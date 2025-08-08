Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Στην κυβέρνηση διαπιστώνουν ένα ακόμη σοβαρό κίνδυνο. Να τους γυρίσει την πλάτη ο αγροτικός κόσμος ο οποίος στις εκλογές του 2019 και του 2023 είχε βάλει πλάτη υπέρ της Ν.Δ.

Η κυβέρνηση ιδανικά θα ήθελε τον Αύγουστο να ρίξει «τίτλους τέλους» στην συζήτηση περί «γαλάζιου» σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

...Και να εκμεταλλευτεί την Αυγουστιάτικη ραστώνη ώστε να δημιουργήσει ένα buffer zone (ουδέτερη ζώνη) που θα την μεταφέρει απευθείας στην ευχάριστη – για τους πολίτες- ατμόσφαιρα των παροχών στις 7 Σεπτεμβρίου.

Στο κάδρο η Ν.Δ για την περίπτωση Σεμερτζίδου

Επειδή, όμως, οι εξελίξεις στην πολιτική δεν είναι πάντα ούτε ιδανικές ούτε γραμμικές , αυτό δεν συμβαίνει. Η βελόνα- παρότι Αύγουστος- έχει κολλήσει στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν λέει να ξεκολλήσει.

Η είδηση ότι ελέγχεται δικαστικά η υπεύθυνη -μέχρι προχθές – για τις αγροτικές ευρωπαϊκές επιδοτήσεις εκ μέρους της Ν.Δ. Καλλιόπη Σερμετζίδου ξανάβαλε για τα καλά στο «κάδρο» της εγκληματικής οργάνωσης την κυβέρνηση. Κανείς δεν ξέρει μέχρι στιγμής αν τα 2,5 εκατομμύρια που εισέπραξε η πρώην υποψήφια της Ν.Δ. , ο σύντροφος της και οι οικογένειες τους ήταν παράνομα ή νόμιμα.

Δύο έρευνες σε εξέλιξη

Το γεγονός, όμως, ότι το Μαξίμου φρόντισε να της ζητήσει να παραιτηθεί από αρμόδια τομεάρχης σε συνδυασμό με τις δύο έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την περίπτωση της, είναι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί σε κόμμα και κυβέρνηση.

Την πρώτη έρευνα διέταξε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την δεύτερη πραγματοποιεί εδώ και δύο 24ωρα η Αρχή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Τόσο η ίδια η κα Καλλιόπη Σερμετζίδου όσο και ο σύντροφος της επιμένουν ότι είναι αθώοι και ότι τα υπέρογκα ποσά που εισέπραξαν τα τελευταία πέντε χρόνια είναι νόμιμα.

Η κυβέρνηση κάνει ότι δεν την ξέρει

Η κυβέρνηση, πάντως, επίσημα κάνει ότι δεν την ξέρει πλέον με το επιχείρημα ότι είχε κοπεί από τα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. στις εκλογές του ’23. Ο πλήρης διαχωρισμός , ωστόσο, ανάμεσα στη Ν.Δ. και την κα Δερμετζίδου σκοντάφτει στο γεγονός ότι μέχρι την ημέρα που παραιτήθηκε κατείχε θεσμική θέση στο κόμμα.

Και αφού η κυβέρνηση κατάλαβε ότι δεν μπορεί να πετύχει την αποσύνδεση, αποφάσισε απλώς να μην εμφανιστεί. Την άφησε μόνη της να παραιτηθεί και να δίνει εξηγήσεις παρότι επισήμως εξακολουθεί να είναι μέλος του κόμματος.

Διαγραφή μόνο αν υπάρξουν αποδείξεις

«Για να διαγραφεί θα πρέπει να υπάρξει έστω ένα επίσημο πόρισμα ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι παρανόμησε» λένε κομματικές πηγές επιβεβαιώνοντας αυτό που δεν θέλουν να ομολογήσουν. Ότι , δηλαδή, η κα Σερμετζίδου ανήκει στην Ν.Δ.

Χωρίς να είναι ενδεικτική η περίπτωση Σερμετζίδου ούτε για την προσωπική της ενοχή πολλώ δε μάλλον για την ενοχοποίηση ενός ολόκληρου κόμματος εντούτοις χαλάει το αφήγημα περί διαχρονικού σκανδάλου που απλώς αποκαλύφθηκε στην «βάρδια» της Ν.Δ.

Η φθορά από το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι

Και δείχνει και κάτι ακόμη. Την φθορά που θα υφίσταται από εδώ και πέρα η Ν.Δ. από το παιχνίδι της ..γάτας με το ποντίκι κάθε φορά που θα εμφανίζεται ένα δημοσίευμα ή ένα νέο στοιχείο της δικαστικής έρευνας που είναι σε εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Εξ ου και πίσω από κλειστές πόρτες έχει αρχίσει μία κουβέντα κατά πόσο οι αρχές κάνουν ανεπηρέαστα την δουλειά τους ή ακολουθούν το μιντιακό σύστημα δεδομένου – όπως λένε- ότι τόσο η Ευρωπαία Εισαγγελέας όσο και ο Χ. Βουρλιώτης κινήθηκαν με βάση ένα δημοσίευμα αφού η περίπτωση της Καλλιόπης Σερμετζίδου επίσημα μέχρι χθες ήταν εκτός ελέγχου.

Και στο βάθος ..αιχμές

Η κυβέρνηση φυσικά στο συγκεκριμένο ζήτημα έχει δεμένα χέρια. Δεν μπορεί δημόσια να αμφισβητήσει καμία δικαστική έρευνα παρά μόνον να θέτει ερωτήματα υπό την μορφή διαρροών. Ή που και πού να εμφανίζεται κάποιο στέλεχος της, όπως η Σοφία Βούλτεψη, που θα αφήνει ασαφείς αιχμές για τα κίνητρα ή το προφίλ των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

Μετράνε ζημιές

Η ζημιά, ήδη, αποτυπώθηκε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις στις οποίες τα ποσοστά της Ν.Δ. δείχνουν να υποχωρούν τουλάχιστον κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες.

Στην κυβέρνηση, όμως, διαπιστώνουν ένα ακόμη σοβαρό κίνδυνο. Να τους γυρίσει την πλάτη ο αγροτικός κόσμος ο οποίος στις εκλογές του 2019 και του 2023 είχε βάλει πλάτη υπέρ της Ν.Δ.

Γκρίνια από τον αγροτικό κόσμο

Ήδη, τα τηλέφωνα, τα παράπονα και η γκρίνια περισσεύουν σε εκείνες τις αγροτικές περιοχές όπου έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι διαπιστώνουν ότι κάποιοι έπαιξαν -με την ανοχή της κυβέρνησης -ένα βρώμικο παιχνίδι σε βάρος τους. Ή από εκείνους τους νοικοκυραίους αγρότες που καλούνται να πληρώσουν την νύφη αφού λόγω των εξονυχιστικών ερευνών που ξεκίνησαν καθυστερούν να πληρωθούν.

Το ταμείο από την διαχείριση του σκανδάλου θα το κάνει η κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο , οπότε και οι βουλευτές θα μεταφέρουν το πραγματικό κλίμα που επικρατεί στις Περιφέρειες τους.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Τι είναι η επιληπτική κρίση που έπαθε

Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Τι είναι η επιληπτική κρίση που έπαθε

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Τι θα συμβεί στο σώμα σας εάν τρώτε αγγούρια κάθε μέρα

Τι θα συμβεί στο σώμα σας εάν τρώτε αγγούρια κάθε μέρα

Για ποιο λόγο οι νέοι άνθρωποι έμοιαζαν μεγαλύτεροι στο παρελθόν

Για ποιο λόγο οι νέοι άνθρωποι έμοιαζαν μεγαλύτεροι στο παρελθόν

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα αφήσουμε τη διαφθορά και το ρουσφέτι να γίνουν κανονικότητα»

Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα αφήσουμε τη διαφθορά και το ρουσφέτι να γίνουν κανονικότητα»

Πολιτική
Η γενικευμένη διαφθορά καταλύτης των πολιτικών εξελίξεων

Η γενικευμένη διαφθορά καταλύτης των πολιτικών εξελίξεων

Πολιτική
Τσουκαλάς για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση κρύβεται από τις ευθύνες της

Τσουκαλάς για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση κρύβεται από τις ευθύνες της

Πολιτική
Ευρωπαϊκή εισαγγελία: Έρευνα για τις επιδοτήσεις που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Ευρωπαϊκή εισαγγελία: Έρευνα για τις επιδοτήσεις που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Ελλάδα

NETWORK

Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

healthstat.gr
ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ienergeia.gr
ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ienergeia.gr
Βαφές μαλλιών και καρκίνος: Όλοι οι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε

Βαφές μαλλιών και καρκίνος: Όλοι οι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

healthstat.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ienergeia.gr
Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

healthstat.gr
Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

ienergeia.gr