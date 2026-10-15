Ο Παύλος Πολάκης αμφισβητεί τον ισχυρισμό Γεραπετρίτη ότι αναμένεται δικαστική απόφαση στις 24 Οκτωβρίου και καταγγέλλει πιέσεις προς τους μοναχούς για την υπογραφή συμφωνίας με το αιγυπτιακό κράτος.

Σε μια σημαντική καταγγελία για τη Μονή Σινά προχώρησε την Πέμπτη (15/10) ο κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης, με παρέμβασή του στη Βουλή και δηλώσεις του στο περιστύλιο.

Αρχικά, ο Παύλος Πολάκης, προσκομίζοντας και το αντίστοιχο έγγραφο, ζητά εξηγήσεις από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, για τον ισχυρισμό του ότι στις 24 Οκτωβρίου αναμένεται τελεσίδικη απόφαση του αιγυπτιακού δικαστηρίου για τη Μονή Σινά και γι΄ αυτό ζητά επιτακτικά από τους μοναχούς να υπογράψουν μια, αγνώστου ως τώρα περιεχομένου, συμφωνία με το αιγυπτιακό κράτος.

Ωστόσο, με επίσημο έγγραφο που ήρθε στην κατοχή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποδεικνύει ότι τέτοια ημερομηνία δεν έχει οριστεί και ζητά εξηγήσεις από τον υπ. Εξωτερικών για την πίεση που ασκεί στους μοναχούς. Ο Π. Πολάκης διατύπωσε επίσης σαφείς αιχμές ότι η υπόθεση της Μονής Σινά ενδεχομένως να συνδέεται με πιέσεις επιχειρηματικών συμφερόντων γύρω από το καλώδιο ενεργειακής διασύνδεσης της Αιγύπτου με την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ο κ. Πολάκης επισήμανε συγκεκριμένα: «Ο κ. Γεραπετρίτης και η κα Παπαδοπούλου έχουν δώσει στη δημοσιότητα ότι στις 24 Οκτωβρίου αναμένεται η τελεσίδικη απόφαση του αιγυπτιακού δικαστηρίου στο οποίο έχει προσφύγει η τωρινή διοίκηση της Μονής Σινά, και πιέζουν τους μοναχούς να υπογράψουν μία συμφωνία, ενόψει της απόφασης, επειδή "θα τα πάρει όλα η Αίγυπτος", "και την κυριότητα" κ.ο.κ., όπως είχε κάνει το πρώτο δικαστήριο, και εκβιάζουν τους μοναχούς να υπογράψουν μία συμφωνία την οποία δεν δίνουν στη δημοσιότητα».

«Σήμερα», ωστόσο, πρόσθεσε ο Π. Πολάκης, επιδεικνύοντας και το σχετικό έγγραφο, «ήρθε στα χέρια μου επίσημο έγγραφο από την Αίγυπτο, που βγήκε στις 11 Οκτωβρίου, με τη μετάφρασή του από το υπουργείο Εξωτερικών, που λέει ότι για την αναίρεση που άσκησε η Μονή και τη διακοπή εκτέλεσης δεν έχει οριστεί η ημερομηνία εκδίκασης. Και το υπ. Εξωτερικών λέει ότι στις 24/10 θα βγει απόφαση; Τι είναι αυτά;».

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«Η πριβέ εξωτερική πολιτική του Μητσοτάκη πρέπει να τελειώσει. Δεν είναι ιδιωτική σας υπόθεση τα συμφέροντα του Ελληνισμού όπου γης», τόνισε ο Π. Πολάκης απευθυνόμενος στην κυβέρνηση και πρόσθεσε:

«Όπως δεν ήταν ιδιωτική σας υπόθεση να χαρίσετε τα οστά του Σαμουήλ πίσω στη Βουλγαρία με ένα μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν η Μενδώνη και ο Μητσοτάκης με τη Βουλγαρία χωρίς να περάσει από τη Βουλή, με μόνο 48 κειμήλια και να μείνουν εκεί τα οστά 200 Κρητών Μακεδονομάχων».

Ο κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προχώρησε σε μια ακόμη καταγγελία για το ζήτημα: «Απ' ό,τι έμαθα, η βίζα των μοναχών έχει λήξει η βίζα και η Αίγυπτος δεν τους την ανανεώνει. Και εμείς, αντί να τους στηρίζουμε, τους εκβιάζουμε και τους λέμε "υπογράψτε";».

Ο Παύλος Πολάκης επεσήμανε επίσης: «Λοιπόν, ακούστε, καθαρά και ξάστερα: Μάλλον έχει παιχτεί κάποιο μεγάλο ντιλάρισμα εκεί. Δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε, από την Ιταλία μάλιστα, ότι η ιστορία με τη Μονή Σινά μπήκε στο παζάρι επιχειρηματικών πρότζεκτ, όπως για παράδειγμα αυτού που θα συνδέσει με πράσινο καλώδιο, ενέργειας όχι τηλεπικοινωνίας, την Αίγυπτο με την Ελλάδα και Ευρώπη. Του Κοπελούζου», και κατέληξε απευθυνόμενος στον Γιώργο Γεραπετρίτη: «Για να λήξουμε τα θέματα, ο κύριος Γεραπετρίτης πρέπει να δώσει στη δημοσιότητα - τώρα, όχι αύριο - το κείμενο της συμφωνίας, το οποίο εκβιάζει τους μοναχούς να υπογράψουν. Γιατί δικαστήριο δεν υπάρχει στις 24, ούτε καμία απόφαση θα εκδοθεί τότε».

Δείτε όσα είπε ο Παύλος Πολάκης

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