ΣΥΡΙΖΑ για περιστατικό στο «Γεννηματάς»: Ο Γεωργιάδης θριαμβολογεί ενώ τα ατυχήματα πολλαπλασιάζονται

Όλα όσα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την παραλίγο τραγωδία.

Με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολιάζει καυστικά το περιστατικό που σημειώθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή μετά την πτώση ασανσέρ από τον τρίτο όροφο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Χθες, ο βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, αναφερόταν με δήλωσή του στις φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε διάφορα νοσοκομεία μέσα σε τέσσερις μήνες, θυμίζοντας το ζήτημα της πυροπροστασίας που θέτουν εδώ και χρόνια οι υγειονομικοί.

Σήμερα, στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» ένα από τα ασανσέρ υποχώρησε και έπεσε από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο, και η εργαζόμενη που επέβαινε σ’ αυτό μόλις που πρόλαβε να βγει.

Σιωπή γι’ αυτή την κατάσταση από τον κ. Γεωργιάδη, που εμπορευματοποιεί όλο και περισσότερο το δημόσιο σύστημα υγείας και θριαμβολογεί για το έργο της κυβέρνησης ενώ τα ατυχήματα πολλαπλασιάζονται, θέτοντας σε κίνδυνο προσωπικό και ασθενείς.

Και επιτέλους, πότε θα μάθουμε τα αποτελέσματα των δεκάδων ΕΔΕ που ανακοινώνονται μετά από κάθε ατύχημα και μετά ξεχνιούνται;

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επαναλαμβάνει ότι απαιτείται επαρκής στελέχωση του ΕΣΥ, βελτίωση και ανανέωση των υποδομών του».

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Ποιο είναι το όριο για τα μετρητά στην τράπεζα

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Τι ισχύει με την κατάθεση στην τράπεζα

«Δείγμα ανθρώπου που δεν είναι διαβρωμένος από τον νεοπλουτισμό»

Αν. Μεσόγειος: Ξαναχαράζεται ο χάρτης, χρεοκοπούν τα επικίνδυνα παραμύθια

Ρίψεις βοήθειας στη Γάζα…για τις κάμερες – Γιατί βολεύουν τον Νετανιάχου

Τουαλέτες στα πλοία: Πλήθος καταγγελιών από τους ταξιδιώτες – Τι προβλέπει η νομοθεσία

Έπεσε ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: Από θαύμα γλίτωσε γιατρός

Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Φάμελλος για Παλαιστίνη: Υπερήφανοι που από την αρχή είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας

Παραλίγο τραγωδία στο «Γεννηματάς» - Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο

Εκεί που μας χρωστούσανε!

ΣΥΡΙΖΑ: Υποσχέθηκαν Harvard, Yale, Columbia και ήρθαν κολλέγια από την Β&#039; εθνική των super market της Αγγλίας

Νεκτάριος Κυρκόπουλος: «Καν’ το όπως οι celebrities - Tips για να δώσετε στο νερό σας ωραία γεύση»

Μελέτη συνδέει τις τηγανητές πατάτες με υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει την υγεία σας

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Έπεσε ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: Από θαύμα γλίτωσε γιατρός

