ΣΥΡΙΖΑ για φωτιές: Η κατάσβεση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ήρωες πυροσβέστες

Υστερούμε τρομακτικά στην πρόληψη των φωτιών, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν ξεχνάμε ότι οι φωτιές “σβήνονται τον χειμώνα” με πρόληψη. Και στην πρόληψη υστερούμε τρομακτικά», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση για τις φωτιές που καίνε σε πολλά μέτωπα για μία ακόμα ημέρα.

«Η κατάσβεση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ήρωες πυροσβέστες σε απανωτές επιφυλακές και υπερωρίες εξουθενωμένους, παρά την αύξηση του προσωπικού που διατυμπανίζει σε κάθε ευκαιρία το υπουργείο», υπογραμμίζει ακόμα η Κουμουνδούρου και επισημαίνει ότι για να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης απαιτείται η μέγιστη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και άρτιος επιχειρησιακός συντονισμός.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτιές

«Για ακόμα μια μέρα η χώρα ζει τον τρόμο των πυρκαγιών: Αχαΐα, Χίος, Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Αιτωλοακαρνανία τα κρίσιμα μέτωπα.

Αυτές τις ώρες η προτεραιότητα είναι η στήριξη των ανθρώπων που επιχειρούν στα μέτωπα, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές, τους αστυνομικούς, τους εργαζομένους στους ΟΤΑ και την Πολιτική Προστασία. Και για να τελειώσει γρήγορα αυτός ο εφιάλτης απαιτείται η μέγιστη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και άρτιος επιχειρησιακός συντονισμός.

Αυτές τις ώρες μόνος στόχος είναι η κατάσβεση και η στήριξη των πληττόμενων πολιτών.

Αλλά και η κατάσβεση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ήρωες πυροσβέστες σε απανωτές επιφυλακές και υπερωρίες εξουθενωμένους, παρά την αύξηση του προσωπικού που διατυμπανίζει σε κάθε ευκαιρία το υπουργείο.

Αλλά δεν ξεχνάμε ότι οι φωτιές «σβήνονται τον χειμώνα» με πρόληψη. Και στην πρόληψη υστερούμε τρομακτικά».