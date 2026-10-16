Ζήτημα εκλογής προέδρου από τη βάση έθεσε ανοικτά ο Παύλος Πολάκης.

«Φωτιές» στην Κουμουνδούρου ανάβει ο Παύλος Πολάκης, καθώς ο Χανιώτης βουλευτής έθεσε στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ανοιχτά ζήτημα διεξαγωγής Συνεδρίου και εκλογής προέδρου από τη βάση.

Από το καλοκαίρι και μετά, το κόμμα βρίσκεται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας στις δημοσκοπήσεις. Η συλλογική ηγεσία, ως όργανο διοίκησης, δεν φαίνεται να μπορεί να βάλει το κόμμα σε τροχιά Βουλής, ενόψει των επόμενων εκλογών.

Ο Παύλος Πολάκης, πιστεύει ότι μπορεί να κάνει. Και γι αυτό έθεσε το ζήτημα, την Παρασκευή, την παραμονή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής.

Πάντως, η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της Πολιτικής Γραμματείας στάθηκε απέναντι σε αυτή την πρόταση, με το σκεπτικό ότι το κόμμα δεν έχει περιθώρια για πιθανή εσωστρέφεια πριν τις κάλπες.