Χαρίτσης: ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Έρευνα

Φωτογραφία: Nikos Libertas / SOOC/ΑΡΧΕΙΟΥ
Ο Αλέξης Χαρίτσης παραθέτει όλα όσα έχουν συμβεί στην περίπτωση του ΕΛΙΔΕΚ, από τη ίδρυσή του το 2016 έως σήμερα.

Για σαθρό σκηνικό τύπου «ΟΠΕΚΕΠΕ» που επικρατεί και στον τομέα της έρευνας μέσω του υπουργείου Παιδείας κατηγορεί την κυβέρνηση ο επικεφαλής της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο Αλέξης Χαρίτσης παραθέτει όλα όσα έχουν συμβεί στην περίπτωση του ΕΛΙΔΕΚ, από τη ίδρυσή του το 2016 έως σήμερα.

«Το 2016 η κυβέρνηση της Αριστεράς ίδρυσε το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Η οικονομική πραγματικότητα της χώρας ήταν ασφυκτική και τα εμπόδια που συναντήσαμε από τους μηχανισμούς του Μνημονίου για την ίδρυσή του μια ακόμα επιβεβαίωση της αδιαφορίας τους για το πραγματικό μέλλον της χώρας.

»Το ΕΛΙΔΕΚ όμως για μας ήταν προτεραιότητα. Ο διαπρεπής καθηγητής Κώστας Φωτάκης ως αρμόδιος υπουργός για την έρευνα και την καινοτομία έκανε τα πάντα για την υλοποίησή του. Κι εγώ είχα την ευκαιρία και την τιμή ως αρμόδιος Υπουργός να σχεδιάσω και να υλοποιήσω το πλάνο χρηματοδότησης της σημαντικής αυτής μεταρρύθμισης» αναφέρει ο Αλέξης Χαρίστης σε ανάρτησή του και συνεχίζει «Τα καταφέραμε. Το ΕΛΙΔΕΚ ήταν μια χειροπιαστή απάντηση στο brain drain και πολύ σύντομα αναδείχθηκε σε βασικό μηχανισμό προαγωγής της έρευνας και της υποστήριξης χιλιάδων νέων ανθρώπων, που εργάζονταν στα πανεπιστήμια και σε ερευνητικά κέντρα με όρους επισφάλειας: χρηματοδότησε ερευνητικά προγράμματα, παρείχε ερευνητικές υποτροφίες, έδωσε τη δυνατότητα σε νέους διδάκτορες να επιστρέψουν στη χώρα. Δούλεψε».

Ωστόσο το «2025. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης του προγράμματος Trust your stars. Ένα διαρκές σκάνδαλο. Το πρόγραμμα -με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη- δεν μπόρεσε να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παρέκαμψε το ΕΛΙΔΕΚ. Έγινε μέσω ΕΣΠΑ, το οποίο δεν είναι χρηματοδοτικό εργαλείο για την έρευνα» αναφέρει ο Αλέξης Χαρίστης.

Προσθέτει ακόμα πως «το αποκορύφωμα: η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αποκαλύπτει ότι όλα είναι σαθρά. Αδιαφανείς διαδικασίες στη συγκρότηση της δωδεκαμελούς επιτροπής αξιολόγησης. Δώδεκα άνθρωποι εξέτασαν 1000 αιτήσεις, συχνά σε επιστημονικά αντικείμενα που δεν είχαν εποπτεία. Το αποτέλεσμα; Αξιολογήσεις με copy-paste και ChatGPT, κραυγαλέα λάθη και μεγάλες αδικίες!».

Ο Αλέξης Χαρίτσης συνεχίζει στην ανάρτησή του λέγοντας πως «το κυριακάτικο Βήμα έχει κεντρικό τίτλο: Πενήντα καθηγητές και ερευνητές προχωρούν σε επίσημες καταγγελίες και ετοιμάζονται να κινηθούν νομικά κατά του υπουργείου Παιδείας. Ένας ακόμα ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι «επένδυσε στην έννοια της αριστείας και παρουσίασε την Αριστερά ως εθισμένη στη μετριότητα. Σήμερα, ξέρουμε το μέγεθος της απάτης. Η Δεξιά δεν νοιάζεται για το δημόσιο πανεπιστήμιο, για τα ερευνητικά κέντρα, για την καινοτομία στη χώρα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να διαχειρίζεται δημόσιους πόρους με αδιαφάνεια και προχειρότητα».

Καταλήγοντας ο Αλέξης Χαρίτσης αναφέρει πως «δεσμεύομαι ότι την πρώτη μέρα που θα ανοίξει η Βουλή θα καταθέσω επίκαιρη ερώτηση με την οποία θα απαιτώ από την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για τις διαδικασίες αξιολόγησης και υλοποίησης του προγράμματος. Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν τα πάντα. Δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν την αρπαχτή νόμο του κράτους».

