Χρειάστηκαν δύο εβδομάδες από τη δημόσια προαναγγελία της υποψηφιότητας Σκουλού από τον Άδωνι Γεωργιάδη για να την «επικυρώσει» με επίσημη ανακοίνωση και την... καθιερωμένη φωτογραφία ο πρωθυπουργός.
«Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική Περιφέρεια Β΄ Πειραιώς ο Δημήτρης Σκουλός», αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου του Μεγάρου Μαξίμου.
Υπενθυμίζεται ότι στις 27 Σεπτεμβρίου ο κ. Γεωργιάδης με το... εκρηκτικό ταμπεραμέντο του είχε ανακοινώσει πως ο κ. Σκουλός, ο οποίος τον κερδίζει και στο τένις, θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ στη Β' Πειραιά, φέρνοντας σε αμηχανία το πρωθυπουργικό επιτελείο...
Ν.Α.