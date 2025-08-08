Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην κυβέρνηση διαπιστώνουν ένα ακόμη σοβαρό κίνδυνο. Να τους γυρίσει την πλάτη ο αγροτικός κόσμος ο οποίος στις εκλογές του 2019 και του 2023 είχε βάλει πλάτη υπέρ της Ν.Δ.

Η κυβέρνηση ιδανικά θα ήθελε τον Αύγουστο να ρίξει «τίτλους τέλους» στην συζήτηση περί «γαλάζιου» σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

...Και να εκμεταλλευτεί την Αυγουστιάτικη ραστώνη ώστε να δημιουργήσει ένα buffer zone (ουδέτερη ζώνη) που θα την μεταφέρει απευθείας στην ευχάριστη – για τους πολίτες- ατμόσφαιρα των παροχών στις 7 Σεπτεμβρίου.

Στο κάδρο η Ν.Δ για την περίπτωση Σεμερτζίδου

Επειδή, όμως, οι εξελίξεις στην πολιτική δεν είναι πάντα ούτε ιδανικές ούτε γραμμικές , αυτό δεν συμβαίνει. Η βελόνα- παρότι Αύγουστος- έχει κολλήσει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν λέει να ξεκολλήσει.

Η είδηση ότι ελέγχεται δικαστικά η υπεύθυνη -μέχρι προχθές – για τις αγροτικές ευρωπαϊκές επιδοτήσεις εκ μέρους της Ν.Δ. Καλλιόπη Σερμετζίδου ξανάβαλε για τα καλά στο «κάδρο» της εγκληματικής οργάνωσης την κυβέρνηση. Κανείς δεν ξέρει μέχρι στιγμής αν τα 2,5 εκατομμύρια που εισέπραξε η πρώην υποψήφια της Ν.Δ. , ο σύντροφος της και οι οικογένειες τους ήταν παράνομα ή νόμιμα.

Δύο έρευνες σε εξέλιξη

Το γεγονός, όμως, ότι το Μαξίμου φρόντισε να της ζητήσει να παραιτηθεί από αρμόδια τομεάρχης σε συνδυασμό με τις δύο έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την περίπτωση της, είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί σε κόμμα και κυβέρνηση.

Την πρώτη έρευνα διέταξε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την δεύτερη πραγματοποιεί εδώ και δύο 24ωρα η Αρχή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Τόσο η ίδια η κα Καλλιόπη Σερμετζίδου όσο και ο σύντροφος της επιμένουν ότι είναι αθώοι και ότι τα υπέρογκα ποσά που εισέπραξαν τα τελευταία πέντε χρόνια είναι νόμιμα.

Η κυβέρνηση κάνει ότι δεν την ξέρει

Η κυβέρνηση, πάντως, επίσημα κάνει ότι δεν την ξέρει πλέον με το επιχείρημα ότι είχε κοπεί από τα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. στις εκλογές του ’23. Ο πλήρης διαχωρισμός , ωστόσο, ανάμεσα στη Ν.Δ. και την κα Δερμετζίδου σκοντάφτει στο γεγονός ότι μέχρι την ημέρα που παραιτήθηκε κατείχε θεσμική θέση στο κόμμα.

Και αφού η κυβέρνηση κατάλαβε ότι δεν μπορεί να πετύχει την αποσύνδεση, αποφάσισε απλώς να μην εμφανιστεί. Την άφησε μόνη της να παραιτηθεί και να δίνει εξηγήσεις παρότι επισήμως εξακολουθεί να είναι μέλος του κόμματος.

Διαγραφή μόνο αν υπάρξουν αποδείξεις

«Για να διαγραφεί θα πρέπει να υπάρξει έστω ένα επίσημο πόρισμα ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι παρανόμησε» λένε κομματικές πηγές επιβεβαιώνοντας αυτό που δεν θέλουν να ομολογήσουν. Ότι , δηλαδή, η κα Σερμετζίδου ανήκει στην Ν.Δ.

Χωρίς να είναι ενδεικτική η περίπτωση Σερμετζίδου ούτε για την προσωπική της ενοχή πολλώ δε μάλλον για την ενοχοποίηση ενός ολόκληρου κόμματος εντούτοις χαλάει το αφήγημα περί διαχρονικού σκανδάλου που απλώς αποκαλύφθηκε στην «βάρδια» της Ν.Δ.

Η φθορά από το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι

Και δείχνει και κάτι ακόμη. Την φθορά που θα υφίσταται από εδώ και πέρα η Ν.Δ. από το παιχνίδι της ..γάτας με το ποντίκι κάθε φορά που θα εμφανίζεται ένα δημοσίευμα ή ένα νέο στοιχείο της δικαστικής έρευνας που είναι σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Εξ ου και πίσω από κλειστές πόρτες έχει αρχίσει μία κουβέντα κατά πόσο οι αρχές κάνουν ανεπηρέαστα την δουλειά τους ή ακολουθούν το μιντιακό σύστημα δεδομένου – όπως λένε- ότι τόσο η Ευρωπαία Εισαγγελέας όσο και ο Χ. Βουρλιώτης κινήθηκαν με βάση ένα δημοσίευμα αφού η περίπτωση της Καλλιόπης Σερμετζίδου επίσημα μέχρι χθες ήταν εκτός ελέγχου.

Και στο βάθος ..αιχμές

Η κυβέρνηση φυσικά στο συγκεκριμένο ζήτημα έχει δεμένα χέρια. Δεν μπορεί δημόσια να αμφισβητήσει καμία δικαστική έρευνα παρά μόνον να θέτει ερωτήματα υπό την μορφή διαρροών. Ή που και πού να εμφανίζεται κάποιο στέλεχος της, όπως η Σοφία Βούλτεψη, που θα αφήνει ασαφείς αιχμές για τα κίνητρα ή το προφίλ των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

Μετράνε ζημιές

Η ζημιά, ήδη, αποτυπώθηκε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις στις οποίες τα ποσοστά της Ν.Δ. δείχνουν να υποχωρούν τουλάχιστον κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες.

Στην κυβέρνηση, όμως, διαπιστώνουν ένα ακόμη σοβαρό κίνδυνο. Να τους γυρίσει την πλάτη ο αγροτικός κόσμος ο οποίος στις εκλογές του 2019 και του 2023 είχε βάλει πλάτη υπέρ της Ν.Δ.

Γκρίνια από τον αγροτικό κόσμο

Ήδη, τα τηλέφωνα, τα παράπονα και η γκρίνια περισσεύουν σε εκείνες τις αγροτικές περιοχές όπου έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι διαπιστώνουν ότι κάποιοι έπαιξαν -με την ανοχή της κυβέρνησης -ένα βρώμικο παιχνίδι σε βάρος τους. Ή από εκείνους τους νοικοκυραίους αγρότες που καλούνται να πληρώσουν την νύφη αφού λόγω των εξονυχιστικών ερευνών που ξεκίνησαν καθυστερούν να πληρωθούν.

Το ταμείο από την διαχείριση του σκανδάλου θα το κάνει η κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο , οπότε και οι βουλευτές θα μεταφέρουν το πραγματικό κλίμα που επικρατεί στις Περιφέρειες τους.