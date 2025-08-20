Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Κουτσούμπας στο πλευρό Πελετίδη - «Δεν είναι σχέδιο, μόνο, το να στέλνεις μηνύματα 112» (Βίντεο)

Κουτσούμπας στο πλευρό Πελετίδη - «Δεν είναι σχέδιο, μόνο, το να στέλνεις μηνύματα 112» (Βίντεο) Φωτογραφία: EUROKINISSI
«Χωρίς την αυτοθυσία των ανθρώπων της Δημοτικής Αρχής δεν θα σωζόταν ο ΧΥΤΑ, η φωτιά θα επεκτεινόταν, θα γινόταν “πυρηνική βόμβα”» σημείωσε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας βρέθηκε την Τετάρτη ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σε ομιλία του στην Βούντενη της Πάτρας, συζήτησε με τους πυρόπληκτους, επέρριψε εγκληματικές ευθύνες στην κυβέρνηση για την κακοδιαχείριση των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα και πήρε θέση και για την επίθεση που δέχθηκε ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης για τις δηλώσεις του για το 112.

«Η κυβέρνηση, τα υπουργεία, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες, γιατί πρώτον δεν έχουν σχέδιο για την πρόληψη, γιατί το κύριο ζήτημα είναι η πρόληψη των πυρκαγιών πριν φτάσουμε εκεί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύσεις και όχι να απαξιώνεις, να αποψιλώνεις τις δασικές υπηρεσίες, να καθαρίζεις τα δάση, τις δασικές περιοχές, να καθαρίζεις και να ανοίγεις δασικούς δρόμους, να κάνεις αντιπυρικές ζώνες, να συντηρείς τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ. Και βεβαίως να προσλαμβάνεις μαζικά και να μονιμοποιείς τους εποχικούς, πενταετούς και επταετούς θητείας, πυροσβέστες. Να έχεις δηλαδή, αυτό το ζωντανό δυναμικό εκπαιδευμένο, το οποίο θα μπορέσει να παρέμβει την κρίσιμη στιγμή και να έχει προετοιμάσει πριν το έδαφος προληπτικά» είπε μεταξύ άλλλων.

«Γιατί σχέδιο σημαίνει ότι τρέχεις, προλαμβάνεις και δεν αργοπορείς να παρέμβεις για να μη γίνει η φωτιά ανεξέλεγκτη και κάψει όλο τον τόπο» σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας και πρόσθεσε πως «δεν είναι σχέδιο μόνο το να στέλνεις μηνύματα 112. Το 112 είναι χρήσιμο σε ένα βαθμό, αλλά και εδώ για να λειτουργήσει χρειάζεται να το σχεδιάσεις. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι; Πού θα συγκεντρωθούν όταν τους καλείς να φύγουν από τα σπίτια τους, από το τόπο τους, από τα χωράφια τους, από εκεί που προστατεύουν το βίος τους; Ποιος θα αναλάβει να μεταφέρει σε αυτούς τους τόπους συγκέντρωσης, αν υπάρχουν, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τους υπέργηρους, τους ανάπηρους, τους ασθενείς, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όλους τους ανήμπορους; Μόνοι τους θα πάνε στους τόπους συγκέντρωσης; Μετά, ποιος από εκεί θα τους μεταφέρει; Υπάρχουν λεωφορεία, υπάρχουν αυτοκίνητα από το κράτος, ώστε οργανωμένα να τους μεταφέρουν; Και πού θα τους πάνε, πόσο καιρό θα μείνουν εκεί και πώς θα ζήσουν;».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συμπλήρωσε πως «αυτά σημαίνουν σχέδιο. Και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορεί να τους λες “τρεχάτε ποδαράκια μου, τρέξτε να σωθείτε και ο σώζων εαυτόν σωθείτο”, γιατί αυτό λέει η κυβέρνηση. Ο άνθρωπος που φεύγει, έχει το βιος του εκεί. Έχει φτιάξει ένα σπίτι για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του, έχει τα ζώα του, τις ελιές του, τα αμπέλια του, την περιουσία του. Πού θα τα αφήσει αυτά; Δεν πρέπει κάποιος να τα προστατέψει; Όταν του λες ως κράτος, ως υπουργείο “φύγε από τον τόπο σου για να σωθείς”, σημαίνει ότι του έχεις εξασφαλίσει ότι εσύ, με την πυροσβεστική, με τον κρατικό μηχανισμό, με όλα τα μέσα θα σώσεις την περιουσία του, θα σώσεις το σπίτι, το χωράφι του, τα δέντρα του».

Κουτσούμπας για επίθεση σε Πελετίδη

Για την κυβερνητική επίθεση στν Κώστα Πελετίδη, ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε πως «Θέλω να πω από την Πάτρα, γιατί πολλή λάσπη, πολλή προβοκάτσια έπεσε -η οποία βέβαια ήδη γύρισε μπούμερανγκ σε όλους αυτούς τους ενορχηστρωτές, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Κεφαλογιάννη τους άλλους υπουργούς και τα επιτελεία του κρατικού μηχανισμού- ενάντια στον δήμαρχο Πάτρας και τη Δημοτική Αρχή οι οποίοι απ' την πρώτη στιγμή ήταν στην πρώτη γραμμή υπερασπίζοντας το βιος των ανθρώπων, τις ζωές τους και τις περιουσίες τους. Οι δημοτικοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι του Δήμου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όλοι ήταν μπροστά, όπως μπροστά ήταν οι ίδιοι οι κάτοικοι για να σώσουν περιουσίες, ήταν μπροστά οι εθελοντές.

»Εμείς, ως κομματική οργάνωση εδώ, δώσαμε εντολή όλα τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, οι φίλοι του κόμματος να βρεθούν μπροστά σ’ αυτόν τον αγώνα για να σωθούν οι περιουσίες των ανθρώπων της περιοχής. Και ήταν μπροστά πάνω από 15 επιτροπές εθελοντών πυροσβεστών εδώ, από 10 και 15 άτομα. Μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, βρέθηκαν μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Τους συγχαίρουμε όλους αυτούς».

Υπογράμμισε χαρακτηριστικά πως «χωρίς την αυτοθυσία των ανθρώπων της Δημοτικής Αρχής δεν θα σωζόταν ο ΧΥΤΑ, η φωτιά θα επεκτεινόταν, θα γινόταν “πυρηνική βόμβα”, με δηλητηριώδη αέρια, σε συνδυασμό με τον κίνδυνο ενός βιομηχανικού ατυχήματος με το πρόβλημα της ΒΙΠΕ εδώ στην περιοχή. Ποιος έσωσε το περιβάλλον, τις ζωές των ανθρώπων τις περιουσίες τους; Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εδώ στο Δήμο, οι πολίτες οι κάτοικοι αυτής της περιοχής. Οι άνθρωποι που νιώθουν τον πόνο του συνανθρώπου τους, γιατί δεν ζουν μέσα σε γυάλα, ούτε σε δοκιμαστικούς σωλήνες όπως κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης, που ξέρουν την κοινωνική πραγματικότητα, μόνο μέσα απ' τα laptop τους και το διαδίκτυο, δεν ζουν τον μόχθο τον πόνο του ελληνικού λαού, του αγρότη, του εργάτη, του επαγγελματία, της γυναίκας που παλεύει σε άσχημες συνθήκες, χωρίς καμιά στήριξη από το κράτος και τα υπουργεία τους».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Eurostat: «Μαύρη» πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 δε μπορεί να πληρώσει ιατρικές εξετάσεις και θεραπεία

Eurostat: «Μαύρη» πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 δε μπορεί να πληρώσει ιατρικές εξετάσεις και θεραπεία

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Πορτογαλία: Τρίτος θάνατος πυροσβέστη από τις φωτιές - Καίνε για 2η εβδομάδα

Πορτογαλία: Τρίτος θάνατος πυροσβέστη από τις φωτιές - Καίνε για 2η εβδομάδα

Διεθνή
Έρχεται νέο voucher διακοπών για τη Χίο

Έρχεται νέο voucher διακοπών για τη Χίο

Οικονομία
Φωτιά στην Πάτρα: Προφυλακίστηκαν ο 25χρονος και ο 21χρονος

Φωτιά στην Πάτρα: Προφυλακίστηκαν ο 25χρονος και ο 21χρονος

Ελλάδα
Πύρινος εφιάλτης στην Ισπανία: Στάχτη 300.000 στρέμματα μέσα σε ένα 24ωρο

Πύρινος εφιάλτης στην Ισπανία: Στάχτη 300.000 στρέμματα μέσα σε ένα 24ωρο

Διεθνή

NETWORK

Τι είναι οι «θαυματουργές» δίαιτες - Και πότε πρέπει να τις αποφεύγετε

Τι είναι οι «θαυματουργές» δίαιτες - Και πότε πρέπει να τις αποφεύγετε

healthstat.gr
Βρέθηκε ραδιενέργεια σε κατεψυγμένες γαρίδες – Ανάκληση προϊόντων σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ

Βρέθηκε ραδιενέργεια σε κατεψυγμένες γαρίδες – Ανάκληση προϊόντων σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ

healthstat.gr
Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr
ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

healthstat.gr
Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr
Eurostat: «Μαύρη» πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 δε μπορεί να πληρώσει ιατρικές εξετάσεις και θεραπεία

Eurostat: «Μαύρη» πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 δε μπορεί να πληρώσει ιατρικές εξετάσεις και θεραπεία

healthstat.gr