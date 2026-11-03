Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης στην Καλαμάταν την Πέμπτη για το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον αποκτά το ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου στην Καλαμάτα. Και αυτό όχι μόνο λόγω ατζέντας, αλλά επίσης επειδή η διοργάνωση γίνεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του Αντώνη Σαμαρά, με επιβεβαιωμένη την παρουσία πολιτικών αρχηγών και κυβερνητικών στελεχών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται πως έχει ήδη προχωρήσει σε κράτηση ξενοδοχείου στην Καλαμάτα, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να προετοιμάζει μετάβαση στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Κάτι μάλλον δυσάρεστο για τον πρωθυπουργό είναι ότι εφόσον αποφασίσει να αποδεχθεί την πρόσκληση, θα αναγκαστεί να παρακολουθήσει τη βράβευση του Σταύρου Μπένου, ο οποίος συγκρούστηκε με την κυβέρνηση καταγγέλλοντας εγκατάλειψη του ολιστικού σχεδίου του για την ανασυγκρότηση του Έβρου.

Στην Καλαμάτα, εξάλλου, αναμένεται να βρεθεί πλήθος υπουργών και κυβερνητικών στελεχών, καθώς το συνέδριο της ΚΕΔΕ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ετήσιες συναντήσεις της Αυτοδιοίκησης με την εκτελεστική εξουσία. Πόσο μάλλον τώρα που οι «γαλάζιοι» αγωνιούν για την επιρροή του Σαμαρά στη Μεσσηνία.

Α.