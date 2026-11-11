Σε ποιες επιτροπές θα τοποθετηθεί ο νέος γερουσιαστής του Νιου Χάμσαϊρ;

Η ελληνική διπλωματία περιμένει με αισιοδοξία την επόμενη ημέρα της εκλογής του Ελληνοαμερικανού Κρις Πάπας στη Γερουσία. Το ερώτημα που αρχίζει να απασχολεί όσους παρακολουθούν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε ποιες επιτροπές θα τοποθετηθεί. Η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων έχει προφανώς ξεχωριστή σημασία, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Πάπας έχει ήδη διαμορφώσει σαφείς θέσεις για την Τουρκία, τα F-35 και την Κύπρο.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τη συμμετοχή του, ωστόσο η συζήτηση αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον καθώς διαδέχεται την Τζιν Σαχίν, η οποία είχε ισχυρή παρουσία στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Το βέβαιο είναι ότι η εκλογή του δημιουργεί έναν νέο δίαυλο για την προώθηση ελληνικών και κυπριακών θεμάτων στο Καπιτώλιο. Το αν ο δίαυλος αυτός θα αποκτήσει και θεσμικό βάρος μέσα από μια κρίσιμη επιτροπή μένει να φανεί.

Α.