Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Νέα Αριστερά για πανελλαδική διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης: Θα είμαστε εκεί

Νέα Αριστερά για πανελλαδική διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης: Θα είμαστε εκεί
«Ενώνουμε τη φωνή μας στην πανελλαδική ημέρα δράσης, υπό τον συντονισμό της πρωτοβουλίας March to Gaza».

Η Νέα Αριστερά, σε ανακοίνωσή της επισημαίνει: «Στις 10 Αυγούστου υψώνουμε σε κάθε γωνιά της χώρας τη σημαία του Δίκιου και της Αλληλεγγύης: τη σημαία της Παλαιστίνης.

Ενώνουμε τη φωνή μας στην πανελλαδική ημέρα δράσης, υπό τον συντονισμό της πρωτοβουλίας March to Gaza: Όχι στη γενοκτονία. Επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ. Αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Θα είμαστε εκεί. Στην πλευρά της δίκαιης υπόθεσης που μας συγκινεί και μας κινητοποιεί. Στην πλευρά της Παλαιστίνης».

{https://www.facebook.com/NeaAristeraofficial/posts/pfbid02ySkEL3HiL1wcG4Q9nAUjLRko3Lazg74W4KUTwcf9V22A9u2d3brzyHZeK347uQ6Ql}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο - Δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Ανοιχτός «γαλάζιος» εμφύλιος για τα εθνικά θέματα

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Καταγγελία για εμπρησμό

Φωτιά τώρα: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις - Καταγγελία για εμπρησμό

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Κολυδάς στο Dnews: Πότε σταματούν οι άνεμοι στην Αττική

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Σάλος με το φόρο αδράνειας για τα κλειστά ακίνητα

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα για τη δήλωση ακινησίας οχημάτων

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Τι συμβαίνει με την πυρασφάλεια στα νοσοκομεία;

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Σχετικά Άρθρα

Καλπάκης: Η Ελλάδα είναι χώρα της αλληλεγγύης, λευτεριά στην Παλαιστίνη

Καλπάκης: Η Ελλάδα είναι χώρα της αλληλεγγύης, λευτεριά στην Παλαιστίνη

Πολιτική
Νέα Αριστερά: «Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς - 7 νεκροί εργαζόμενοι στις πρώτες μέρες του Αυγούστου»

Νέα Αριστερά: «Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς - 7 νεκροί εργαζόμενοι στις πρώτες μέρες του Αυγούστου»

Πολιτική
Ηλιόπουλος: Πάρτε πίσω τώρα τους εποχικούς πυροσβέστες που διώξατε!

Ηλιόπουλος: Πάρτε πίσω τώρα τους εποχικούς πυροσβέστες που διώξατε!

Πολιτική
Γάζα: Η γενοκτονία μπαίνει στην τελική φάση της

Γάζα: Η γενοκτονία μπαίνει στην τελική φάση της

Διεθνή

NETWORK

Τι σημαίνει η κυτταρίτιδα για την υγεία σας

Τι σημαίνει η κυτταρίτιδα για την υγεία σας

healthstat.gr
Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

Πώς τα ψηλοτάκουνα παπούτσια μπορούν να βλάψουν το σώμα σας

healthstat.gr
Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

Αλτσχάιμερ: Η έλλειψη ενός μετάλλου αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου

healthstat.gr
Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr
Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

Δήμος Εορδαίας: Κατά της καύσης και της χωροθέτησης στην αυλή λιγνίτη της Πτολεμαΐδας 5

ienergeia.gr
Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

ienergeia.gr
Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

Ως καταλύτης για την πράσινη μετάβαση της υπαίθρου λειτούργησε το κοινοτικό έργο «BioRural»

ienergeia.gr
Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

Η άσκηση που αντιμετωπίζει την ακράτεια ούρων

healthstat.gr