Κουτσούμπας στο πλευρό Πελετίδη - «Δεν είναι σχέδιο, μόνο, το να στέλνεις μηνύματα 112» (Βίντεο)

«Χωρίς την αυτοθυσία των ανθρώπων της Δημοτικής Αρχής δεν θα σωζόταν ο ΧΥΤΑ, η φωτιά θα επεκτεινόταν, θα γινόταν “πυρηνική βόμβα”» σημείωσε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας βρέθηκε την Τετάρτη ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σε ομιλία του στην Βούντενη της Πάτρας, συζήτησε με τους πυρόπληκτους, επέρριψε εγκληματικές ευθύνες στην κυβέρνηση για την κακοδιαχείριση των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα και πήρε θέση και για την επίθεση που δέχθηκε ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης για τις δηλώσεις του για το 112.

«Η κυβέρνηση, τα υπουργεία, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες, γιατί πρώτον δεν έχουν σχέδιο για την πρόληψη, γιατί το κύριο ζήτημα είναι η πρόληψη των πυρκαγιών πριν φτάσουμε εκεί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύσεις και όχι να απαξιώνεις, να αποψιλώνεις τις δασικές υπηρεσίες, να καθαρίζεις τα δάση, τις δασικές περιοχές, να καθαρίζεις και να ανοίγεις δασικούς δρόμους, να κάνεις αντιπυρικές ζώνες, να συντηρείς τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ. Και βεβαίως να προσλαμβάνεις μαζικά και να μονιμοποιείς τους εποχικούς, πενταετούς και επταετούς θητείας, πυροσβέστες. Να έχεις δηλαδή, αυτό το ζωντανό δυναμικό εκπαιδευμένο, το οποίο θα μπορέσει να παρέμβει την κρίσιμη στιγμή και να έχει προετοιμάσει πριν το έδαφος προληπτικά» είπε μεταξύ άλλλων.

«Γιατί σχέδιο σημαίνει ότι τρέχεις, προλαμβάνεις και δεν αργοπορείς να παρέμβεις για να μη γίνει η φωτιά ανεξέλεγκτη και κάψει όλο τον τόπο» σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας και πρόσθεσε πως «δεν είναι σχέδιο μόνο το να στέλνεις μηνύματα 112. Το 112 είναι χρήσιμο σε ένα βαθμό, αλλά και εδώ για να λειτουργήσει χρειάζεται να το σχεδιάσεις. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι; Πού θα συγκεντρωθούν όταν τους καλείς να φύγουν από τα σπίτια τους, από το τόπο τους, από τα χωράφια τους, από εκεί που προστατεύουν το βίος τους; Ποιος θα αναλάβει να μεταφέρει σε αυτούς τους τόπους συγκέντρωσης, αν υπάρχουν, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τους υπέργηρους, τους ανάπηρους, τους ασθενείς, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όλους τους ανήμπορους; Μόνοι τους θα πάνε στους τόπους συγκέντρωσης; Μετά, ποιος από εκεί θα τους μεταφέρει; Υπάρχουν λεωφορεία, υπάρχουν αυτοκίνητα από το κράτος, ώστε οργανωμένα να τους μεταφέρουν; Και πού θα τους πάνε, πόσο καιρό θα μείνουν εκεί και πώς θα ζήσουν;».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συμπλήρωσε πως «αυτά σημαίνουν σχέδιο. Και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορεί να τους λες “τρεχάτε ποδαράκια μου, τρέξτε να σωθείτε και ο σώζων εαυτόν σωθείτο”, γιατί αυτό λέει η κυβέρνηση. Ο άνθρωπος που φεύγει, έχει το βιος του εκεί. Έχει φτιάξει ένα σπίτι για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του, έχει τα ζώα του, τις ελιές του, τα αμπέλια του, την περιουσία του. Πού θα τα αφήσει αυτά; Δεν πρέπει κάποιος να τα προστατέψει; Όταν του λες ως κράτος, ως υπουργείο “φύγε από τον τόπο σου για να σωθείς”, σημαίνει ότι του έχεις εξασφαλίσει ότι εσύ, με την πυροσβεστική, με τον κρατικό μηχανισμό, με όλα τα μέσα θα σώσεις την περιουσία του, θα σώσεις το σπίτι, το χωράφι του, τα δέντρα του».

Κουτσούμπας για επίθεση σε Πελετίδη

Για την κυβερνητική επίθεση στν Κώστα Πελετίδη, ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε πως «Θέλω να πω από την Πάτρα, γιατί πολλή λάσπη, πολλή προβοκάτσια έπεσε -η οποία βέβαια ήδη γύρισε μπούμερανγκ σε όλους αυτούς τους ενορχηστρωτές, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Κεφαλογιάννη τους άλλους υπουργούς και τα επιτελεία του κρατικού μηχανισμού- ενάντια στον δήμαρχο Πάτρας και τη Δημοτική Αρχή οι οποίοι απ' την πρώτη στιγμή ήταν στην πρώτη γραμμή υπερασπίζοντας το βιος των ανθρώπων, τις ζωές τους και τις περιουσίες τους. Οι δημοτικοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι του Δήμου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όλοι ήταν μπροστά, όπως μπροστά ήταν οι ίδιοι οι κάτοικοι για να σώσουν περιουσίες, ήταν μπροστά οι εθελοντές.

»Εμείς, ως κομματική οργάνωση εδώ, δώσαμε εντολή όλα τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, οι φίλοι του κόμματος να βρεθούν μπροστά σ’ αυτόν τον αγώνα για να σωθούν οι περιουσίες των ανθρώπων της περιοχής. Και ήταν μπροστά πάνω από 15 επιτροπές εθελοντών πυροσβεστών εδώ, από 10 και 15 άτομα. Μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, βρέθηκαν μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Τους συγχαίρουμε όλους αυτούς».

Υπογράμμισε χαρακτηριστικά πως «χωρίς την αυτοθυσία των ανθρώπων της Δημοτικής Αρχής δεν θα σωζόταν ο ΧΥΤΑ, η φωτιά θα επεκτεινόταν, θα γινόταν “πυρηνική βόμβα”, με δηλητηριώδη αέρια, σε συνδυασμό με τον κίνδυνο ενός βιομηχανικού ατυχήματος με το πρόβλημα της ΒΙΠΕ εδώ στην περιοχή. Ποιος έσωσε το περιβάλλον, τις ζωές των ανθρώπων τις περιουσίες τους; Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εδώ στο Δήμο, οι πολίτες οι κάτοικοι αυτής της περιοχής. Οι άνθρωποι που νιώθουν τον πόνο του συνανθρώπου τους, γιατί δεν ζουν μέσα σε γυάλα, ούτε σε δοκιμαστικούς σωλήνες όπως κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης, που ξέρουν την κοινωνική πραγματικότητα, μόνο μέσα απ' τα laptop τους και το διαδίκτυο, δεν ζουν τον μόχθο τον πόνο του ελληνικού λαού, του αγρότη, του εργάτη, του επαγγελματία, της γυναίκας που παλεύει σε άσχημες συνθήκες, χωρίς καμιά στήριξη από το κράτος και τα υπουργεία τους».