Ηλιόπουλος: Κυβέρνηση και ΕΤΑΔ βάζουν πλάτη στην καταπάτηση δημοσίου χώρου στη Ρόδο

Αυθαίρετες κατασκευές σε παραλίες.

Πυρά κατά της κυβέρνησης και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) εξαπολύει ο βουλευτής Α’ Αθηνών με τη Νέα Αριστερά Νάσος Ηλιόπουλος, τονίζοντας πως «βάζουν πλάτη στην καταπάτηση δημοσίου χώρου».

Όπως τονίζει ο κ. Ηλιόπουλος σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «μπορεί φέτος να μην είδαμε εικόνες κατασκευών μέσα στην θάλασσα και εργαζόμενους στην εστίαση που αναγκάζονται να κολυμπήσουν,η καταπάτηση όμως του δημοσίου χώρου και η παρανομία συνεχίζονται κανονικά. Όπως καταγγέλλουν πολίτες από την Ρόδο στην παραλία του νησιού Έλλη εντοπίζονται αυθαίρετες κατασκευές στον αιγιαλό και αυθαίρετη κατάληψη σημαντικής έκτασης κοινόχρηστου χώρου παραλίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «παρά το γεγονός ότι είναι φανερές οι παραβάσεις και στην υπόθεση εμπλέκεται και η ΕΤΑΔ, οι επιχειρήσεις που παραβιάζουν τον νόμο λειτουργούν κανονικά. Το γεγονός ότι μπροστά σε τόσο ακραίες παραβάσεις δεν παρεμβαίνει η ΕΤΑΔ προκαλεί ένα απλό ερώτημα: αδιαφορία και ανικανότητα ή κάλυψη συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων;».

Πρόσθεσε ότι η Νέα Αριστερά θα φέρει το ζήτημα στη Βουλή ώστε η κυβέρνηση «να αναγκαστεί να δώσει εξηγήσεις για την ανοχή της στην παρανομία».

Καταληκτικά ο κ. Ηλιόπουλος επισήμανε πως «είναι κρίσιμο ότι κινήσεις κατοίκων αντιδρούν και συνεχίζουν να διεκδικούν το δικαίωμα στον δημόσιο χώρο και να υπερασπίζονται τον τόπο τους. Είμαστε μαζί τους, ο αγώνας τους είναι αγώνας ενάντια σε ένα καταστροφικό μοντέλο που δεν σέβεται ούτε τον δημόσιο χώρο, ούτε τους φυσικούς πόρους, ούτε τα εργασιακά δικαιώματα».

