Πολιτική

Ηλιόπουλος: Κυβέρνηση και ΕΤΑΔ βάζουν πλάτη στην καταπάτηση δημοσίου χώρου στη Ρόδο

Ηλιόπουλος: Κυβέρνηση και ΕΤΑΔ βάζουν πλάτη στην καταπάτηση δημοσίου χώρου στη Ρόδο
Αυθαίρετες κατασκευές σε παραλίες.

Πυρά κατά της κυβέρνησης και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) εξαπολύει ο βουλευτής Α’ Αθηνών με τη Νέα Αριστερά Νάσος Ηλιόπουλος, τονίζοντας πως «βάζουν πλάτη στην καταπάτηση δημοσίου χώρου».

Όπως τονίζει ο κ. Ηλιόπουλος σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «μπορεί φέτος να μην είδαμε εικόνες κατασκευών μέσα στην θάλασσα και εργαζόμενους στην εστίαση που αναγκάζονται να κολυμπήσουν,η καταπάτηση όμως του δημοσίου χώρου και η παρανομία συνεχίζονται κανονικά. Όπως καταγγέλλουν πολίτες από την Ρόδο στην παραλία του νησιού Έλλη εντοπίζονται αυθαίρετες κατασκευές στον αιγιαλό και αυθαίρετη κατάληψη σημαντικής έκτασης κοινόχρηστου χώρου παραλίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «παρά το γεγονός ότι είναι φανερές οι παραβάσεις και στην υπόθεση εμπλέκεται και η ΕΤΑΔ, οι επιχειρήσεις που παραβιάζουν τον νόμο λειτουργούν κανονικά. Το γεγονός ότι μπροστά σε τόσο ακραίες παραβάσεις δεν παρεμβαίνει η ΕΤΑΔ προκαλεί ένα απλό ερώτημα: αδιαφορία και ανικανότητα ή κάλυψη συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων;».

Πρόσθεσε ότι η Νέα Αριστερά θα φέρει το ζήτημα στη Βουλή ώστε η κυβέρνηση «να αναγκαστεί να δώσει εξηγήσεις για την ανοχή της στην παρανομία».

Καταληκτικά ο κ. Ηλιόπουλος επισήμανε πως «είναι κρίσιμο ότι κινήσεις κατοίκων αντιδρούν και συνεχίζουν να διεκδικούν το δικαίωμα στον δημόσιο χώρο και να υπερασπίζονται τον τόπο τους. Είμαστε μαζί τους, ο αγώνας τους είναι αγώνας ενάντια σε ένα καταστροφικό μοντέλο που δεν σέβεται ούτε τον δημόσιο χώρο, ούτε τους φυσικούς πόρους, ούτε τα εργασιακά δικαιώματα».

Η ανάρτηση του Νάσου Ηλιόπουλου

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1314303646719755&id=100044203955367&rdid=oXhs7pzP5NfQC1tE#}

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Οστεοαρθρίτιδα: Μια αλλαγή στο περπάτημα ανακουφίζει τον πόνο – «Εξίσου αποτελεσματικό με τα φάρμακα»

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε δαμάσκηνα καθημερινά

Γιατί πεινάτε συνέχεια, ακόμα και αν τρώτε αρκετά

Γιατρός οπλίτης θητείας καλύπτει το Περιφερειακό Ιατρείο Καστού

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

