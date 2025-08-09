Νέα Αριστερά για πανελλαδική διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης: Θα είμαστε εκεί

«Ενώνουμε τη φωνή μας στην πανελλαδική ημέρα δράσης, υπό τον συντονισμό της πρωτοβουλίας March to Gaza».

Η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της επισημαίνει: «Στις 10 Αυγούστου υψώνουμε σε κάθε γωνιά της χώρας τη σημαία του Δίκιου και της Αλληλεγγύης: τη σημαία της Παλαιστίνης.

Ενώνουμε τη φωνή μας στην πανελλαδική ημέρα δράσης, υπό τον συντονισμό της πρωτοβουλίας March to Gaza: Όχι στη γενοκτονία. Επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ. Αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Θα είμαστε εκεί. Στην πλευρά της δίκαιης υπόθεσης που μας συγκινεί και μας κινητοποιεί. Στην πλευρά της Παλαιστίνης».

{https://www.facebook.com/NeaAristeraofficial/posts/pfbid02ySkEL3HiL1wcG4Q9nAUjLRko3Lazg74W4KUTwcf9V22A9u2d3brzyHZeK347uQ6Ql}