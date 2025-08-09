Games
Δόμνα Μιχαηλίδου: Βρέθηκε κοντά στους ηλικιωμένους του Γηροκομείου Παλαιάς Φώκαιας

Δόμνα Μιχαηλίδου: Βρέθηκε κοντά στους ηλικιωμένους του Γηροκομείου Παλαιάς Φώκαιας
Όσα δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Τους οκτώ κλινήρεις ηλικιωμένους του Γηροκομείου Παλαιάς Φώκαιας, που μεταφέρθηκαν, με τέσσερα ασθενοφόρα, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος», μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κερατέα επισκέφθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Το Γηροκομείο εκκενώθηκε προληπτικά σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που θέσαμε σε ισχύ το 2020 για έκτακτες περιπτώσεις. Οι εκκενώσεις δομών προστασίας ηλικιωμένων πρέπει να γίνονται με τεράστια προσοχή και αποτελεσματική οργάνωση. Είναι πολλοί οι φορείς που πρέπει να ενεργήσουν, ώστε να είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια των ηλικιωμένων μας», τόνισε.

«Η Περιφέρεια, οι Δήμοι, το ΕΚΑΒ, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική, το Ε.Σ.Υ., πάντα σε συνεργασία με τις οικογένειες των ηλικιωμένων, τους ξενοδόχους και τις εταιρείες πούλμαν, όλοι μαζί δρούμε ώστε προληπτικά να εκκενωθεί μία Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων με τον πιο ασφαλή τρόπο. Η μεταφορά των ηλικιωμένων εξαρτάται από την κατάστασή τους. Οι περιπατητικοί μεταφέρονται με πούλμαν συνοδεία φροντιστών της δομής σε ξενοδοχεία, ενώ οι κατάκοιτοι ηλικιωμένοι μεταφέρονται με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία" επεσήμανε η Δόμνα Μιχαηλίδου κατά την επίσκεψή της στην «Παμμακάριστο», πρόσθεσε.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μεταφορά των εννέα ηλικιωμένων, συνοδεία νοσηλευτικού προσωπικού, ολοκληρώθηκε με ασφάλεια προς το νοσοκομείο, όπου παραδόθηκαν και οι πλήρεις ιατρικοί φάκελοι τους. Στη συνέχεια, μία ηλικιωμένη παρελήφθη από την οικογένειά της.

Την υπουργό υποδέχτηκε και ενημέρωσε, σχετικά με την κατάσταση της υγείας των ηλικιωμένων, ο Εμμανουήλ Μυλωνάκης, Ιατρός Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής και Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας «Παμμακαρίστου». Παρών από την πρώτη ώρα της μεταφοράς των ηλικιωμένων είναι και ο Γεώργιος Χρυσοβερίδης, Ιατρός του Γηροκομείου, που συνεργάζεται στενά με το προσωπικό του νοσοκομείου.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ήταν σε διαρκή επικοινωνία με τον αντιδήμαρχο Σαρωνικού και υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Ευφραιμιάδη, την Αντιπρόεδρο του γηροκομείου Χρύσα Ζέτα και τη Διευθύντρια Ελένη Βακονδίου. Η Υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Πρόδρομος Πύρρος, είχαν άμεση και λεπτομερή ενημέρωση σε κάθε στάδιο της συντονισμένης διαδικασίας προληπτικής εκκένωσης της δομής ηλικιωμένων.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου συνεχάρη θερμά τον κ. Μυλωνάκη για την ευαισθησία και το σπουδαίο κοινωνικό έργο του νοσοκομείου, καθώς και για την αγαστή συνεργασία από το 2020, εν μέσω της πανδημίας. Η Υπουργός ευχαρίστησε τη διοίκηση, το ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας "Η Παμμακάριστος" και εξήρε την άμεση ανταπόκριση σε αυτήν την δύσκολη συνθήκη της πυρκαγιάς και την υποδειγματική φιλοξενία των κατάκοιτων ηλικιωμένων του Γηροκομείου Παλαιάς Φώκαιας.

Σχετικά με τους υπόλοιπους ηλικιωμένους του Γηροκομείου Παλαιάς Φώκαιας, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επιβεβαίωσε ότι έντεκα άτομα παρελήφθησαν από συγγενείς, πέντε άτομα μεταφέρθηκαν σε σπίτια και έντεκα άτομα στο ξενοδοχείο «Αλέξανδρος» στην Αθήνα, συνοδεία νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις οι ηλικιωμένοι λαμβάνουν κανονικά την φαρμακευτική αγωγή τους.

