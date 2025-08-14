Κασσελάκης: Πελετίδης, πυροσβέστες, εθελοντές ήταν στη φωτιά - Γιατί δεν πήγαν οι υπουργοί και ο Μητσοτάκης;

«Γιατί δεν πηγαίνουν έστω και σήμερα;», γράφει ο Κασσελάκης για την φωτιά στην Πάτρα.

Ο Στέφανος Κασσελάκης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη, για να μην αναλάβει τις «τεράστιες ευθύνες» της για τη φωτιά στην Πάτρα.

«Να αφήσουν ο Κ. Μητσοτάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις κατηγορίες εναντίον όλων των άλλων, με τις οποίες προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη για να μην αναλάβουν οι ίδιοι τις τεράστιες ευθύνες τους», τονίζει σε ανάρτηση, μετά την επίθεση της κυβέρνησης στον δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη.

Ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, που βρέθηκε χθες στην Πάτρα, αναφέρει ότι κάτοικοι του παραπονέθηκαν πως «αν εκκένωναν όπως τους ζητήθηκε από το 112, δεν θα είχαν προλάβει να φτιάξουν μόνοι τους αντιπυρικές ζώνες και θα είχαν καεί τα σπίτια τους. Ότι δεν θα βοηθούσαν τους ήρωες πυροσβέστες».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Στέφανος Κασσελάκης διερωτάται: «Γιατί δεν ήταν εκεί την ώρα της φωτιάς οι βουλευτές, οι υπουργοί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Γιατί δεν πηγαίνουν έστω και σήμερα; Γιατί αποφάσισαν να επισκεφθούν την Πάτρα τη Δευτέρα 18/8; Οι στάχτες και τα αποκαΐδια που θα συναντήσουν θα τους “χαλάσουν” το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου;».

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

«Χθες βρέθηκα στο πεδίο. Την ώρα που η φωτιά έκαιγε Μπάλλα, Βούντενη και Μποζαΐτικα στην Πάτρα. Και μίλησα με τους κατοίκους. Παραπονέθηκαν ότι αν εκκένωναν όπως τους ζητήθηκε από το 112, δεν θα είχαν προλάβει να φτιάξουν μόνοι τους αντιπυρικές ζώνες και θα είχαν καεί τα σπίτια τους. Ότι δεν θα βοηθούσαν τους ήρωες πυροσβέστες. Ότι δεν θα είχαν σήμερα σπίτια.

Να τελειώνουμε με τα ψέματα. Ο Πελετίδης ήταν εκεί, οι πυροσβέστες ήταν εκεί, οι εθελοντές ήταν εκεί. Άγρυπνοι όλοι τους δύο μέρες και δύο νύχτες, προσπάθησαν με πενιχρά μέσα να τιθασεύσουν τη φωτιά.

Και διερωτώμαι το προφανές:

Οι Ιάσων Φωτήλας, Ανδρέας Καστανιώτης και Χριστίνα Αλεξοπούλου, βουλευτές Αχαΐας της ΝΔ, πού ήταν; Γιατί δεν ήταν εκεί;

Γιατί ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, υπουργός Πολιτικής Προστασίας, δεν έχει εμφανιστεί στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας;

(Ο Κ. Μητσοτάκης πήγε χαμογελαστός για λίγη ώρα στο Κέντρο Επιχειρήσεων στην Αθήνα, αλλά αυτό πλέον δεν ξαφνιάζει κανέναν).

Να αφήσουν ο Κ. Μητσοτάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις κατηγορίες εναντίον όλων των άλλων, με τις οποίες προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη για να μην αναλάβουν οι ίδιοι τις τεράστιες ευθύνες τους.

Όσοι βρεθήκαμε στην Πάτρα γνωρίζουμε.

Αν τολμάει, ας πάει και ο ίδιος ο Παύλος Μαρινάκης στην πόλη του να ακούσει.

Γιατί δεν ήταν εκεί την ώρα της φωτιάς οι βουλευτές, οι υπουργοί, ο Κ. Μητσοτάκης;

Γιατί δεν πηγαίνουν έστω και σήμερα;

Γιατί αποφάσισαν να επισκεφθούν την Πάτρα τη Δευτέρα 18/8;

Οι στάχτες και τα αποκαΐδια που θα συναντήσουν θα τους “χαλάσουν” το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου;».

