΚ Θεριανού, ο Γιάννης Παπαχρονόπουλος, πρόεδρος της ΤΚ Βραχνέικων, ο Γιώργος Τσάκωνας, μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Πάτρας και εργαζόμενος στη ΒΙΠΕ, ο Νίκος Σταυρόπουλος, πυρόπληκτος κάτοικος του Βασιλικού Ερυμάνθου, η Σπυριδούλα Τσεπελίκα, πυρόπληκτη από τα Μοιρέικα και ο Γιώργος Λάζαρης, αντιπρόεδρος της ΤΚ Καμινίων και πυρόπληκτος της περιοχής.

Η επίσκεψη του Δημήτρη Κουτσούμπα στην Αχαία θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Τέτάρτης, καθώς στις 20.00 θα μιλήσει σε σύσκεψη με μαζικούς φορείς της περιοχής, που θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα της Achaia Clauss.