Πελετίδης για φωτιά στην Πάτρα: Ζητήσαμε εναέρια μέσα στις 7 το πρωί, ήρθαν στις 12 και έφυγαν στις 3

Δεν γίνονται οι δαπάνες και δεν έχουμε τα πτητικά μέσα που πρέπει, τόνισε ο δήμαρχος Πατρέων.

«Εξ αρχής έπρεπε να χρησιμοποιήσουν πέρα από τις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες είναι μικρές και διάσπαρτες, που δεν επαρκούν, δηλαδή δεν έχουν το ανθρώπινο δυναμικό όση αυτοθυσία και να έχουν οι πυροσβέστες και να το παλεύουν, το θέμα εδώ είναι ότι χρειαζόντουσαν πτητικά μέσα τα οποία δεν ήρθαν την κατάλληλη στιγμή και όταν εμφανίστηκαν φύγανε την ακατάλληλη στιγμή», τόνισε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα.

«Δηλαδή, είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο μας απασχολεί ότι σε αυτό τον τομέα δεν γίνονται οι δαπάνες που πρέπει, δεν έχουμε τα πτητικά μέσα που πρέπει, λέμε νούμερα αλλά στο πεδίο της μάχης για να γίνει η κατάσβεση, δυστυχώς, την ώρα που έπρεπε και στην έκταση που πρέπει και στο χρόνο που πρέπει, δεν τους είχαμε με αποτέλεσμα να απλωθεί η φωτιά. Η Πάτρα είναι καταπράσινη, έχει περιαστικό πλούτο τεράστιο και έφυγε η φωτιά» συμπλήρωσε.

«Από τις 7, για παράδειγμα, χθες το πρωί όλοι οι υπουργοί και τα λοιπά μέλη της κυβέρνησης ήταν ενημερωμένοι, οι οποίοι λέγανε ότι έκαναν τις ενέργειες και δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλλουμε, δηλαδή ζητούσαν αυτό που εμείς τους μεταφέραμε. Το θέμα είναι, αν για παράδειγμα στο πεδίο πλέον της δράσης, έχεις τον απαιτούμενο αριθμό ή δεν τον έχεις; Αν δεν τον έχεις, γιατί δεν τον έχεις;» διερωτήθη στη συνέχεια ο κ. Πελετίδης.

Δεν υπήρχαν αρκετά πτητικά μέσα για να ικανοποιήσουν το σύνολο των αιτημάτων, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Πελετίδης.

«Επειδή, όταν για παράδειγμα έχεις έναν αριθμό, τα αιτήματά σου για να παρέμβουν είναι πολλαπλάσια, αυτός που τα μεταχειρίζεται, θα πρέπει να δει και με όποιο κριτήριο έχει κάνει την κατανομή. Εκ του αποτελέσματος, κρίνοντας και με αυτό το συμπέρασμα που βγαίνει, εμείς ζητήσαμε από τις 7 το πρωί την άμεση παρέμβασή τους και φτάσανε από τις 12 και ξαφνικά φύγανε στις 3» προσέθεσε ο κ. Πελετίδης.

Ως προς τι γίνεται από σήμερα, ο δήμαρχος Πατρέων ανέφερε «μετά από τις μεγάλες πυρκαγιές, γιατί είχαμε σε τέσσερα σημεία διαφορετικά, εκείνο το οποίο είναι τώρα, είναι ότι κατ’ αρχήν και κάποιες εστίες που υπάρχουν πρέπει να σβήσουμε, να μην έχουμε αναζωπύρωση και να κλείσουμε τις πληγές μας, οι οποίες είναι πολλές, διότι η φωτιά, ένα είναι αυτό που βλέπεις εκείνη την ώρα ό,τι καίγεται και είναι μία συνέπεια, αλλά ταυτόχρονα έχουμε καταστροφή υποδομών λειτουργίας και μία σειρά από λεπτομέρειες τα οποία τα βλέπεις την επόμενη μέρα και δεν έχουν να κάνουν και με την κατοικία μας και με τον επαγγελματικό μας χώρο, τη δραστηριότητα του κάθε συμπολίτη μας και έχει ταυτόχρονα και με τις υπηρεσίες που πρέπει, τις κοινωφελείς που πρέπει να υπάρχουν, που είναι το νερό, το ρεύμα».

Χωρίς νερό και ρεύμα

«Έχουμε προβλήματα γιατί με τη φωτιά καήκανε κολώνες της ΔΕΗ. Δυστυχώς δεν έχουμε την άμεση ανταπόκριση της ΔΕΗ και από χθες παλεύουμε να τους ενεργοποιήσουμε, να μας αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση διότι η ηλεκτροδότηση είναι απαραίτητη γιατί από εκεί κινείται και ο ΔΕΥΑΠ, ο τομέας ύδρευσης της πόλης, έχουμε αντλιοστάσια και σε όλη αυτή την κατάσταση, εάν αυτό δεν λύνεται, δεν μπορούμε να δώσουμε νερό. Και καταλαβαίνετε ότι ένα σπίτι το οποίο δεν έχει νερό, τι σημαίνει σήμερα για τη λειτουργία του και για τη ζωή του» συμπλήρωσε.

«Άρα, αυτό είναι το πιο επείγον άμεσα, μετά είναι να κλείσουμε τις πληγές μας στο χώρο υγειονομικής ταφής, που είχαμε έναν εκπληκτικό χώρο και δυστυχώς από την ανεπάρκεια που έχουμε στην Πολιτική Προστασία και που οφείλεται σε λόγους που έχουν να κάνουν από τις επιλογές των κυβερνήσεών μας, δυστυχώς θα πρέπει και εκεί να κλείσουμε τις πληγές, γιατί για σήμερα και για αύριο πρέπει, επειδή πήρε φωτιά και αυτός ο χώρος στα Συχαινά, πιο πάνω είναι ο χώρος υγειονομικής ταφής που λέγεται Ξερόλακκα και πρέπει και εκεί, το σώσανε οι εργαζόμενοί μας μόνοι τους και είναι προς τιμήν τους, διότι υπερασπίστηκαν τον χώρο με αυτοθυσία και μια τεράστια έκταση, την οποία όμως την κρατήσαμε, θα χρειαστούμε όμως δυο τρεις μέρες για να μπορέσουμε να το ξαναλειτουργήσουμε, γιατί είναι άλλος ο τρόπος που σβήνεται η φωτιά στους χώρους υγειονομικής ταφής. Δεν είναι ότι εκεί πας με το νερό. Εκεί πάμε με το χώμα και επειδή είναι σαθρές οι επιφάνειες, θέλει μεγαλύτερο χρόνο για να το φέρεις να μην καίγεται από κάτω» ολοκλήρωσε ο κ. Πελετίδης.

Αναφορικά με τις συλλήψεις που έγιναν για εμπρησμό στην περιοχή, ο κ. Πελετίδης σχολίασε «αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το χειρίζεται η αστυνομία. Πρέπει να βγει η αστυνομία και να μας δώσει ενημέρωση για το ποιους έχει βρει, τι έχει γίνει, τι καταγγελίες υπήρξαν. Το θέμα είναι ότι είχαμε σε 4 διαφορετικά σημεία στην Πάτρα εκδήλωση πυρκαγιών. Την Τρίτη δηλαδή ξεκινήσαμε το μεσημέρι, μετά το απόγευμα και μετά το βράδυ και κάθε 2 ώρες είχαμε σε εντελώς διαφορετικά σημεία παρουσία πυρκαγιάς που δεν μπορείς να το αποδώσεις πάντοτε όλα αυτά στην τύχη. Αυτά θα τα δει η αστυνομία και με τον επίσημο τρόπο θα μας πει».

Ως προς τον απολογισμό των καταστροφών, ο δήμαρχος Πατρέων ανέφερε «έχουμε πολλά και καμένα σπίτια και ζημιές και υποδομές, τα οποία σε λίγο χρονικό διάστημα θα αρχίσουμε να τα μαζεύουμε γειτονιά τη γειτονιά και θα τα δώσουμε όλα συνολικά και όχι αποσπασματικά, να πούμε ότι κάηκε αυτό το σπίτι και εκείνο, αλλά συνολικά θα παρουσιάσουμε την κατάσταση και θα δούμε. Και ήδη έχει ξεκινήσει και ο μηχανισμός εκείνος καταγραφής και όλα τα υπόλοιπα τα οποία απαιτούνται. Ήδη από προχθές κινητοποιούμε τους μηχανισμούς του Δήμου για να προσφέρουμε βοήθεια σε όσους έχουν πληγεί από τη φωτιά και να καλύψουμε ανάγκες και αυτό θα συνεχιστεί γιατί μία φωτιά σε μία μεγάλη πόλη και σε τέτοια έκταση δημιουργεί τεράστια προβλήματα».