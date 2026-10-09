Η ΕΛΑΣ θύμισε τις προειδοποιήσεις του Αλέξη Τσίπρα για τα τουρκικά F-16, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κραύγαζε «είναι ψέμα, είναι ψέμα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε σήμερα τον Αλέξη Τσίπρα για τις ανησυχίες που εξέφρασε σχετικά με την πιθανή πώληση των F-35 στην Τουρκία, λέγοντας στο φιλόξενο περιβάλλον του ΣΚΑΪ πως «αυτό δεν το λένε ούτε οι Τούρκοι».

Αντίστοιχα, το 2022 κραύγαζε από το πρωθυπουργικό έδρανο «είναι ψέμα, είναι ψέμα», όταν ο Αλέξης Τσίπρας τον προειδοποιούσε για την πιθανή πώληση των αμερικανικών F-16 στην Τουρκία.

Η συνέχεια, πάντως, δικαίωσε την προειδοποίηση του Αλέξη Τσίπρα, καθώς τον Ιανουάριο του 2024 οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση των F-16 στην Τουρκία, ενώ τον Ιούνιο του ίδιου έτους υπογράφηκε η σχετική συμφωνία.

Αυτό ακριβώς υπενθύμισε σήμερα ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα και το σχετικό βίντεο από τη Βουλή. «Επειδή λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης με τις προβλέψεις δεν τα πάει καλά, αντί να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα ας φροντίσει να προασπίσει τα συμφέροντα της χώρας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Και επειδή η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται στα F-16, ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ επανήλθε και στο ζήτημα των F-35, υπενθυμίζοντας ότι οι παραγγελίες της Τουρκίας είχαν ξεκινήσει ήδη από τον Μάιο του 2014, πριν δηλαδή αναλάβει την πρωθυπουργία ο Αλέξης Τσίπρας, σε αντίθεση με όσα υποστήριξε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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