Το ενδιαφέρον στα κόμματα μετά την ανακοίνωση για τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών 2024 εστιάζεται στα πρόσωπα που εκλέγονται και θα αποτελέσουν τους νέους ευρωβουλευτές.

Ευρωεκλογές 2024: Πρώτος ο Αυτιάς, τρίτος ο Φρέντι Μπελέρης, στην Ευρωβουλή και η Μελέτη

Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας εκλέγονται 7 ευρωβουλευτές με τα πρόσωπα που να καταλαμβάνουν τις θέσεις να έχουν ήδη ξεχωρίσει. Η πρωτιά ανήκει στον Γιώργο Αυτιά, έπεται ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ακολουθούν ο Φρέντι Μπελέρης, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, η Ελίζα Βόζενμπεργκ, ο Δημήτρης Τσιόδρας και όπως όλα δείχνουν εκλέγεται και η Ελεονώρα Μελέτη.

Γιώργος Αυτιάς

Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στη Σάμο. Σπούδασε Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ και της Ενωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Έχει βραβευτεί το 2000 με την έλευση του ΕΥΡΩ από το Ίδρυμα Μπότση για τα ρεπορτάζ που αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, το νόμισμα και τους Θεσμούς της. Το ίδιο έτος ανέπτυξε σε οικονομικό Συνέδριο των ΗΠΑ την σημασία του ΕΥΡΩ. Για την συμμετοχή του αυτή βραβεύτηκε και απο την Ενωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων το 2001.

Σταθερό στέλεχος επί σειρά ετων στον ΑΘΗΝΑ 9,84, στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο του ΑΝΤ1, παρουσιαστής των καθημερινών πρωινών εκπομπών σε ALPHA, ALTER και ΣΚΑΙ. Εχει μεταβεί σε ΗΠΑ και Αυστραλία, όπου ενημέρωσε τους ομογενείς μας σε οικονομικά θέματα. Έχει εργαστεί στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ, τον ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΤΥΠΟ, τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, την ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ και σειρά οικονομικών περιοδικών. Έχει γράψει 2 βιβλία για την οικονομία και το ασφαλιστικό και εκατοντάδες άρθρα για την καθημερινότητα των Ελλήνων.

Βαγγέλης Μεϊμαράκης

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών και Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε ως ιδρυτικό μέλος της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας (ΟΝΝΕΔ). Το 1984 εξελέγη Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ. Το 1989 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής και από τότε ανελλιπώς, μέχρι το 2019, όταν και εξελέγη ευρωβουλευτής. Είναι ο πρώτος εκλεγμένος Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πολιτικής του διαδρομής έχει διατελέσει: Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, σε επτακομματική Βουλή και τρικομματική Κυβέρνηση συνασπισμού.

Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδιος για τον Αθλητισμό.

Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ.

Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Γραμματέας Πολιτισμού και Τομεάρχης Υποδομών της Νέας Δημοκρατίας.

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Από τον Ιούλιο του 2019, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης είναι βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εξελέγη Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, υπεύθυνος για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια. Είναι επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας (SEDE), της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ (D–US) και αναπληρωματικό μέλος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις ΕΕ–ΝΑΤΟ.

Είναι παντρεμένος με την Ιωάννα Κολοκοτά και έχει δύο κόρες, την Ελίνα και τη Ρένα.

Φρέντι Μπελέρης

Γεννήθηκε το 1972 και μεγάλωσε στη Χειμάρρα. Η ενασχόληση του με τα κοινά ξεκίνησε το 1992 με τη δημιουργία της Ένωσης Χειμαρριωτών, της οποίας διετέλεσε Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος. Από το 2009 είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της οργάνωσης «Δημοκρατική Ένωση Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας ΟΜΟΝΟΙΑ» που αγωνίζεται για τα

δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Στόχος και μέλημα της κοινωνικής και πολιτικής του ενασχόλησης είναι η εξασφάλιση για κάθε Βορειοηπειρώτη των δικαιωμάτων μας στις πατρογονικές εστίες στην Αλβανία και η εν γένει υπεράσπιση των δικαίων του Ελληνισμού. Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2023 κατήλθε υποψήφιος δήμαρχος Χειμάρρας και συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας εξαγοράς ψήφων. Παρά τη φυλάκισή του εκλέχθηκε Δήμαρχος.Τον Μάρτιο του 2024 το αλβανικό δικαστήριο τον καταδίκασε σε δύο χρόνια φυλακής. Εκκρεμεί η δίκη του στο εφετείο.

Μανώλης Κεφαλογιάννης

Γεννήθηκε στην Κρήτη. Σπούδασε Πολιτικές & Οικονομικές Επιστήμες στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Αγγλία στο London School of Economics (M.Sc) και στο Πανεπιστήμιο του Reading (M.A) σε θέματα Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Στρατηγικής και Ασφάλειας στην Ευρώπη και Ευρωπαϊκής Ιστορίας και πολιτικής. Εξελέγη βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Νομό Ηρακλείου το 1990. Από τότε εκλεγόταν βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου μέχρι το 2014. Διετέλεσε Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, από το 2004 έως το 2007. Διετέλεσε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει καταθέσει σειρά προτάσεων νόμων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, για την διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων, τον τρόπο διενέργειας των δημοσκοπήσεων, τη διαφάνεια στον τρόπο ανάθεσης των δημοσίων έργων και προμηθειών. Στις Ευρωεκλογές του Μαΐου του 2019 επανεξελέγη ευρωβουλευτής. Εκλέχθηκε Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Αλβανίας και μέλος της Επιτροπής Περιφερειών, Γεωργίας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Ορίστηκε το 2019 γενικός εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ταμείο Δίκαιης μετάβασης για την Πράσινη συμφωνία (Green Deal) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2021.

Ελίζα Βόζενμπεργκ

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Τελείωσε το 6ο Γυμνάσιο Κυψέλης. Σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Μάχιμη δικηγόρος από το 1982 με ειδίκευση στο ποινικό και το οικογενειακό δίκαιο. Συνήγορος πολιτικής αγωγής κατά των τρομοκρατών στην ιστορική και πολιτικού ενδιαφέροντος δίκη της 17 Νοέμβρη και στη δίκη του Επαναστατικού Λαϊκού Αγώνα (Ε.Λ.Α.). Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων. Συμμετείχε σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Για 15 συνεχή έτη εκλεγόταν πρώτη γυναίκα Σύμβουλος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Έχει εισηγηθεί ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, ειδικά για τους νέους δικηγόρους και για την αναβάθμιση του κοινωνικού ρόλου του δικηγόρου. Στις δικηγορικές εκλογές του 2002 ήταν υποψήφια πρόεδρος του ΔΣΑ, με εξαιρετικά τιμητικό αποτέλεσμα. Υπήρξε μέλος του Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE) και έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό με καίριες εισηγήσεις. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα ισότητας και μητρότητας. Αρθρογραφεί συχνά στον ημερήσιο, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και συμμετέχει σε τηλεοπτικές συζητήσεις για θέματα πολιτικού, κοινωνικού και νομικού ενδιαφέροντος. Στις Ευρωεκλογές του 2014 και του 2019 εκλέχθηκε Ευρωβουλευτής με την ΝΔ. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM). Μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (ΤRΑΝ) που είναι αρμόδια για τις μεταφορές, τη ναυτιλία και τον τουρισμό. Εισηγήτρια σε σειρά σημαντικών Εκθέσεων, όπως η Έκθεση για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης στον τομέα μετανάστευσης και ασύλου, η Έκθεση για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, η Έκθεση για την ισότιμη πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και η Έκθεση για την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Eλεονώρα Μελέτη

Γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1978 στην Αθήνα και μεγάλωσε στον Πειραιά. Αποφοίτησε από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και απέκτησε τίτλο σπουδών στην Ιταλική φιλολογία από το πανεπιστήμιο της Φεράρα στην Ιταλία. (Universita degli studi di Ferrara). Σπούδασε δημοσιογραφία και ΜΜE σε ιδιωτική σχολή, ενώ σήμερα είναι δευτεροετής φοιτήτρια του τμήματος Ψυχολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μιλάει πέντε ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά -πιστοποιημένα, και αραβικά).

Τον Απρίλιο του 2000 ξεκίνησε να εργάζεται ως μεταφράστρια σε περιοδικά και τύπο, μεταφράζοντας επιστημονικά άρθρα και διεθνείς ειδήσεις, μία ασχολία που συνεχίζει μέχρι και σήμερα εστιάζοντας στη μετάφραση - απόδοση θεατρικών έργων. Από τον Οκτώβριο του 2001 εργάζεται ως δημοσιογράφος – παρουσιάστρια σε μεγάλα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα, ξεκινώντας τη πορεία της ως ρεπόρτερ και συντάκτρια διεθνών ειδήσεων. Σήμερα, 23 χρόνια μετά, έχει καθιερωθεί στο χώρο παρουσιάζοντας με επιτυχία δελτία ειδήσεων, ψυχαγωγικά μαγκαζίνο, εκπομπές συνεντεύξεων και εκπομπές κοινωνικής έρευνας.

Έχει αρθρογραφήσει για περισσότερα από δέκα χρόνια, σε δημοφιλή sites σε Ελλάδα και Κύπρο κάνοντας αίσθηση με την αιχμηρή της πένα και τα ιδιαίτερα κείμενα της. Aκολουθώντας την τάση της εποχής, τον τελευταίο χρόνο επιμελείται δημοσιογραφικά και παρουσιάζει μία σειρά podcasts γύρω από την επιτακτική κοινωνική επικαιρότητα με μεγάλη απήχηση στο κοινό. Αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς παρουσίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γνωστή για τη δυναμική και αντισυμβατική προσωπικότητά της. Για το λόγο αυτό, οι συμμετοχές της σε συνέδρια, ημερίδες ψυχικής υγείας και δράσεις με στόχο τη γυναικεία ενδυνάμωση, είναι δεκάδες. Είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Θοδωρή Μαροσούλη και μητέρα ενός κοριτσιού 6 ετών, της Αλεξάνδρας – Ωκεανίδας. Τον ελεύθερο χρόνο της, ασχολείται με τον αθλητισμό έχοντας ως αγαπημένες δραστηριότητες την ιστιοσανίδα, το θαλάσσιο και αλπικό σκι.

Δημήτρης Τσιόδρας

Γεννήθηκε στο Μάναρη Αρκαδίας, το 1959. Τελείωσε το Α΄ Λύκειο Τρίπολης, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθήνας και έκανε μεταπτυχιακά (ΜΑ) στις Διεθνείς Σχέσεις στο Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, στις ΗΠΑ. Παρακολούθησε μεταπτυχιακό course με θέμα «Sociology of Mass Media and Popular Culture» στο Πανεπιστήμιο Columbia. Εργάστηκε επί 27 χρόνια ως δημοσιογράφος στα μεγαλύτερα ΜΜΕ της χώρας και ασχολείται συστηματικά με ζητήματα πολιτικής, διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκών εξελίξεων. Με την ιδιότητα του διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019 μέχρι σήμερα, έχει παρακολουθήσει από κοντά τις διεργασίες στην Ε.Ε., ενώ ως δημοσιογράφος έχει κάνει συνεντεύξεις με σημαντικούς Ευρωπαίους παράγοντες. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ΜΜΕ, όπως Le Monde Diplomatique, Courrier International, International Relations. Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων για την Ευρώπη. Το τελευταίο του, που κυκλοφόρησε το 2024 με τίτλο "Ευρωπαϊκή Ενοποίηση: Οι περιπέτειες ενός οράματος", καταγράφει τους σημαντικότερους σταθμούς αλλά και τους εθνικούς ανταγωνισμούς στην πορεία εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση των «27».