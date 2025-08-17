Games
Επίσκεψη του Υφυπουργού Κ. Κατσαφάδου στις πληγείσες περιοχές Πάτρας και Πρέβεζας

Οι συσκέψεις πραγματοποιούνται με στόχο την καταγραφή των αναγκών.

Τη Δευτέρα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος θα επισκεφθεί διαδοχικά τις περιοχές της Πάτρας και της Πρέβεζας, στο πλαίσιο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών για τον συντονισμό των δράσεων στήριξης και αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Στις 12:00, στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων της περιοχής.

Στις 17:00, ο Υφυπουργός θα βρίσκεται στην Πρέβεζα, όπου θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη σύσκεψη στο Δημαρχείο του Δήμου Ζηρού στην Φιλιππιάδα, με συμμετοχή του Δημάρχου, αιρετών και αρμόδιων υπηρεσιών της περιοχής.

Οι συσκέψεις πραγματοποιούνται με στόχο την καταγραφή των αναγκών, την άμεση ενεργοποίηση της κρατικής αρωγής και τη διαμόρφωση ενός σχεδίου αποκατάστασης και στήριξης για τις πληγείσες τοπικές κοινωνίες.

Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, η οποία έχει ήδη συνεδριάσει, σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία και τους τοπικούς φορείς, έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων, που στοχεύει στην άμεση αποκατάσταση της ζωής και της παραγωγικής δραστηριότητας στις πληγείσες περιοχές.

Περιλαμβάνονται:

Στεγαστική συνδρομή για κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές.

Οικονομική ενίσχυση νοικοκυριών για την κάλυψη πρώτων αναγκών και επισκευών.

Κρατική αρωγή προς τις επιχειρήσεις, με επιχορήγηση έως 70%.

Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για πληγέντα ακίνητα, βάσει των αυτοψιών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών.

Έκτακτη χρηματοδότηση των ΟΤΑ, για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και κρίσιμα δίκτυα.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει στο πλευρό των πληγέντων πολιτών, με στόχο την ταχύτατη αποκατάσταση των ζημιών, την οικονομική στήριξη και τη βιώσιμη επανεκκίνηση των τοπικών κοινωνιών.

