Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Καλλιάνος προς Βούλτεψη, για τους εθελοντές: «Όχι» τέτοιες θεωρίες όταν καίγονται σπίτια και απειλούνται ζωές

Καλλιάνος προς Βούλτεψη, για τους εθελοντές: «Όχι» τέτοιες θεωρίες όταν καίγονται σπίτια και απειλούνται ζωές Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Αντίθετος ο Καλλιάνος με την άποψη που εξέφρασε η Βούλτεψη, προκαλώντας αντιδράσεις.

Τη διαφωνία του με την άποψη που εξέφρασε η Σοφία Βούλτεψη, προκαλώντας αντιδράσεις, για την έλλειψη εθελοντών, εξέφρασε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Σε ανάρτηση, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι είναι καλό να αποφεύγονται τέτοιες θεωρίες όταν καίγονται σπίτια και απειλούνται ζωές. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η βοήθεια των εθελοντών είναι ανεκτίμητη, αλλά δεν αποτελεί υποκατάστατο της κρατικής επιχειρησιακής δυναμικής.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«Διαφωνώ με την άποψη, η οποία εκφράζεται κατά καιρούς στον δημόσιο διάλογο, ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές οφείλονται πρωτίστως στην έλλειψη εθελοντών και στο ότι η χώρα μας δεν διαθέτει αναλογικά τόσους, όπως άλλα κράτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εποχικοί πυροσβέστες κατά Βούλτεψη: Να κάτσει στο κλιματιστικό της

Εποχικοί πυροσβέστες κατά Βούλτεψη: Να κάτσει στο κλιματιστικό της

Πολιτική

Σε τόσο κρίσιμες στιγμές, καλό είναι τέτοιου είδους συζητήσεις και θεωρίες να αποφεύγονται, όταν σπίτια καίγονται, ζωές απειλούνται και περιουσίες, καλλιέργειες και επαγγελματικοί χώροι καταστρέφονται.

Οι εποχικοί πυροσβέστες είναι πολύτιμοι και, σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες με τις 100 καθημερινές πυρκαγιές σε πυκνά δάση, θα ήταν ανεκτίμητο να είχαμε περισσότερους στην πρώτη γραμμή.

Όσο για τους εθελοντές, αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν επειδή το επιλέγουν. Κανένας νόμος δεν μπορεί να τους υποχρεώσει να μπουν στη φωτιά. Αποτελούν ανεκτίμητη βοήθεια, αλλά δεν είναι υποκατάστατο της κρατικής επιχειρησιακής δυναμικής.

Τώρα που ο κρατικός μηχανισμός δίνει πραγματικά τιτάνια μάχη για να σώσει ό,τι μπορεί, ας δείξουμε όλοι μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και σύνεση στα λόγια και τις πράξεις μας».

{https://www.facebook.com/meteo.kallianos/posts/pfbid02CHfu5qS7NNgvueRQKWQupfYDoFwtte93vxtpocCcjmEPsdBxRAbfZzHKVqJeYqLJl}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Σε σπίτια στην Αρόη η φωτιά, 1 χλμ από το κέντρο της Πάτρας - Μαίνονται τα πύρινα μέτωπα σε Ζάκυνθο, Χίο και Πρέβεζα

Σε σπίτια στην Αρόη η φωτιά, 1 χλμ από το κέντρο της Πάτρας - Μαίνονται τα πύρινα μέτωπα σε Ζάκυνθο, Χίο και Πρέβεζα

Ποια συμπληρώματα διατροφής πρέπει να παίρνετε το πρωί και ποια το βράδυ

Ποια συμπληρώματα διατροφής πρέπει να παίρνετε το πρωί και ποια το βράδυ

Μέσα στο μυαλό ενός εμπρηστή – Τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ πίσω από τις φωτιές

Μέσα στο μυαλό ενός εμπρηστή – Τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ πίσω από τις φωτιές

Πώς θα διώξετε τις κατσαρίδες από το σπίτι σας με λίγο αλουμινόχαρτο

Πώς θα διώξετε τις κατσαρίδες από το σπίτι σας με λίγο αλουμινόχαρτο

Πώς θα επιλέξετε την κατάλληλη οδοντόβουρτσα για μειωμένο κίνδυνο ουλίτιδας, τερηδόνας και περιοδοντίτιδας

Πώς θα επιλέξετε την κατάλληλη οδοντόβουρτσα για μειωμένο κίνδυνο ουλίτιδας, τερηδόνας και περιοδοντίτιδας

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Η πύρινη κόλαση στην Πάτρα, σε ένα βίντεο του Reuters

Η πύρινη κόλαση στην Πάτρα, σε ένα βίντεο του Reuters

Ελλάδα
ΔΕΔΔΗΕ για φωτιές: Πού υπάρχουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση - Πάνω από 1 εβδομάδα για την αποκατάσταση στη Χίο

ΔΕΔΔΗΕ για φωτιές: Πού υπάρχουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση - Πάνω από 1 εβδομάδα για την αποκατάσταση στη Χίο

Ελλάδα
Πολιτικοί αρχηγοί μακριά από τις φωτιές

Πολιτικοί αρχηγοί μακριά από τις φωτιές

Ο Πληροφοριοδότης
Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό

Σύλληψη 25χρονου στην Πάτρα για εμπρησμό

Ελλάδα

NETWORK

Πώς θα διώξετε τις κατσαρίδες από το σπίτι σας με λίγο αλουμινόχαρτο

Πώς θα διώξετε τις κατσαρίδες από το σπίτι σας με λίγο αλουμινόχαρτο

healthstat.gr
Εβδομάδα αιμοδοσίας στο Σύνταγμα από το ΕΚΕΑ – «Δώσε λίγο από το χρόνο σου… με όλη σου την καρδιά»

Εβδομάδα αιμοδοσίας στο Σύνταγμα από το ΕΚΕΑ – «Δώσε λίγο από το χρόνο σου… με όλη σου την καρδιά»

healthstat.gr
Φον ντερ Λάιεν: Έχει ενισχυθεί το κοινό έδαφος Ευρώπης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

Φον ντερ Λάιεν: Έχει ενισχυθεί το κοινό έδαφος Ευρώπης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ για την Ουκρανία

ienergeia.gr
Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2026-2040

Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2026-2040

ienergeia.gr
Την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 τα Οικονομικά Αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της Motor Oil

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 τα Οικονομικά Αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της Motor Oil

ienergeia.gr
Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την τροποποίηση των Πρότυπων Συμβάσεων Πλαίσιο

Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την τροποποίηση των Πρότυπων Συμβάσεων Πλαίσιο

ienergeia.gr
Μέσα στο μυαλό ενός εμπρηστή – Τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ πίσω από τις φωτιές

Μέσα στο μυαλό ενός εμπρηστή – Τα κίνητρα και το ψυχολογικό προφίλ πίσω από τις φωτιές

healthstat.gr
ΠΙΣ: Εισήγηση στο υπουργείο Υγείας για διαδικασίες που θα αποτρέπουν την παράνομη συνταγογράφηση

ΠΙΣ: Εισήγηση στο υπουργείο Υγείας για διαδικασίες που θα αποτρέπουν την παράνομη συνταγογράφηση

healthstat.gr