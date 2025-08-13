Καλλιάνος προς Βούλτεψη, για τους εθελοντές: «Όχι» τέτοιες θεωρίες όταν καίγονται σπίτια και απειλούνται ζωές

Αντίθετος ο Καλλιάνος με την άποψη που εξέφρασε η Βούλτεψη, προκαλώντας αντιδράσεις.

Τη διαφωνία του με την άποψη που εξέφρασε η Σοφία Βούλτεψη, προκαλώντας αντιδράσεις, για την έλλειψη εθελοντών, εξέφρασε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Σε ανάρτηση, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι είναι καλό να αποφεύγονται τέτοιες θεωρίες όταν καίγονται σπίτια και απειλούνται ζωές. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η βοήθεια των εθελοντών είναι ανεκτίμητη, αλλά δεν αποτελεί υποκατάστατο της κρατικής επιχειρησιακής δυναμικής.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«Διαφωνώ με την άποψη, η οποία εκφράζεται κατά καιρούς στον δημόσιο διάλογο, ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές οφείλονται πρωτίστως στην έλλειψη εθελοντών και στο ότι η χώρα μας δεν διαθέτει αναλογικά τόσους, όπως άλλα κράτη.

Σε τόσο κρίσιμες στιγμές, καλό είναι τέτοιου είδους συζητήσεις και θεωρίες να αποφεύγονται, όταν σπίτια καίγονται, ζωές απειλούνται και περιουσίες, καλλιέργειες και επαγγελματικοί χώροι καταστρέφονται.

Οι εποχικοί πυροσβέστες είναι πολύτιμοι και, σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες με τις 100 καθημερινές πυρκαγιές σε πυκνά δάση, θα ήταν ανεκτίμητο να είχαμε περισσότερους στην πρώτη γραμμή.

Όσο για τους εθελοντές, αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν επειδή το επιλέγουν. Κανένας νόμος δεν μπορεί να τους υποχρεώσει να μπουν στη φωτιά. Αποτελούν ανεκτίμητη βοήθεια, αλλά δεν είναι υποκατάστατο της κρατικής επιχειρησιακής δυναμικής.

Τώρα που ο κρατικός μηχανισμός δίνει πραγματικά τιτάνια μάχη για να σώσει ό,τι μπορεί, ας δείξουμε όλοι μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και σύνεση στα λόγια και τις πράξεις μας».

