Κασσελάκης: «800 δισ. ευρώ για όπλα ή για την Ευρώπη;

«Πρόκειται για άλλη μία τεράστια αποτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.»

Με νέο του video ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης παίρνει θέση για τα 800 δισ. ευρώ για αμυντικές δαπάνες της Ευρώπης και την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής. Μεταξύ άλλων τονίζει ότι «Ήρθε η ώρα η Ελλάδα να βγει μπροστά και να στείλει το μήνυμα που σκέφτονται όλοι οι Ευρωπαίοι. Δεν θέλουμε να μπλέξουμε σε έναν εξοπλιστικό αγώνα με τη Ρωσία.»

«Ποιους θα βοηθήσουν αυτά τα χρήματα άραγε;»

800 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία από εμάς, από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και απότις καταθέσεις μας. Αυτό μας είπε η κυρία φον ντερ Λάιεν,λέγοντας ότι θα μετατρέψει τις αποταμιεύσεις σε επενδύσεις.Γιατί; Γιατί άλλαξε πολιτική. Η Αμερική προωθεί το δικό της σχέδιο για εκεχειρία στο Ουκρανικό και τι αποφάσισε η Ευρώπη. Να εμπλακεί επ άπειρον στην ουσία με 800 δις τα οποία θα εισαγάγουν το ουκρανικό ζήτημα μέσα στην Ευρώπη.

Ποιους θα βοηθήσουν αυτά τα χρήματα άραγε; Την αμυντική βιομηχανία της Γερμανίας; Φυσικά, Όπως και η συμφωνία Mercosur, η οποία θα καταστρέψει τον Έλληνα αγρότη και θα προωθήσει εξαγωγές της Γερμανίας στη Λατινική Αμερική. Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της Γερμανίας. Θα μου πείτε, μα δεν είναι καλό η Ευρώπη να έχειτη δική της άμυνα; Φυσικά και πρέπει η Ευρώπη να έχει την δική της άμυνα. Φυσικά και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα που πλέον δεν υπάρχει στην ουσία ΝΑΤΟ και εγγύηση, με την Αμερική να έχει την δική της αμυντική ικανότητα. Αλλά άλλο οιεκτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλο το ουκρανικό. Είναι καιρός να πούμε ξεκάθαρα ότι η Ουκρανία, η Μολδαβία, η Γεωργία και η Τουρκία δεν θα γίνουν ποτέ μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καιρός να πούμε ότι η δική μας άμυνα, ο Ευρωστρατός, πρέπει να καλύπτει τα συμφέροντα τωνχωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι αποφάσισε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 6 Μαρτίου; Διαβάζω ακριβώς τα συμπεράσματα του και μετά θα μεταφράσω: The European Council on Foreign Relations, Inc.

Ή με άλλα λόγια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λέει ότι πρέπει να συνεργαστούμε με ομονοούντες μη Ευρωπαίους εταίρους,χώρες δηλαδή που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,αλλά που έχουν την ίδια φιλοσοφία. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι είναι αυτοί οι εταίροι. Ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο,η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Τουρκία. Με άλλα λόγια, μας λέει η Ευρώπη τώρα που πάει να επενδύσει 800 Δισεκατομμύρια ότι η Τουρκία πρέπει να είναι μέσα σε αυτό. Ας δούμε όμως τι είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Χουριέτ. Στην τηλεδιάσκεψη της 7 Μαρτίου λέει με στόμφοΤουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συγχωνεύσουν τις δυνάμεις τους για τον σχεδιασμό της ευρωπαϊκής ασφάλειας.Έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μας λέει ότι η ασφάλεια της Ευρώπης θα περνά από την Τουρκία.

Πρόκειται για άλλη μία τεράστια αποτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ήρθε η ώρα η Ελλάδα να βγει μπροστά και να στείλει το μήνυμα που σκέφτονται όλοι οι Ευρωπαίοι. Δεν θέλουμε να μπλέξουμε σε έναν εξοπλιστικό αγώνα με τη Ρωσία. Δεν θέλουμε να ξοδέψουμε 800 δισεκατομμύρια για λίγες αμυντικές βιομηχανίες όταν έχουμε τεράστια ζητήματα εντός Ευρώπης. Θέλουμε ευρωπαϊκή άμυνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε την Ευρώπη των λαών και όχι την Ευρώπη των εξοπλισμών.

{https://www.youtube.com/watch?v=07UigLZSOI4}